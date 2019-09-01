Экзитполы: ХДС побеждает в Саксонии, СДПГ - в Бранденбурге, АдГ на втором месте

Согласно первым экзитполам, победителями выборов в земельные парламенты Бранденбурга и Саксонии, прошедшим в воскресенье, 1 сентября, стали Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в Бранденбурге и Христианско-демократический союз (ХДС) в Саксонии. Социал-демократы набирают в Бранденбурге 26,5 процента голосов, христианские демократы в Саксонии - 33,5 процента.

Правопопулисты из "Альтернативы для Германии" сумели существенно укрепить позиции и становятся в обеих землях второй по популярности силой. В Бранденбурге у них 24,5 процента, в Саксонии 27,5 процента. В Бранденбурге у правопопулистов еще есть шансы побороться и за первое место: обычно число проголосовавших за эту партии выше, чем число людей, которые в этом признаются на выходе из избирательных участков.

В Саксонии третьей силой стала Левая партия - у нее 10,5 процента голосов. В Бранденбурге на третьем месте ХДС с 15,5 процента голосов. "Зеленым" не удалось войти в тройку ни в одной из земель.

Эксперты отмечают, что эти выборы вызвали высокий интерес - явка значительно превышает показатели 2014 года. В столице Саксонии Дрездене к 14 часам проголосовало больше 60 процентов избирателей.

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