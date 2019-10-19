 Экзитполы не выявили победителя второго тура выборов мэра Кишинева | Новости из Германии о Европе | DW | 03.11.2019

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Европа

Экзитполы не выявили победителя второго тура выборов мэра Кишинева

Социалист Ион Чебан из пророссийской партии набирает 37,1 процента голосов, а его соперник из проевропейской партии Андрей Нэстасэ - 37 процентов, свидетельствуют данные опроса IMAS.

Автомобили и флаг Молдавии на улице в Кишиневе

На улицах Кишинева

Экзитполы не выявили победителя во втором туре выборов мэра Кишинева, прошедших в воскресенье, 3 ноября. Кандидат от пророссийской Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан набирает 37,1 процента голосов, свидетельствуют данные опроса Института маркетинга и опросов IMAS. Его конкурент Андрей Нэстасе, лидер проевропейской правой партии DA (Demnitate si adevar - "Достоинство и правда"), входящей в избирательный блок ACUM ("Сейчас"), получает 37 процентов голосов. Избирательные участки закрылись в 21.00 по местному времени (22.00 мск).

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Первый тур выборов мэра столицы Молдавии состоялся 20 октября. За Чебана проголосовали 40,19 процента избирателей, а его соперник Нэстасе набрал 31,08 процента голосов.

Оба политика уже участвовали во втором туре электорального марафона на досрочных местных выборах в Кишиневе 3 июня 2018 года. Победу с незначительным перевесом тогда одержал лидер партии DA, однако занять кресло мэра Нэстасе не пришлось. ЦИК, подконтрольный правящей на тот момент Демократической партии Молдовы, аннулировал результаты голосования.

Основанием стал пост политика в соцсетях, в котором он в день выборов призывал избирателей прийти на участки. Судьи трех инстанций согласились с решением ЦИК. В Евросоюзе сочли, что этот вердикт несет в себе угрозу для демократии в Молдавии.

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    Автор: Юлия Семенова, Кишинев


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