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Эквадор

Supporters of WikiLeaks founder Julian Assange hold up a banner as they protest, during the first hearing in the Julian Assange extradition appeal, at the High Court in London, Wednesday, Aug. 11, 2021. Britain's High Court has granted the U.S. government permission to appeal a decision that WikiLeaks founder Julian Assange cannot be sent to the United States to face espionage charges. (AP Photo/Matt Dunham)

В Лондоне рассматривают апелляцию США по экстрадиции Джулиана Ассанжа 11.08.2021

Британский суд решил не выдавать основателя WikiLeaks США из-за угрозы самоубийства. Вашингтон подал апелляцию. В США Джулиану Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.
Julian Assange extradition. File photo dated 11/04/19 of Julian Assange, who will find out whether he will be extradited to the United States. Issue date: Monday January 4, 2021. Wikileaks founder Assange, 49, faces an 18-count indictment, alleging a plot to hack computers and a conspiracy to obtain and disclose national defence information. See PA story COURTS Assange. Photo credit should read: Victoria Jones/PA Wire URN:57383984

Суд лишил Джулиана Ассанжа эквадорского гражданства 28.07.2021

При предоставлении основателю Wikileaks, австралийцу Ассанжу эквадорского гражданства в 2017 году были допущены административно-правовые ошибки, отмечается в решении суда в Кито. Вердикт будет обжалован.
30.11.2018, Hamburg: Ein Zollbeamter öffnet während einer Pressekonferenz ein Paket mit Kokain, das von den Beamten sichergestellt wurde. Die Beamten entdeckten die 300 Kilo Drogen Anfang November in einem Container aus der Dominikanischen Republik. Foto: Daniel Reinhardt/dpa | Verwendung weltweit

В Бельгии задержаны главари европейского наркокартеля 21.12.2020

Наркокартелем руководили гражданин Албании и гражданин Латвии. Они координировали поставку кокаина из Эквадора в Германию.
13.01.2020 FILE PHOTO: WikiLeaks' founder Julian Assange leaves Westminster Magistrates Court in London, Britain January 13, 2020. REUTERS/Simon Dawson/File Photo

Адвокат Джулиана Ассанжа обвинил США в прослушке 27.07.2020

Адвокат Джулиана Ассанжа Бальтасар Гарсон утверждает, что испанская фирма UC Global организовала прослушку во время его встречи с экс-президентом Эквадора и передала эти данные США.
WikiLeaks - Staatsfeind Julian Assange ©NDR

Юрист Ассанжа подала апелляцию на отказ освободить его из-за коронавируса 12.04.2020

По данным агентства Press Association, основатель WikiLeaks состоял в отношениях со своей защитницей во время пребывания в посольстве Эквадора.

GER Dresden - Gedenken an den 13 Februar 1945 - zu Gast der Bundespraesident Frank- Walter Steinmeier im Kulturpalast - hier am Pult 13.02.20 130220 ddbd *** GER Dresden Commemoration of February 13, 1945 as guest of the German President Frank Walter Steinmeier in the Palace of Culture here at desk 13 02 20 130220 ddbd

Штайнмайер выступает за создание "глобального альянса против коронавируса" 01.04.2020

В статье для издания The Financial Times президент ФРГ, а также государственные лидеры Иордании, Эфиопии, Сингапура и Эквадора призвали мировое сообщество объединить усилия в борьбе с коронавирусом.
FILE PHOTO: WikiLeaks' founder Julian Assange leaves Westminster Magistrates Court in London, Britain at an earlier appearance on January 13, 2020. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Что нужно знать о суде над Джулианом Ассанжем 24.02.2020

Будет ли основатель Wikileaks экстрадирован в США? Где он сейчас находится и как себя чувствует? DW - об этих и других важных вопросах в деле Ассанжа.
Demonstrators gather outside the Australian High Commission to protest against the extradition of Julian Assange, in London, Britain, February 22, 2020. REUTERS/Peter Nicholls

В Лондоне сотни людей вышли в поддержку Джулиана Ассанжа 22.02.2020

24 февраля в суде в Лондоне начнутся слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где его обвиняют в публикации секретных военных документов.
FILE PHOTO: WikiLeaks' founder Julian Assange leaves Westminster Magistrates Court in London, Britain at an earlier appearance on January 13, 2020. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Трамп предлагал Ассанжу помилование в обмен на сделку по России 20.02.2020

