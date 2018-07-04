 Щенок-найденыш служит в полиции (фото) | Кадр дня | DW | 27.05.2019

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Кадр за кадром

Щенок-найденыш служит в полиции (фото)

В полиции немецкого города Зильберштедт - четвероногое пополнение с необычной судьбой.

Полицейские Хауке Мессер и пес Джек

Зильберштедт • Этот статный пес по кличке Джек только что успешно сдал все необходимые собачьи экзамены и теперь официально будет служить в полиции города Зильберштедт в немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Джек

Джека нашли щенком на улице - кто-то от него таким образом избавился. Шефство над ним взял один из сотрудников полиции - Хауке Мессер (Hauke Messer) и вырастил себе из него отличного четвероногого напарника и помощника по службе.

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    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц


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