 Эвакуированные с Diamond Princess граждане ФРГ приземлились в Берлине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.02.2020

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Мир

Эвакуированные с Diamond Princess граждане ФРГ приземлились в Берлине

Граждане ФРГ и члены их семей из числа пассажиров лайнера Diamond Princess должны будут провести две недели дома под карантином, чтобы исключить диагноз коронавируса.

970 пассажирам лайнера Diamond Princess, находившегося до 19 февраля 2020 года в порту Йокогамы из-за вспышки коронавируса на борту, после истечения срока карантина было разрешено покинуть судно

Лайнер Diamond Princess на карантине в порту Йокогамы

Шесть граждан Германии и членов их семей из числа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с начала февраля находился на карантине в порту Йокогамы в связи со вспышкой коронавируса на борту, благополучно приземлились в аэропорту Тегель в Берлине. Об этом сообщило утром в субботу, 22 февраля, министерство иностранных дел Германии в соцсети Twitter. Самолет для эвакуации этих пассажиров был предоставлен Италией.

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Сообщается, что все прибывшие будут осмотрены врачом, после чего отправятся по домам, где проведут ближайшие две недели под карантином в соответствии с предписанием местных властей. Ранее, 20 февраля, сенатор Берлина по вопросам здравоохранения Дилек Калайчи (Dilek Kalayci) заявила, что пассажиры лайнера Diamond Princess, которые будут эвакуированы в Берлин, прошли тест на наличие коронавируса COVID-19 (Sars CoV-2) и его результаты были негативными.

Коронавирус на борту лайнера Diamond Princess

От коронавируса нового типа скончались два пассажира туристического лайнера Diamond Princess, находившегося до 19 февраля на карантине в Японии. Более 600 пассажиров лайнера заразились опасной инфекцией и были направлены в местные больницы на лечение. С момента окончания карантинного периода на борту судно покинули в общей сложности 970 человек, тесты которых на коронавирус показали отрицательный результат.

Коронавирус за пределами Китая

В то же время число заразившихся коронавирусом в мире продолжает расти. В Китае носителями вируса являются около 76 тысяч человек. За пределами КНР случаи заражения коронавирусом COVID-19 выявлены более чем в 25 странах. В глобальном масштабе, по состоянию на 11.00 мск 22 февраля, носителями вируса являются 77 816 человек, скончались 2360 пациентов, выздоровели более 21 000 заболевших. 

Наибольшее число заражений зафиксировано в Южной Корее. По данным министерства здравоохранения страны, за последние сутки число новых заражений выросло там более чем в полтора раза, с 204 до 346 человек. Кроме того, в Южной Корее было зафиксировано две смерти в связи с коронавирусом.

В Германии, по данным на 22 февраля, выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. На территории России, по данным Роспотребнадзора, было зафиксировано два случая заражения инфекцией. Оба пациента 12 февраля были выписаны из стационара с выздоровлением, сообщает ведомство.

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  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


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Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом?

Контекст

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