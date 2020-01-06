Щелкунчик и его подлинная история (фотогалерея)

Щелкунчик не менее важен для зимнего праздника, чем елка и Дед Мороз. Эту деревянную игрушку любят во всем мире и дети, и взрослые. DW представляет ее историю в картинках.
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