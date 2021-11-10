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Экономика

***ACHTUNG: Bild nur zur mit Rechteinhaber abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Andrey Gurkov Cathrina Claas-Mühlhäuser, stellvertretende Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen wirtschaft, eröffnet am 9.November 2021 in Frankfurt/Main die Konferenz Fokus Zentralasien - Wirtschaft im Gespräch Rechte: Ost-Ausschuss

Чем и как Узбекистан и Казахстан привлекают бизнес Германии и ЕС 10.11.2021

Премьер Узбекистана Абдулла Арипов и другие гости из Центральной Азии рассказывали во Франкфурте о стабильности региона, развитии ВИЭ, "зеленом" водороде и изучении немецкого языка.
05/11/2021 Cop26 - Glasgow. Demonstrators during the Fridays for Future Scotland march through Glasgow during the Cop26 summit in Glasgow. Picture date: Friday November 5, 2021. See PA story ENVIRONMENT Cop26. Photo credit should read: Andrew Milligan/PA Wire URN:63537674

Чем опасно сокращение крупных инвестиций в добычу нефти и газа? 09.11.2021

Несмотря на все стремления к переходу на чистые источники энергии, мир еще долго будет использовать ископаемое топливо. Отказ крупных инвесторов от вложений в эту сферу может привести к негативным последствиям.
ARCHIV - Die Anlandestelle der Ostsee-Erdgaspipeline der Firma Nord Stream, aufgenommen am 23.03.2012 in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern). Foto: Stefan Sauer/dpa (zu dpa Röttgen: Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2 muss auf den Prüfstand am 18.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Два "Северных потока" - два символа принципиально разных эпох 08.11.2021

Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.
Luftaufnahme EON-Kraftwerk Irsching an der Donau, Vohburg, Bayern, Deutschland, Europa ibxski04053559.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Verˆffentlichung!

Новое правительство ФРГ за массовое строительство газовых электростанций 05.11.2021

Будущий канцлер Олаф Шольц вместе с немецким бизнесом готовит почву для изменения курса: газ должен стать долгосрочным партнером возобновляемой энергетики. Это шанс для России.
24.08.2019, Russland: RUSSIA - AUGUST 24, 2019: The Borei-class nuclear-powered submarine K-535 Yuri Dolgoruky launches an RSM-56 Bulava ballistic missile in the Barents Sea. Along with the Delfin-class submarine K-114 Tula they have conducted ballistic missile tests hitting targets on Kura range in Kamchatka and Chizha range in the Arkhangelsk Region. Vladimir Ivashchenko/Russian Northern Fleet Press Office/TASS Foto: Vladimir Ivashchenko/TASS/dpa |

Военная и экономическая активность России в Арктике: планы и страхи Кремля 03.11.2021

Немецкие эксперты оценили наращивание военной мощи РФ, влияние изменения климата на обороноспособность российского Севера и будущую роль Китая в арктическом регионе.

People take part in the 'Global march for climate justice' while environment ministers meet ahead of Glasgow's COP26 meeting, in Milan, Italy, October 2, 2021. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Саммит ООН по климату: последний шанс остановить глобальное потепление? 30.10.2021

Борьба с обезлесением, электромобили и правила торговли на рынке эмиссионных квот - о чем мировые лидеры пытаются договориться на климатическом саммите ООН в Глазго.
ISTANBUL, TURKEY - JULY 12 : A silhouette of a man is seen in front of GAZPROM logo during the 22nd World Petroleum Congress at Lutfi Kirdar International Convention and Exhibition Center in Istanbul, Turkey on July 12, 2017. Berk Ozkan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Молдова и "Газпром" согласовали новый контракт о поставках газа 29.10.2021

Министерство инфраструктуры Молдовы сообщило, что новый контракт заключен на пять лет по формуле цены, предложенной Кишиневом. Поставки по нему начнутся 1 ноября.
Karikatur - Mark Zuckerberg rettet sich vom Riesenschiff, das sich gleichzeitig dem Facebook-Symbol und dem Titanic ähnelt, auf dem Symbol von Meta

