Экологическая вахта по Северному Кавказу

На лидеров "Экологической вахты" заведено дело о клевете

В отношении двух руководителей "Экологической вахты по Северному Кавказу" возбуждено уголовное дело по статье о клевете. Рудомаха и Шевченко утверждают, что причиной стали их публикации о депутате Госдумы Ремезкове.