Экипаж танкера Adrian Darya 1 сменил цель на турецкий порт Мерсин

Экипаж иранского танкера Adrian Darya 1, который 18 августа покинул порт Гибралтара, внес новые данные в автоматическую идентификационную систему (АИС) судна, где фиксируется конечная цель его маршрута. Как сообщает в субботу, 24 августа, информагентство Bloomberg, новым портом назначения танкера, перевозящего 2,1 миллиона баррелей легкой нефти стоимостью в 130 млн долларов, является турецкий порт Мерсин.

По данным службы отслеживания маршрутов движений морских судов Marine Traffic, в настоящий момент танкер Adrian Darya 1 находится в Средиземном море, к югу от Сицилии. При сохранении скорости, в Мерсин он должен будет прибыть 31 августа.

Задержание танкера Grace 1 Гибралтаром

Иранский танкер Grace 1 был задержан властями Гибралтара в июле 2019 года по подозрению в попытке обойти санкции ЕС, направленные против поставок нефти в Сирию. После того как в Тегеране письменно заверили, что перевозимая танкером нефть не предназначается для Сирии, судну разрешили продолжить свой путь.

При этом Гибралтар отказал Вашингтону в требовании повторно задержать танкер в связи с тем, что Корпус стражей исламской революции (КСИР), которому он принадлежит, считается в США террористической организацией. Власти Гибралтара заявили, что их законы, а также право Великобритании и ЕС менее строгие, чем санкции США против Ирана.

Перед тем как танкер покинул порт Гибралтара, он сменил название c Grace 1 на Adrian Darya 1. При этом данные службы Marine Traffic на тот момент свидетельствовали о том, что он направляется в греческий порт Каламата. Однако в греческом министерстве морского флота и островной политики заявили, что такую информацию подтвердить не получали.

Данные о пункте назначения танкера Adrian Darya 1 еще могут измениться

Как отмечает информагентство AP, данные о том, что турецкий Мерсин является портом назначения танкера, еще могут измениться, поскольку его команда может заносить АИС любую информацию. Мерсин находится в 200 километрах от нефтеперерабатывающего завода в сирийском городе Банияс, куда, по данным властей Гибралтара, изначально направлялся танкер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США будут рассматривать любую помощь иранскому танкеру как пособничество террористической организации.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Санкции США против Ирана - хроника противостояния США ввели новые санкции против Ирана 5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния США вышли из соглашения по Ирану 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Иран соблюдал условия сделки До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Какие санкции вступили в силу После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния ЕС сожалеет о новых санкциях США Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Иран намерен продолжать торговлю нефтью Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Угрозы Тегерана на фоне санкций США Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Введение санкций привело к протестам Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста. Автор: Наталья Позднякова

