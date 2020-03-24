Шутки о коронавирусе: грозят ли россиянам штрафы по "пакету Яровой"?

22 марта пользователи WhatsApp по всей России стали получать предупреждения, что в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 с 23 марта в стране начинает действовать "пакет Яровой" и ужесточается контроль за информацией в Рунете. За публикацию в соцсетях шуток о коронавирусе якобы вводится штраф в размере 20 МРОТ или 15 суток административного ареста, предупреждают доброжелатели и просят переслать это сообщение друзьям и знакомым. DW разобралась, может ли это быть правдой.

Что такое "пакет Яровой"

Так называемый "пакет Яровой" был принят Госдумой РФ еще в 2016 году. Он состоит из двух законов, направленных, как утверждают их авторы, на противодействие терроризму. Они обязывают работающих в России операторов связи хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток, в том числе переписку, фото-, видео- и звуковые файлы, а "организаторов распространения информации в Сети интернет" - предоставлять ФСБ ключи от зашифрованных данных.

По оценкам экспертов, требования "пакета Яровой" в России выполняются не полностью, поскольку у операторов связи нет технической возможности хранить такой объем трафика.

К тому же современные технологии передачи данных в мессенджерах, например, протоколы с оконечным шифрованием, делают невозможным их вскрытие сотрудниками ФСБ.

Наказание российских пользователей за фейки в интернете

На самом деле наказание за публикацию в интернете фейков предусматривает не "пакет Яровой", а так называемый "закон Клишаса", вступивший в силу в 2019 году. Речь идет о п.9 ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ, согласно которому за распространение "заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений" грозит штраф от 30 000 до 100 000 рублей.

Именно по этому закону 19 марта было предъявлено обвинение женщине из города Свободный Амурской области, написавшей в соцсетях, что там уже есть заразившиеся коронавирусом. Жительницу Липецкой области также привлекли к ответственности за то, что она распространяла ложную информацию о числе заразившихся.

Отличие шутки о коронавирусе от фейка

В "законе Клишаса" говорится о "заведомо ложной информации". Однако правомерно ли использовать это определение, когда речь идет о шутках? Как пояснил в беседе с DW Саркис Дарбинян, глава юридической службы общественной организации "Роскомсвобода", теоретически наказать пользователя, опубликовавшего шутку о коронавирусе, по закону о фейках можно.

Специалист по киберправу Саркис Дарбинян

"Но доказывать состав преступления в таком случае будет очень сложно, потому что для этого необходимо оценивать контекст, - отмечает эксперт. - Насколько наши суды готовы рассматривать подобного рода заявления, сказать сложно, ведь особой практики в этой области нет".

Менее оптимистично настроен Дамир Гайнутдинов - юрист международной правозащитной группы "Агора", специализирующийся на делах о защите свободы слова. По его словам, ответственность за распространение в интернете шуток введена в России "уже давным-давно". После появления в 2012 году первых законов о "черных списках" сайтов из-за шуток, мемов и сатиры в стране был заблокирован целый ряд интернет-страниц. Где проходит граница между шуткой и "заведомо ложной информацией", по словам эксперта, будет решать прокурор.

"Сейчас у властей нет никаких препятствий для того, чтобы считать шутки административным правонарушением, - считает Дамир Гайнутдинов. - Тем более когда в их руках появился такой инструмент, как борьба с эпидемией коронавируса". В этой ситуации к фейкам могут причислить любую информацию из неофициальных источников, считает он.

Откуда берутся слухи о коронавирусе

Однако у этого явления есть и обратная сторона: в мессенджерах и соцсетях действительно резко увеличилось количество сомнительных сообщений, связанных с коронавирусом. По словам директора некоммерческой организации "Общество защиты интернета" Михаила Климарёва, особенно много фейков сейчас курсирует в WhatsApp: "Вплоть до предупреждений о том, что нельзя пускать в квартиру людей в защитных костюмах, поскольку это замаскированные взломщики".

По его словам, злого умысла у пользователей, рассылающих такие сообщения, обычно нет. "Проблема в том, что у людей просто нет достоверной информации о COVID-19, - говорит эксперт. - Ситуация усугубляется тем, что люди все меньше доверяют официальным структурам. Гораздо больше доверия вызывает информация, полученная через мессенджеры от знакомых".

Как правило, отследить, кто первым запустил "утку", технически невозможно. А поскольку государство не может контролировать такие рассылки, в будущем, скорее всего, участится наказание за их распространение случайных людей, считает Климарёв.

Как реагировать на сомнительные сообщения в мессенджерах

Саркис Дарбинян обращает внимание на то, что все чаще тему коронавируса используют мошенники, чтобы заполучить данные россиян при помощи фишинга. Пользователи получают электронные письма якобы от Минздрава, правительства Москвы или других органов, в которых их просят зарегистрироваться где-то, внести себя в некие списки и т.д. Узнав личные данные, мошенники используют их, например, для доступа к банковским счетам.

"Если вам приходит сообщение общего характера от малознакомого человека под лозунгом "все пропало!", этому ни в коем случае верить нельзя", - говорит Михаил Климарёв. Лучше всего попросить отправителя перестать сеять панику. Даже если сообщение пришло от близкого и уважаемого вами человека, информацию следует перепроверить, в том числе на сайтах на иностранных языках. Лучше, если ее удастся подтвердить сразу в нескольких источниках.

По наблюдениям Климарёва, чаще всего сомнительным сообщениям верят люди старшего поколения, у молодежи уже выработан определенный иммунитет. "Одним из самых модных выражений у подростков сегодня являются фразы "Дай пруф" и "пруфлинк или не было" (просьба дать ссылку с подтверждением информации. - Ред.)", - говорит эксперт.

К моменту публикации этой статьи распространяемое в мессенджерах сообщение об ужесточении контроля над информацией в Рунете в связи с "пакетом Яровой" официально назвали фейком в управлениях МВД нескольких регионов России, включая Самарскую, Ростовскую и Тверскую области.

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