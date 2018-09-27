Штутгарт - самый культурный город Германии

В культурном рейтинге городов Германии, который ежегодно составляют немецкий банк Berenberg Bank и Гамбургский институт мировой экономики (HWWI), сопоставляется культурная жизнь 30 самых крупных городов страны. Самым населенным является в этом списке Берлин, самым маленьким - Ахен. Исследование культурной жизни немецких городов учитывает исключительно количественное соотношение предложения и спроса. Качество культуры, которое можно было бы определить, например, на основе рецензий на спектакли и выставки, на распределение в рейтинге не влияет.

Размеры города играют не последнюю роль в формировании его культурной составляющей, но далеко не решающую, как показывает рейтинг. Больше музейных выставок предлагает, например, отнюдь не столичный Берлин, а провинциальный Бонн. Больше всего посадочных мест в кинотеатрах в масштабах всей Германии - в Дрездене. Берлин обошел все другие немецкие города по количеству памятников и деятелей культуры среди своих жителей.

Культурная жизнь: спрос и предложение

Культурная жизнь городов оценивается на основе двух главных критериев: наличия в городе развитой культурной инфраструктуры и активного ее использования. То есть: чем больше в городе музеев, театров, библиотек и денег на культурные проекты, чем чаще ходят горожане на концерты и спектакли, тем выше позиция города в рейтинге.

Масштабы культурного предложения определялись по числу посадочных мест в театрах и кинотеатрах, количеству ежегодных выставок, размерам государственных субсидий на развитие библиотечного дела и охрану памятников. Спрос на культуру определялся по числу посетителей театров, кинотеатров, музеев, библиотек и фестивалей в каждом из городов. Учитывались также доля культурного сегмента в общей городской экономике и доля людей творческих профессий в населении города.

На основе специализированных рейтингов, показывающих сильные и слабые стороны культурной жизни 30 крупнейших немецких городов, был составлен общий итоговый список. Именно в итоговом культурном рейтинге и лидирует уже не первый год столица федеральной земли Баден-Вюртемберг.

В Штутгарт за культурой

Неофициальный титул "культурной столицы" Германии Штутгарт завоевывал уже в 2012, 2014 и 2016 годах. В рейтинге 2018 года Штутгарт обошел конкурентов как по "объемам производства", так и по "масштабам потребления". Лидерство Штутгарту обеспечивают его театры и библиотеки. Город является даже мировым рекордсменом по количеству штатных сотрудников государственных театров. В бюджетных оперном и драматическом театрах Штутгарта, а также в его балетной труппе на постоянной основе работает 1350 человек.

В Германии есть всего четыре города, в которых проживает более миллиона человек: Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кельн. Штутгарт, насчитывающий около 630 тысяч жителей, является одним из самых экономически развитых городов в Германии. По показателю ВВП на душу населения он уступает лишь Франкфурту-на-Майне. Состояние экономики сказывается, разумеется, и на состоянии культуры.

На заднем плане - Государственный театр Штутгарта

Впрочем, и небольшие по размеру и достатку немецкие города предлагают разнообразную культурную жизнь. Дрезден лидирует по числу посетителей музеев и посадочных мест в кинотеатрах. В итоговом рейтинге Дрезден вышел на второе место, обогнав Берлин, закрепивший за собой третью позицию. На четвертом месте в рейтинге 2018 года - Мюнхен, который возглавлял список в 2015 и 2017 годах. Карлсруэ вышел на пятое место благодаря своим многочисленным фестивалям и выставкам. Бонн лидирует среди 30 крупнейших немецких городов по числу проводимых ежегодно в его музеях выставок в соотношении с количеством жителей.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

1. Штутгарт

2. Дрезден

3. Берлин

4. Мюнхен

5. Карлсруэ

6. Бонн

7. Дюссельдорф

8. Гамбург

9. Кельн

10. Франкфурт-на-Майне

Хуже всего с культурой дела обстоят в трех городах федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия: замыкают список Гельзенкирхен, Мёнхенгладбах и Дуйсбург. В исследовании также говорится об интересе к культуре в целом. Так, большой и умеренный интерес к культурным мероприятиям в 2017 году проявили 40 процентов немецкоязычного населения Германии старше 14 лет. Получается, что доля тех, кого культура не особенно интересует или не интересует вообще, среди немецкоязычного населения Германии составляет 60 процентов.

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