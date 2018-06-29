 Эдвард Сноуден раскритиковал российское правительство | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.06.2018

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Мир

Эдвард Сноуден раскритиковал российское правительство

Разоблачитель американских спецслужб заявил, что не одобряет политику Владимира Путина. По его словам, проблема России кроется в коррупционном правительстве, а не народе.

Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден жестко раскритиковал российское правительство. По словам разоблачителя американских спецслужб, проблема России кроется в коррупционном правительстве, а не в народе.

"Русские - добросердечные и умные люди. Проблема - это их правительство", - заявил Сноуден в интервью газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном в пятницу, 29 июня. Он добавил, что "общественность в России чувствует себя обессиленной и не доверяет телевидению", и заявил, что не одобряет политику президента Владимира Путина.

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ), с 2013 года живущий в России и получивший там убежище, отметил, что с самого начала решил уклоняться от сотрудничества с российскими спецслужбами и не имеет связей с властями РФ.

Контекст

Пока Эдвард Сноуден скрывается в Гонконге, Китай требует от США объяснений по поводу программы Prism. Кто и зачем принимает разоблачителей и "неудобных" беженцев, выясняла DW. (18.06.2013)

Опасаясь выдачи в США, Эдвард Сноуден не приехал в Осло на вручение ему премии имени Карла фон Осецкого. Выступая по видеосвязи, он призвал людей бороться против ограничения своих прав. (18.11.2016)

Сноуден хотел бы перебраться в Евросоюз

Эдвард Сноуден также заявил, что разочарован позицией канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) о возможном предоставлении ему убежища в ФРГ из-за вероятного ухудшения отношений с США. Он выразил желание перебраться в одну из стран Евросоюза.

Его адвокат в Германии Вольфганг Калек (Wolfgang Kaleck) заявил Süddeutsche Zeitung, что юридически въезд Сноудена в ЕС представляется возможным, однако "политически его все блокировали".

Экс-сотрудник АНБ также назвал "военной преступницей" нового директора ЦРУ Джину Хаспел. За огласку секретных сведений спецслужб о методах слежки Сноудену может грозить смертная казнь в США.

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    Автор: Алоиз Бергер


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Ссылки в интернете

Эдвард Сноуден - досье DW

Аудио- и видеофайлы по теме

Эдвард Сноуден на CeBIT 2017: Ситуация со слежкой ухудшилась  

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