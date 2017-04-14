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Экологическая вахта по Северному Кавказу

"Экологическая вахта по Северному Кавказу" - российская общественная организация, выступающая за сохранение природы и окружающей среды

Symbolbild Polizei Russland July 31, 2015Police women walk in a tunnel near the Kazan Arena Stadium during the 2015 FINA World Championships in Kazan on July 31, 2015. AFP PHOTO / CHRISTOPHE SIMON (Photo credit should read CHRISTOPHE SIMON/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/C.Simon

В Краснодаре прошел обыск в офисе активистов-экологов 14.04.2017

Правоохранительные органы выпилили дверь и провели обыск в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу". Ранее экологов обвиняли в клевете на бывшего вице-губернатора области.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

На лидеров "Экологической вахты" заведено дело о клевете 23.09.2016

В отношении двух руководителей "Экологической вахты по Северному Кавказу" возбуждено уголовное дело по статье о клевете. Рудомаха и Шевченко утверждают, что причиной стали их публикации о депутате Госдумы Ремезкове.
TO GO WITH AFP STORY BY MARIA ANTONOVAA picture taken on December 28, 2013, shows Environmental Watch ecology group activist Yevgeny Vitishko, standing in front of the new road between Adler and Krasnaya Polyana in the Black Sea resort of Sochi. Speaking on the wrecked habitat and destroyed wildlife populations, the consequences of the road construction for the Sochi Winter Games, Vitishko said the rugged topography of the area had required a system of tunnels and bridges for the road and rail network. About 15 years would have been needed for proper study and building, he told AFP. AFP PHOTO / MIKHAIL MORDASOV (Photo credit should read MIKHAIL MORDASOV/AFP/Getty Images)

Эколога Евгения Витишко могут освободить "по-тихому" 21.11.2015

Коллеги краснодарского эколога-активиста полагают, что власть намерена воспрепятствовать выступлению Витишко на Общероссийском гражданском форуме в Москве.
TO GO WITH AFP STORY BY MARIA ANTONOVAA picture taken on December 28, 2013, shows Environmental Watch ecology group activist Yevgeny Vitishko, standing in front of the new road between Adler and Krasnaya Polyana in the Black Sea resort of Sochi. Speaking on the wrecked habitat and destroyed wildlife populations, the consequences of the road construction for the Sochi Winter Games, Vitishko said the rugged topography of the area had required a system of tunnels and bridges for the road and rail network. About 15 years would have been needed for proper study and building, he told AFP. AFP PHOTO / MIKHAIL MORDASOV (Photo credit should read MIKHAIL MORDASOV/AFP/Getty Images)

Суд отказался смягчить наказание экологу Евгению Витишко 29.09.2015

Защита Евгения Витишко просила заменить неотбытую часть тюремного срока штрафом. Ранее суд уже дважды отказывал адвокатам эколога в смягчении наказания.
#47715514 - Richterhammer © Gina Sanders

Верховный суд РФ отказал в ликвидации экологической НКО 16.04.2015

Высший судебный орган России не стал закрывать "Экологическую вахту по Северному Кавказу". В другом суде одному из ее лидеров Евгению Витишко отказали в досрочном освобождении.
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Российского эколога Витишко отправляют в колонию на три года 12.02.2014

Суд оставил в силе решение о замене активисту условного срока реальным. Евгений Витишко на три года отправится в колонию-поселение.
Logo der Organisation Amnesty International, aufgenommen am Freitag (27.05.2011) in Berlin. Foto: Britta Pedersen dpa

Еще один российский эколог задержан полицией 04.02.2014

Активист организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу" Игорь Харченко был задержан 4 февраля в Краснодаре. Правозащитники обеспокоены ситуацией.