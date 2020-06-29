 Экзитполы: действующий президент Польши едва опережает конкурента | Новости из Германии о Европе | DW | 13.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Экзитполы: действующий президент Польши едва опережает конкурента

Анджей Дуда набирает 50,8 процента голосов на выборах президента Польши, а его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 49,2 процента, свидетельствуют данные опроса Ipsos.

Мужчина и женщина на избирательном участке в Варшаве

На избирательном участке в Варшаве

Первые данные экзитполов не выявили очевидного победителя во втором туре выборов президента Польши, прошедших в воскресенье, 12 июля. Действующий глава государства Анджей Дуда набирает 50,8 процента голосов, следует из данных опроса социологического института Ipsos. Его главный конкурент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский получает 49,2 процента голосов. Официальные итоги ожидаются в течение дня 13 июля.

Дуда, занимающий пост президента с 2015 года, является кандидатом от правящей партии "Закон и справедливость". Его возможная победа позволила бы партии закрепить свои лидерские позиции по меньшей мере до парламентских выборов, запланированных на 2023 год. Тшасковский представляет либерально-консервативную партию "Гражданская платформа".

Первый тур, перенесенный из-за коронавируса, состоялся 28 июня. На должность главы государства претендовали 11 кандидатов, однако ни один не набрал необходимого для победы минимума в 50 процентов. Дуду поддержали 43,5 процента проголосовавших, Тшасковский получил 30,4 процента голосов.

Президента Польши избирают на 5 лет, повторно он может быть избран лишь один раз.

Смотрите также:

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Бреславль, Бреслау, Вроцлав

    По легенде, Вроцлав был основан чешским князем Вратиславом, правившим в 915-921 годах. От его имени и происходит название этого населенного пункта. Город был столицей польского княжества Силезия, находился под властью королевства Богемия, входил в состав Пруссии. Ныне - один из самых крупных (четвертый по количеству населения) и старинных городов Польши.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Без суеты

    Историческим центром Вроцлава является средневековая Рыночная площадь в обрамлении старинных особняков с разноцветными фасадами. Практически в каждом доме на первом этаже - кафе, ресторан или магазинчик. Даже в самые оживленные дни здесь царят умиротворение и покой: хотя Вроцлав - город достаточно большой (более 600 тысяч жителей), жизнь в нем идет размеренной поступью.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Чудо Вроцлава

    Ратуша на Рыночной площади - главная архитектурная достопримечательность Вроцлава. Зданию уже более 700 лет. Поначалу это была одноэтажная постройка, которая расширялась и надстраивалась, не отставая от растущего города. Ныне ратуша демонстрирует пестрое смешение стилей: от Ренессанса до готики. Во время Второй мировой она осталась единственным уцелевшим зданием - бомбы превратили город в руины.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Университет с богатой историей

    Первая попытка основания Вроцлавского университета датируется 1505 годом. Но официально вуз был открыт 15 ноября 1702 года. Уже в 19-м веке он владел богатой библиотекой, астрономической обсерваторией, ботаническим садом, зоопарком и картинной галереей. После передачи города Бреслау Польше немецкий университет был преобразован в польский государственный.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Италия на Одере

    Когда-то Вроцлав называли "цветком Европы". Историческому центру города более 1000 лет. От его вымощенных булыжниками улочек и тенистых аркад веет аурой итальянских городов.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    100 мостов

    Вроцлав также называют городом 100 церквей и 100 мостов. Город раскинулся на берегах Одера и его притоков - на островах между многочисленными каналами. Неслучайно его считают польской Венецией.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Один краше другого

    Стальной Тумский мост над рекой Одер был построен в 1889 году и заменил старый деревянный. Сегодня он закрыт для автомобильного движения.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Достижение техники и архитектуры

    Редзинский мост - самый высокий и протяженный в Польше - достигает 122 метров в высоту и 1,7 километра в длину.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Многофункциональный памятник

    В 1913 году, когда Бреслау был частью Германии, в честь столетней годовщины Битвы народов в городе по проекту немецкого архитектора Макса Берга построили грандиозный "Зал Столетия" или "Народный дом". Этот культурно-спортивный комплекс рекордных для своего времени габаритов и по сей день служит уникальным образцом строений из железобетона. В 2006 году он стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Чего только нет во Вроцлаве

    Вроцлав - город многовековой истории и современной культуры. Биеннале медиаискусства - одно из важнейших художественных событий Центральной Европы - проходит именно здесь. Добраться до Вроцлава можно и на поезде, и на самолете. По городу ходят автобусы и трамваи, есть и сеть автоматического проката велосипедов. А вот чего нет во Вроцлаве, так это троллейбусов.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 26:06

Выборы президента на фоне пандемии и скандальная судебная реформа в Польше. Conflict Zone на русском

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему польские судьи нуждаются в защите ЕС  

Польша в НАТО: 20 лет спустя  

Также по теме

Polen Wahlen l Wahlstation - Stimmabgabe

Президента Польши определит второй тур выборов 29.06.2020

Действующий президент Польши Анджей Дуда набирает 41,8 процента голосов, а его основной соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 30,4 процента, свидетельствуют данные опроса Ipsos.

Polen Coronavirus - Bürgermeisterwahlen in Aleksandrow Kujawski

В Польше проходит решающий тур президентских выборов 12.07.2020

Два претендента на пост главы государства - Анджей Дуда и Рафал Тшасковский, согласно опросам, идут почти вровень. Правящая партия надеется, что победа Дуды обеспечит ей успех и на парламентских выборах.

Polen Wahlen l Wahlstation - Stimmabgabe in Warschau

"Президент для всех": станет ли новым лидером Польши кандидат от оппозиции? 28.06.2020

28 июня в Польше проходят президентские выборы. По данным опросов, действующий лидер страны Анджей Дуда и представитель оппозиции Рафал Тшасковский имеют равные шансы на победу.

Реклама

Самые читаемые

Морские лисицы возвращаются к немецким берегам (фото)  

Повторный карантин в Казахстане. Какими будут последствия?  

В Сибири - не просто жара! Ученый из ФРГ озадачен климатическим феноменом  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно