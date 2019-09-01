Экзитполы: ХДС побеждает в Саксонии, СДПГ - в Бранденбурге, АдГ на втором месте

На земельных выборах в Бранденбурге и Саксонии, согласно экзитполам, лидируют, соответственно, христианские демократы и социал-демократы. Правопопулисты из АдГ укрепили позиции и могут стать второй силой в обеих землях.
Согласно первым экзитполам, победителями выборов в земельные парламенты Бранденбурга и Саксонии, прошедшим в воскресенье, 1 сентября, стали Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в Бранденбурге и Христианско-демократический союз (ХДС) в Саксонии. Социал-демократы набирают в Бранденбурге 26,5 процента голосов, христианские демократы в Саксонии - 33,5 процента.
Правопопулисты из "Альтернативы для Германии" сумели существенно укрепить позиции и становятся в обеих землях второй по популярности силой. В Бранденбурге у них 24,5 процента, в Саксонии 27,5 процента. В Бранденбурге у правопопулистов еще есть шансы побороться и за первое место: обычно число проголосовавших за эту партии выше, чем число людей, которые в этом признаются на выходе из избирательных участков.
В Саксонии третьей силой стала Левая партия - у нее 10,5 процента голосов. В Бранденбурге на третьем месте ХДС с 15,5 процента голосов. "Зеленым" не удалось войти в тройку ни в одной из земель.
Эксперты отмечают, что эти выборы вызвали высокий интерес - явка значительно превышает показатели 2014 года. В столице Саксонии Дрездене к 14 часам проголосовало больше 60 процентов избирателей.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: