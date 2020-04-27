Экологи требуют разобраться с последствиями аварии В-52 в Паломаресе

Неправительственная организация "Экологическое действие" обратилась на минувшей неделе в Национальную судебную палату Испании (НСПИ). Ее активисты просят объяснить ситуацию, сложившуюся вокруг поданного ими еще в 2017 году иска к властям страны с требованием очистить район поселка Паломарес, что в Андалузии, на юго-восточном побережье Иберийского полуострова. Он был загрязнен 54 года назад радиоактивным плутонием после катастрофы американского стратегического бомбардировщика В-52 с четырьмя термоядерными бомбами на борту.

Экологи, в частности, хотят выяснить судьбу доклада об уровне радиации на пострадавших от радиации землях. Этот документ, подготовленный государственным Советом по ядерной безопасности и находившийся в материалах судебного дела, был кем-то изъят с целью, как считают защитники окружающей среды, замедлить рассмотрение и так затянувшегося дела.

Операция "Сломанная стрела"

17 января 1966 года в небе над Паломаресом столкнулись во время дозаправки в воздухе и рухнули на землю американский стратегический бомбардировщик В-52 с четырьмя термоядерными бомбами на борту и самолет-топливозаправщиком KC-135. Бомбы не взорвались, но две из них получили повреждения - произошел выброс плутония.

Обломки американского бомбардировщика В-52 после аварии в районе Паломареса

Для ликвидации последствий катастрофы США направили в Паломарес 1600 солдат. Работы по дезактивации местности в рамках операции под кодовым названием Broken Arrow ("Сломанная стрела") велись до апреля того же года. Тонны загрязненной радиацией земли были собраны и вывезены в США.

Американцы предлагали продолжить работы, поскольку подозревали, что радиация могла распространиться на большей территории, чем та, что подверглась дезактивации. Однако испанские власти, тогда страной правил диктатор Франко, отказались от предложения. Франко хотел поскорее покончить с историей вокруг катастрофы, которая явно противоречила пропагандируемому им мифу о беспроблемной и счастливой Испании.

Последствия радиационного заражения

С тех пор режим Франко постоянно утверждал, что в Паломаресе все в порядке. Никакой радиации нет, как и проблем со здоровьем населения. Однако на самом деле ситуация не была столь благополучной, и власти об этом знали, что подтверждается секретными документами того времени, попавшими через много лет в прессу - как испанскую, так и американскую. Ведь США в первые после катастрофы годы пристально наблюдали за радиационной обстановкой в Паломаресе.

Поселок Паломарес с высоты птичьего полета

Так, к примеру, стало известно о заболевших лейкемией детях, о раковых заболеваниях как американских ликвидаторов последствий аварии, так и испанских гражданских гвардейцев (жандармов), которые несли службу в Паломаресе. Газета El Mundo приводит свидетельства бывшего гвардейца Хосе Ортиса, командированного в те места в 70-е годы. По его словам, все его сослуживцы - 9 человек - скончались от рака. А всего, по данным газеты, последствия воздействия радиоактивного плутония испытали на себе 119 испанцев.

За дело берутся экологи

В 1986 году, через 11 лет после смерти диктатора и краха франкистского режима, правительство Испании выкупило у фермеров прилегавшие к поселку земли, огородило их и запретило заниматься там какой-либо деятельностью. Было объявлено, что радиация на этих землях все же есть, но она якобы ушла на определенную глубину, а посему не опасна.

Между тем в конце 90-х в Испании набрало силу экологическое движение, которое усомнилось в отсутствии опасности и потребовало очистить огороженные территории. Защитников природы поддержало могущественное строительное лобби, но, правда, по причинам, далеким от экологии. В стране наблюдался жилищный бум: бизнес интересовали участки под строительство дачь у моря. И эти участки следовало вначале очистить от радиации.

Планы очистки от радиации Паломареса

Как рассказал DW активист "Экологического действия" Висенте Сегура, в 2010 году, под давлением общественности был составлен правительственный доклад о состоянии дел в Паломаресе. Однако его засекретили. Известно лишь, что речь идет о необходимости очистить 60 гектаров - убрать примерно 50 000 кубометров земли. Ее предлагается вывести, как и в 1966 году, в США. В 2015 году с американцами даже был подписан протокол о намерениях. Но дело дальше не пошло. Работы так и не начались - под предлогом отсутствия договоренности с Вашингтоном.

Национальная судебная палата в Мадриде

"Экологическое действие", по словам его представителя, предложило властям все же начать работы, а собранную землю до отправки в США хранить в контейнерах. Не получив ответа, экологи обратились в НСПИ. Суд запросил доклад от 2010 года, но, как выяснилось, получил его - из-за секретности - в измененном виде.

Поэтому в феврале 2020 года судьи потребовали от правительства представить подлинник документа, предварительно сняв с него гриф секретности. Ответа не последовало. Кроме того, оказалось, что исчез даже усеченный вариант доклада. Все это, по выражению Сегуры, "непростительно затягивает судебное решение и очистные работы".

Мадриду не обойтись без технической и финансовой помощи США

В интервью DW профессор политологии Мадридского университета Хуан Карлос Луке, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что Испания не может самостоятельно приступить к дезактивации местности, поскольку не имеет опыта работы в зараженных зонах. Она дожидается помощи - технической и финансовой - от США, "договориться с которыми непросто". Кроме того, в деле явно присутствуют и такие факторы, как "бюрократизм и нерасторопность испанских чиновников".

Что же касается отсутствия гласности, продолжил профессор, то это, возможно, объясняется "опасением властей вызвать панические настроения и тем самым нанести ущерб экономике". Ведь Андалузия, в которой расположен Паломарес - не только зона летнего отдыха тысяч иностранцев, но и основной производитель экспортной овощной продукции Испании.

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