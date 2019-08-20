 Экипаж танкера Adrian Darya 1 сменил цель на турецкий порт Мерсин | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.08.2019

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Мир

Экипаж танкера Adrian Darya 1 сменил цель на турецкий порт Мерсин

Согласно новым данным, внесенным экипажем иранского танкера Adrian Darya 1 в автоматическую идентификационную систему, новым портом назначения судна является турецкий Мерсин.

Супертанкер Adrian Darya 1

Супертанкер Adrian Darya 1

Экипаж иранского танкера Adrian Darya 1, который 18 августа покинул порт Гибралтара, внес новые данные в автоматическую идентификационную систему (АИС) судна, где фиксируется конечная цель его маршрута. Как сообщает в субботу, 24 августа, информагентство Bloomberg, новым портом назначения танкера, перевозящего 2,1 миллиона баррелей легкой нефти стоимостью в 130 млн долларов, является турецкий порт Мерсин.

По данным службы отслеживания маршрутов движений морских судов Marine Traffic, в настоящий момент танкер Adrian Darya 1 находится в Средиземном море, к югу от Сицилии. При сохранении скорости, в Мерсин он должен будет прибыть 31 августа.

Контекст

Ожидается, что от снятия санкций с Ирана в первую очередь выиграют крупные компании, находящиеся под контролем местной элиты. В ее руках находится до 80 процентов экономики страны.

США ищут союзников для антииранской коалиции в целях защиты морских путей экспорта нефти. Кто из стран Персидского залива поддержит Вашингтон, и не приведет ли это к войне с Ираном? (12.07.2019)

Задержание танкера Grace 1 Гибралтаром

Иранский танкер Grace 1 был задержан властями Гибралтара в июле 2019 года по подозрению в попытке обойти санкции ЕС, направленные против поставок нефти в Сирию. После того как в Тегеране письменно заверили, что перевозимая танкером нефть не предназначается для Сирии, судну разрешили продолжить свой путь.

При этом Гибралтар отказал Вашингтону в требовании повторно задержать танкер в связи с тем, что Корпус стражей исламской революции (КСИР), которому он принадлежит, считается в США террористической организацией. Власти Гибралтара заявили, что их законы, а также право Великобритании и ЕС менее строгие, чем санкции США против Ирана.

Перед тем как танкер покинул порт Гибралтара, он сменил название c Grace 1 на Adrian Darya 1. При этом данные службы Marine Traffic на тот момент свидетельствовали о том, что он направляется в греческий порт Каламата. Однако в греческом министерстве морского флота и островной политики заявили, что такую информацию подтвердить не получали.

Данные о пункте назначения танкера Adrian Darya 1 еще могут измениться

Как отмечает информагентство AP, данные о том, что турецкий Мерсин является портом назначения танкера, еще могут измениться, поскольку его команда может заносить АИС любую информацию. Мерсин находится в 200 километрах от нефтеперерабатывающего завода в сирийском городе Банияс, куда, по данным властей Гибралтара, изначально направлялся танкер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США будут рассматривать любую помощь иранскому танкеру как пособничество террористической организации.

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    Автор: Наталья Позднякова


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