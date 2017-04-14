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"Экологическая вахта по Северному Кавказу" - российская общественная организация, выступающая за сохранение природы и окружающей среды
Правоохранительные органы выпилили дверь и провели обыск в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу". Ранее экологов обвиняли в клевете на бывшего вице-губернатора области.
В отношении двух руководителей "Экологической вахты по Северному Кавказу" возбуждено уголовное дело по статье о клевете. Рудомаха и Шевченко утверждают, что причиной стали их публикации о депутате Госдумы Ремезкове.
Коллеги краснодарского эколога-активиста полагают, что власть намерена воспрепятствовать выступлению Витишко на Общероссийском гражданском форуме в Москве.
Защита Евгения Витишко просила заменить неотбытую часть тюремного срока штрафом. Ранее суд уже дважды отказывал адвокатам эколога в смягчении наказания.
Высший судебный орган России не стал закрывать "Экологическую вахту по Северному Кавказу". В другом суде одному из ее лидеров Евгению Витишко отказали в досрочном освобождении.
Суд оставил в силе решение о замене активисту условного срока реальным. Евгений Витишко на три года отправится в колонию-поселение.
Активист организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу" Игорь Харченко был задержан 4 февраля в Краснодаре. Правозащитники обеспокоены ситуацией.
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