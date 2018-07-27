 Эквадор готовит уход Ассанжа из посольства в Лондоне | Новости из Германии о Европе | DW | 27.07.2018

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Европа

Эквадор готовит уход Ассанжа из посольства в Лондоне

Эквадор ведет переговоры с властями Великобритании о выходе основателя WikiLeaks из эквадорского посольства в Лондоне. Власти в Кито добиваются предоставления гарантий жизни Джулиану Ассанжу.

Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне

Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне

Президент Эквадора Ленин Морено подтвердил, что его правительство ведет переговоры с британскими властями по вопросу о том, чтобы Джулиану Ассанжу покинуть эквадорское посольство в Лондоне, где ему предоставляется убежище, если основателю WikiLeaks будет  гарантирована жизнь.

Контекст

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Выступая в пятницу, 27 июля, в Мадриде, Морено заявил, что никто не должен оставаться в убежище "слишком долго" и что любое изменение статуса Ассанжа должно быть результатом переговоров со всеми сторонами. "Мы хотим, чтобы его жизнь не подвергалась опасности", - указал эквадорский президент.

Эквадор предоставил убежище Ассанжу в своем лондонском посольстве в 2012 году, когда он скрывался от выдачи Швеции по обвинению в изнасиловании, однако в мае 2017 года расследование против него прекратили. Теперь австралийцу грозит арест в Великобритании, поскольку он нарушил закон, не явившись в суд.

Ассанж опасается, что будет выдан властям США, где ему может грозить длительное тюремное заключение за обнародование сотен тысяч секретных правительственных документов.

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    Автор: Алоиз Бергер


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Голливудский фильм о Джулиане Ассанже

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Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют

Для многих Эдвард Сноуден - герой. Для властей США - предатель. Бывшего агента спецслужб США сейчас ловят по всему миру. Таких разоблачителей беспощадно преследуют, чтобы другим неповадно было. (06.07.2013)  

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