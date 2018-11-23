Экономисты спрогнозировали замедление экономического роста РФ в 2019 году

По прогнозу экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ), экономический рост РФ замедлится с 1,8 процента в текущем году до 1,3 процента в 2019-м, в 2020 году этот показатель возрастет до 1,6 процента, в 2021-м - до 1,9 процента. К снижению темпов роста российского ВВП приведут снижение цен на нефть, замедление роста экспорта, адаптация к санкциям и повышение ставки НДС, говорится в исследовании Центра развития НИУ ВШЭ, о котором в субботу, 24 ноября, сообщил РБК.

Нефть будет дешеветь далее

Авторы исследования предполагают, что нефть марки Urals подешевеет с 71 доллара за баррель в 2018 году до 63 долларов в 2021-м. Стагнация экспорта нефти произойдет на фоне продолжающего действовать соглашения РФ с ОПЕК и другими странами-экспортерами, а также в связи с истощением нефтяных запасов, указывается далее.

Кроме того, в ВШЭ предположили, что среднегодовой курс доллара составит 64,9 рубля за доллар в 2019 году, 65,3 рубля в 2020-м и 66,1 рубля в 2021-м. При этом темпы инфляции несколько замедлятся: в следующем году среднегодовой показатель инфляции составит 5,1 процента, в 2020 и 2021 годах - 4,1 процента, считают эксперты.

Сокращение экспорта

Сокращение экспорта произойдет, среди прочего, в связи с замедлением глобального экономического роста с 3,7 процента в 2017-2018 годах до 3,5 процента в 2021-м. "Общее замедление роста экспорта нетопливных товаров и услуг до 2,5-3,5 процента окажет негативное влияние на российскую экономику в 2019-2021 годах", - говорится в докладе. По мнению ученых, более благоприятный сценарий невозможен без роста цен на нефть, ускорения экспорта, а также радикального снижения административного и уголовного преследования бизнесменов.

Между тем макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов согласен с прогнозом ВШЭ. "Мы также ожидаем рост ВВП примерно 1,5 процента в ближайшие годы. Мы не верим в эффективность бюджетного стимула и не ждем ускорения - непонятно, за счет каких факторов роста он может быть достигнут", - заявил эксперт.

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