 Экзитполы: во Франции на выборах в Европарламент лидирует партия Ле Пен | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2019

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Европа

Экзитполы: во Франции на выборах в Европарламент лидирует партия Ле Пен

По данным экзитполов, "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Республику на марше" президента Эмманюэля Макрона разделяет полтора процента голосов.

Председатель Национального объединения Марин Ле Пен

Председатель "Национального объединения" Марин Ле Пен

По данным экзитполов, на выборах в Европарламент, прошедших в воскресенье, 26 мая, во Франции больше всего голосов набирает "Национальное объединение". По информации социологического института Elabe, правопопулистская партия Марин Ле Пен получает 24 процента голосов. Второе место социологи отдают "Республике на марше" президента страны Эмманюэля Макрона. За нее проголосовали 22,5 процента избирателей во Франции, сообщает Elabe. По результатам опросов избирателей при выходе с избирательных участков, партия "Европа-Экология-"Зеленые" с 13 процентами голосов может занять третье место.

Контекст

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Францию в парламенте ЕС представляют 74 депутата.

Явка во Франции на 17.00 (18.00 мск) составила 43 процента, что на восемь процентов выше, чем на прежних выборах в Европарламент в 2014 году.

Четырехдневное голосование

Выборы в главный законодательный орган Евросоюза начались 23 мая. В течение четырех дней выборов в 28 странах - членах Европейского Союза 427 млн избирателей выбирали 751 депутата Европарламента нового созыва.

В большинстве стран ЕС, в том числе Германии, голосование проходит 26 мая. Официальные результаты во всех государствах Евросоюза будут опубликованы после завершения последнего дня голосования.

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    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 14:16

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