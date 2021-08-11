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Британский суд решил не выдавать основателя WikiLeaks США из-за угрозы самоубийства. Вашингтон подал апелляцию. В США Джулиану Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.
При предоставлении основателю Wikileaks, австралийцу Ассанжу эквадорского гражданства в 2017 году были допущены административно-правовые ошибки, отмечается в решении суда в Кито. Вердикт будет обжалован.
Наркокартелем руководили гражданин Албании и гражданин Латвии. Они координировали поставку кокаина из Эквадора в Германию.
Адвокат Джулиана Ассанжа Бальтасар Гарсон утверждает, что испанская фирма UC Global организовала прослушку во время его встречи с экс-президентом Эквадора и передала эти данные США.
По данным агентства Press Association, основатель WikiLeaks состоял в отношениях со своей защитницей во время пребывания в посольстве Эквадора.
В статье для издания The Financial Times президент ФРГ, а также государственные лидеры Иордании, Эфиопии, Сингапура и Эквадора призвали мировое сообщество объединить усилия в борьбе с коронавирусом.
Будет ли основатель Wikileaks экстрадирован в США? Где он сейчас находится и как себя чувствует? DW - об этих и других важных вопросах в деле Ассанжа.
24 февраля в суде в Лондоне начнутся слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где его обвиняют в публикации секретных военных документов.
Основатель WikiLeaks должен был заявить о непричастности России к кибератаке на сервера Демпартии США, чтобы президент Трамп помиловал его, утверждает адвокат Джулиана Ассанжа.
Группа адвокатов передала в суд материалы о незаконной слежке, которой подвергался в посольстве Эквадора в Лондоне основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Ее вели испанские охранники.
После крушения баржи у островов Галапагос сотрудники национального парка пытаются предотвратить попадание дизельного топлива в воды.
Собранные доказательства недостаточно убедительны для предъявления официального обвинения, заявила замглавы прокуратуры Швеции. Сам основатель WikiLeaks находится в британской тюрьме.
Президент Эквадора Ленин Морено отозвал указ об отмене госсубсидий на бензин и дизельное топливо, из-за которого в стране две недели продолжались массовые беспорядки.
В Кито введен комендантский час. В то же время представители коренных народов выразили готовность к диалогу с президентом Эквадора. Масштабные протесты продолжаются в стране уже 10-й день.
Президент Эквадора Ленин Морено сообщил о переводе своего правительства в Гуаякиль. В столицу должен прибыть 20-тысячный протестный марш коренных народов.
Отмена субсидий на топливо вызвала скачок цен и привела к массовым протестам. Три нефтяных месторождения захвачены. Сотни демонстрантов задержаны. Тысячи протестующих идут маршем на столицу Эквадора.
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