Основатель WikiLeaks должен был заявить о непричастности России к кибератаке на сервера Демпартии США, чтобы президент Трамп помиловал его, утверждает адвокат Джулиана Ассанжа.
WikiLeaks founder Julian Assange gestures from the window of a prison van as he is driven out of Southwark Crown Court in London on May 1, 2019, after having been sentenced to 50 weeks in prison for breaching his bail conditions in 2012. - A British judge on Wednesday sentenced WikiLeaks founder Julian Assange to 50 weeks in prison for breaching his bail conditions in 2012. Assange took refuge in Ecuador's London embassy to avoid extradition to Sweden and was only arrested last month after Ecuador withdrew his asylum status. (Photo by Daniel LEAL-OLIVAS / AFP) (Photo credit should read DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images)

Адвокаты Ассанжа предоставили суду документы о слежке испанцев 29.01.2020

Группа адвокатов передала в суд материалы о незаконной слежке, которой подвергался в посольстве Эквадора в Лондоне основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Ее вели испанские охранники.
TOPSHOT - A flightless cormorant (Nannopterum harrisi) sits on her nest surrounded by garbage on the shore of Isabela Island in the Galapagos Archipelago in the Pacific Ocean, 1000 km off the coast of Ecuador, on February 21, 2019. - Galapagos National Park rangers and a group of volunteers collect garbage in remote places and unpopulated areas on the Isabela Islands and San Cristobal coast. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP) (Photo credit should read RODRIGO BUENDIA/AFP/Getty Images)

На Галапагосских островах введена чрезвычайная ситуация 23.12.2019

После крушения баржи у островов Галапагос сотрудники национального парка пытаются предотвратить попадание дизельного топлива в воды.
11/04/19 ** Julian Assange extradition. File photo dated 11/04/19 of Julian Assange, as a United Nations official has urged the Government not to extradite him to the United States, warning that the WikiLeaks founder would not receive a fair trial after years of being subjected to psychological torture. Issue date: Friday May 31, 2019. Professor Nils Melzer, the UN Special Rapporteur on torture, said after visiting Mr Assange in prison, that he had been deliberately exposed to severe forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. See PA story LEGAL Assange. Photo credit should read: Victoria Jones/PA Wire URN:43227136 |

Прокуратура в Швеции закрыла дело против Ассанжа об изнасиловании 19.11.2019

Собранные доказательства недостаточно убедительны для предъявления официального обвинения, заявила замглавы прокуратуры Швеции. Сам основатель WikiLeaks находится в британской тюрьме.
Indigenous leaders celebrates the announcement that the government cancelled an austerity package that triggered violent protests, in Quito, Ecuador, Sunday, Oct. 13, 2019. President Lenin Moreno and leaders of Ecuador's indigenous peoples sat down Sunday evening to a nationally broadcast negotiating session aimed at defusing nearly two weeks of protests that have paralyzed the economy and left seven dead and hundreds injured in clashes with police. (AP Photo/Fernando Vergara)

Протестующие в Эквадоре прекратили конфронтацию с властями 14.10.2019

Президент Эквадора Ленин Морено отозвал указ об отмене госсубсидий на бензин и дизельное топливо, из-за которого в стране две недели продолжались массовые беспорядки.
12.10.2019*** Smoke is seen coming out from a government building during a protest against Ecuador's President Lenin Moreno's austerity measures in Quito, Ecuador October 12, 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Протестующие в Эквадоре захватили правительственное здание 12.10.2019

В Кито введен комендантский час. В то же время представители коренных народов выразили готовность к диалогу с президентом Эквадора. Масштабные протесты продолжаются в стране уже 10-й день.
07.10.2019 Residents and demonstrators cheer the arrival of indigenous protesters to back the protests against Ecuador's President Lenin Moreno's government austerity measures, in Quito, Ecuador October 7, 2019. REUTERS/Daniel Tapia

Правительство Эквадора покинуло Кито 08.10.2019

Президент Эквадора Ленин Морено сообщил о переводе своего правительства в Гуаякиль. В столицу должен прибыть 20-тысячный протестный марш коренных народов.
07.10.2019 Demonstrators clash with the police in Quito on October 7, 2019 following days of protests against the sharp rise in fuel prices sparked by authorities' decision to scrap subsidies. - Ecuador has been rocked by days of demonstrations in response to increases of up to 120 percent in fuel prices, which came into force on Thursday after the government scrapped subsidies as part of an agreement signed in March with the International Monetary Fund (IMF) to obtain loans despite its high public debt. (Photo by Cristina VEGA / AFP) (Photo by CRISTINA VEGA/AFP via Getty Images)

В Эквадоре из-за протестов остановлена добыча нефти на трех месторождениях 08.10.2019

Отмена субсидий на топливо вызвала скачок цен и привела к массовым протестам. Три нефтяных месторождения захвачены. Сотни демонстрантов задержаны. Тысячи протестующих идут маршем на столицу Эквадора.
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