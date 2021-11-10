Коронавирус - предвестник эпохи пандемий? (25.10.2021)

Жертвами коронавируса по всей планете уже стали почти пять миллионов человек. В то время как одни страны говорят, что практически справились с пандемией, в других - ситуация лишь усугубляется. Эксперты говорят, что все это только начало новой эпохи.