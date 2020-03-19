Экономисты Германии представили три сценария риска для ВВП

Объем внутреннего валового продукта Германии в 2020 году может сократиться из-за пандемии заболевания COVID-19. Такие данные представлены в докладе Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ (так называемый "совет мудрецов"), опубликованном в понедельник, 30 марта.

Авторы исследования описали три возможных сценария влияния заболевания на экономику. Базовый сценарий риска предполагает, что многочисленные ограничительные меры в Германии продлятся недолго, а экономическая ситуация в стране за лето нормализуется. В этом случае ВВП страны в 2020 году снизится на 2,8 процента, а в 2021-м вырастет на 3,7 процента по сравнению с предыдущим годом.

Второй сценарий описывает масштабную приостановку производства или продление ограничительных мер. Это приведет к падению ВВП на 5,4 процента в текущем году, считают эксперты. Третий сценарий предполагает, что введенные ограничения будут действовать все лето, однако в нем не упоминается приостановка деятельности предприятий. При этом "совет мудрецов" особо выделяет ухудшение финансовых условий и рост неопределенности, что грозит сокращением инвестиций и пассивным поведением потребителей. По мнению экономистов, в этом случае ВВП ФРГ в 2020-м сократится на 4,5 процента.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, проник более чем в 190 стран и территорий с момента вспышки в Китае в конце 2019 года. В мире выявлено свыше 720 000 случаев заражения, более 34 000 человек скончались, свыше 152 000 больных выздоровели. По данным международной группы волонтеров Worldometer, в Германии по состоянию на 30 марта выявлено 62 435 инфицированных, 541 больной скончался.

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