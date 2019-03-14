Экзитполы: в Польше и Венгрии лидируют правящие правоконсерваторы

В Польше на выборах в Европарламент первое место, согласно экзитполам социологической службы Ipsos, занимает правящая правоконсервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (PiS) с 42,4 процентами голосов. Соответствующие данные обнародованы вечером в воскресенье, 26 мая.

У оппозиционного блока "Европейская коалиция", сформированного в феврале для предотвращения усиления антиевропейских настроений в стране, - 39,1 процента. В Польше на этом голосовании была зафиксирована рекордная для общеевропейских выборов в этой стране явка. Она составила 43 процента.

В Венгрии партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном, по данным экзитполов социологической службы Nezopont, уверенно лидирует на выборах в Европарламент, набирая 56 процентов голосов. Венгерская социалистическая партия и "Демократическая коалиция" оказываются далеко позади, претендуя на 10 процентов каждая.

Высокая явка

Выборы в главный законодательный орган Евросоюза начались 23 мая. За четыре дня голосования в 28 странах-членах Европейского Союза 427 млн избирателей имели возможность выбрать 751 депутата Европарламента нового созыва. Польшу в парламенте ЕС представляет 51 депутат, у Венгрии - 21 мандат.

По информации официального представителя Европарламента, явка на этих выборах оказалась самой большой за последние 20 лет. Согласно предварительным сведениям, она составила 51-52 процента в 28 странах - членах ЕС.

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