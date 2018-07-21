 Эквадор может выдать Ассанжа Великобритании | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.07.2018

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Мир

Эквадор может выдать Ассанжа Великобритании

Эквадор может лишить основателя Wikileaks убежища и выдать его британским властям в начале следующей недели, сообщает издание The Intercept. Эквадорский президент сейчас находится с визитом в Лондоне.

Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

Власти Эквадора в ближайшее время собираются выдать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Великобритании. Об этом в субботу, 21 июля, сообщило издание The Intercept со ссылкой на источник, близкий к эквадорскому МИД и канцелярии президента страны.

Президент Эквадора Ленин Морено сейчас находится с визитом в Лондоне, где должен выступить на саммите о людях с ограниченными возможностями (сам Морено передвигается на коляске после того, как пострадал во время попытки ограбления в 1998 году). Но истинная цель его визита - встретиться с британскими властями с тем, чтобы завершить соглашение о передаче Ассанжа Великобритании. Эквадор может лишить основателя Wikileaks убежища и физически выдать его британским властям уже в начале следующей недели, пишет The Intercept.

Контекст

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Текст о возможной выдаче Ассанжа Великобритании написал основатель интернет-журнала The Intercept Гленн Гринуолд, который работал в The Guardian и, в частности, впервые опубликовал ряд документов Эдварда Сноудена, что стало началом разоблачения методов Агентства национальной безопасности США.

О проведении переговоров о судьбе Ассанжа ранее также сообщала газета The Times. Получить комментарии от посольства Эквадора в Лондоне СМИ пока не удалось.

Ленин Морено посетит Испанию

После визита в Великобританию Ленин Морено поедет в Мадрид, а испанские власти все еще недовольны тем, что Ассанж в Twitter призывал поддержать независимость Каталонии. Именно из-за этих публикаций посольство Эквадора в марте заблокировало для Ассанжа доступ к интернету, уточняет The Intercept. Затем в мае Морено распорядился снять дополнительные меры безопасности с посольства Эквадора в Лондоне.

Джулиан Ассанж находится в этом посольстве с середины 2012 года. В посольстве разоблачитель скрывался от выдачи в Швецию по обвинению в изнасиловании, однако в мае 2017 года расследование против него прекратили. Лондонская полиция  однако заявляет, что задержит его сразу после выхода из здания, так как есть еще и британский ордер на его арест, выписанный после того, как тот не явился в суд, тем самым нарушив закон.

Австралиец опасается своей выдачи властям США, где ему может грозить длительное тюремное заключение за обнародование сотен тысяч секретных правительственных документов.

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    Автор: Алоиз Бергер


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Ссылки в интернете

Сайт The Intercept

Аудио- и видеофайлы по теме

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