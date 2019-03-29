Экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян в 2019 году

Пока что нет предпосылок для роста реальных доходов россиян, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС. При этом доходы федерального бюджета в 2018 году выросли на 17 процентов, указал эксперт.
Несмотря на ожидания властей, реальные денежные доходы россиян в 2019 году продолжат падение. К такому выводу пришли экономисты из Высшей школы экономики (ВШЭ) и Российской академии народной хозяйства и государственного управления (РАНХиГС). На сегодняшний день нет предпосылок для роста реальных доходов, заявили эксперты на заседании экономического клуба ФБК Grant Thornton "О реальных доходах россиян", прошедшем во вторник, 28 мая.
Реальные доходы населения России падали на протяжении 2014-2017 года, а в 2018 году они показали околонулевой рост в 0,1 процента. Согласно расчетам по новой методике, с 2013 года доходы россиян упали на 8,3 процента, если же произвести расчет с применением старой методологии, то падение составит уже 10,9 процента.
Доходы федерального бюджета выросли на 17 процентов
Как отметил директор Института стратегического развития ФБК Игорь Николаев, в прошлом году падение доходов несколько приостановилось в связи с предвыборным повышением зарплат бюджетникам. Однако в первом квартале 2019 года динамика реальных доходов вновь показала "отрицательный рост". "Но больше всего вопросов вызывает тот факт, что при росте доходов федерального бюджета на 17 процентов и прибыли в корпоративном секторе на 6,3 процента в прошлом году, рост реальных доходов был всего 0,2 процента", - подчеркнул Николаев.
Минэкономразвития ожидает увеличения показателя реальных доходов населения на один процентный пункт в 2019 году. Однако факторов для роста реальных доходов граждан сегодня нет, заявила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. "Все, что касается роста реальных доходов и зарплат менее 3-4 процентов - это разговор о пустом", - подчеркнула экономист.
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