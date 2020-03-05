 Экономический форум в Петербурге отменили из-за коронавируса | Новости из Германии о России | DW | 05.03.2020

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Россия

Экономический форум в Петербурге отменили из-за коронавируса

Власти Северной столицы отреагировали на отмену ПМЭФ с сожалением, однако продемонстрировали понимание.

ПМЭФ-2019

ПМЭФ-2019

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который должен был пройти с 3 по 6 июня, отменен в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил первый зампред правительства РФ, председатель оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрей Белоусов.

По его словам, решение принято "в целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума".

Власти Северной столицы отреагировали на произошедшее с сожалением, однако продемонстрировали понимание. "Для Петербурга это - крайне неприятное известие", отметил вице-губернатор города Евгений Елин, добавив, что понимает мотивы и полностью поддерживает "решение правительства РФ".

Одно из крупнейших бизнес-мероприятий РФ

ПМЭФ традиционно - одно из крупнейших бизнес-мероприятий в РФ, с 2006 года он проводится при участии президента РФ. В 2019 году на нем присутствовали свыше 19 тыс. участников из 145 стран мира, включая лидеров Франции, Германии, Китая и Индии. Форум отменен впервые в своей истории.

Ранее из-за коронавируса перенесли Российский инвестиционный форум в Сочи, запланированный на 12-14 февраля.

Во всем мире, по данным сайта Worldometers на 01.00 мск 6 марта, коронавирусом SARS-CoV-2 инфицированы свыше 98 тысяч человек, скончались 3 356, выздоровели 54 135. От последствий обычного гриппа на планете  с начала года умерли 86 460 человек.

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    Автор: Елена Гункель


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