"Фейсбук" сменил название: поможет ли это соцсети? 29.10.2021

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о смене названия компании на Meta. Название социальной сети Facebook остается. Но карикатурист Сергей Елкин не верит в светлое будущее этой соцсети.
MOSCOW REGION, RUSSIA - OCTOBER 27, 2021: Russias President Vladimir Putin is seen in his office at the Novo-Ogaryovo residence during a video conference meeting on the resource potential of the Yamal Peninsula in northwestern Siberia. Yevgeny Paulin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

Комментарий: Газовый спектакль дуэта "Путин и Миллер" 28.10.2021

Почему Кремль дал задний ход и велел "Газпрому" заполнять пустые газохранилища в Германии? Немалую роль могли сыграть однопартийцы Герхарда Шредера, считает Андрей Гурков.
TO GO WITH AFP STORY BY MIGUEL SANCHEZ Lighting a domestic gas hob in Santiago, Chile, October 192, 2012. Chile needs to increase the production of energy by 8,000 MW to ensure its growth, specially in the mining sector, but finding a way compatible with the environment. AFP PHOTO/Martin BERNETTI (Photo credit should read MARTIN BERNETTI/AFP/Getty Images)

Газовый спор Молдовы и России: геополитика или бизнес? Что важно знать 28.10.2021

"Газпром" требует от Кишинева оплатить долг, а тот получает деньги из Брюсселя и закупает газ в ЕС? Все сложнее. Тут и европейский выбор молдаван, и Приднестровье, и даже Крым.

Ein Mann hält eine nachgemachte Münze mit dem Bitcoin-Logo in den Händen. El Salvador will die Kryptowährung Bitcoin zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel machen. (zu dpa: El Salvador will Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel machen) +++ dpa-Bildfunk +++

Кому биткоины? Как земельные власти в Германии заработали миллионы 26.10.2021

Минюст федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проводит до 26 октября уникальный аукцион по продаже криптовалюты, конфискованной отделом прокуратуры по борьбе с киберпреступностью. Детали - у DW.
Ein LKW Fahrer geht über den Rasthof Lehrter See an der Autobahn A2 in der Region Hannover. Nach Kritik an der schwierigen Lage der Lastwagenfahrer an Niedersachsens Raststätten und Autohöfen ist die Corona-Verordnung geändert worden.

Дефицит дальнобойщиков в Германии: нужны трудовые мигранты и рост зарплат 26.10.2021

Острая нехватка водителей грузовиков уже привела к кризису снабжения в Великобритании. Институт IW предупреждает: схожие проблемы скоро ждут и ФРГ. Пока надежда на Восточную Европу.

Коронавирус - предвестник эпохи пандемий? (25.10.2021) 25.10.2021

Жертвами коронавируса по всей планете уже стали почти пять миллионов человек. В то время как одни страны говорят, что практически справились с пандемией, в других - ситуация лишь усугубляется. Эксперты говорят, что все это только начало новой эпохи.
18/10/2021 00:00:00 Ein Mann wartet am frühen Morgen an der Straße vor einer Tankstelle. Die Kraftstoffpreise liegen derzeit fast so hoch wie im Rekordjahr 2012.

Рост цен на бензин и дизель в Германии: немцы требуют помощи от государства 22.10.2021

Горючее подорожало до рекордных отметок. Это связано с картельным сговором экспортеров нефти ОПЕК+ и политикой правительства ФРГ. Можно ли изменить ситуацию?
OMSK, RUSSIA - AUGUST 2, 2021: A view of a solar power plant of the Gazpromneft-Omsk Refinery, a subsidiary of the Gazprom Neft Russian oil producer. Gavriil Grigorov/TASS

Электроэнергетика России в будущем: ветер и солнце вместо газа и атома? 22.10.2021

РФ могла бы полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году, утверждает исследование, подготовленное в рамках германо-российского научного проекта.

Residents stand behind a strip of tape serving as a barrier as they gather outside a vaccination center looking to be inoculated with a second dose of the Sputnik V COVID-19 vaccine, in Caracas, Venezuela, Thursday, Sept. 16, 2021. The Venezuelan government is beginning rollouts of second doses following months of delays. (AP Photo/Ariana Cubillos)

Почему Россия задерживает поставки "Спутника V" за рубеж 21.10.2021

Массовый экспорт "Спутника V" должен был прославить российскую науку и фармацевтику. Но к середине октября Россия поставила лишь 8% обещанных доз. В результате жители многих стран прививаются китайской альтернативой.
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