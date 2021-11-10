Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Премьер Узбекистана Абдулла Арипов и другие гости из Центральной Азии рассказывали во Франкфурте о стабильности региона, развитии ВИЭ, "зеленом" водороде и изучении немецкого языка.
Несмотря на все стремления к переходу на чистые источники энергии, мир еще долго будет использовать ископаемое топливо. Отказ крупных инвесторов от вложений в эту сферу может привести к негативным последствиям.
Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.
Будущий канцлер Олаф Шольц вместе с немецким бизнесом готовит почву для изменения курса: газ должен стать долгосрочным партнером возобновляемой энергетики. Это шанс для России.
Немецкие эксперты оценили наращивание военной мощи РФ, влияние изменения климата на обороноспособность российского Севера и будущую роль Китая в арктическом регионе.
Борьба с обезлесением, электромобили и правила торговли на рынке эмиссионных квот - о чем мировые лидеры пытаются договориться на климатическом саммите ООН в Глазго.
Министерство инфраструктуры Молдовы сообщило, что новый контракт заключен на пять лет по формуле цены, предложенной Кишиневом. Поставки по нему начнутся 1 ноября.
Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о смене названия компании на Meta. Название социальной сети Facebook остается. Но карикатурист Сергей Елкин не верит в светлое будущее этой соцсети.
Почему Кремль дал задний ход и велел "Газпрому" заполнять пустые газохранилища в Германии? Немалую роль могли сыграть однопартийцы Герхарда Шредера, считает Андрей Гурков.
"Газпром" требует от Кишинева оплатить долг, а тот получает деньги из Брюсселя и закупает газ в ЕС? Все сложнее. Тут и европейский выбор молдаван, и Приднестровье, и даже Крым.
Минюст федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проводит до 26 октября уникальный аукцион по продаже криптовалюты, конфискованной отделом прокуратуры по борьбе с киберпреступностью. Детали - у DW.
Острая нехватка водителей грузовиков уже привела к кризису снабжения в Великобритании. Институт IW предупреждает: схожие проблемы скоро ждут и ФРГ. Пока надежда на Восточную Европу.
Жертвами коронавируса по всей планете уже стали почти пять миллионов человек. В то время как одни страны говорят, что практически справились с пандемией, в других - ситуация лишь усугубляется. Эксперты говорят, что все это только начало новой эпохи.
Горючее подорожало до рекордных отметок. Это связано с картельным сговором экспортеров нефти ОПЕК+ и политикой правительства ФРГ. Можно ли изменить ситуацию?
РФ могла бы полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году, утверждает исследование, подготовленное в рамках германо-российского научного проекта.
Массовый экспорт "Спутника V" должен был прославить российскую науку и фармацевтику. Но к середине октября Россия поставила лишь 8% обещанных доз. В результате жители многих стран прививаются китайской альтернативой.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact