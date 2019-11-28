 Штрицельмаркт - один из старейших рождественских базаров в мире (фото) | Кадр дня | DW | 30.11.2019

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Кадр за кадром

Штрицельмаркт - один из старейших рождественских базаров в мире (фото)

Каждый год рождественская ярмарка в Дрездене собирает более двух миллионов посетителей.

Дрезденский Штрицельмаркт

Дрезден • Дрезденский Штрицельмаркт (Striezelmarkt) - один из старейших и самых известных рождественских базаров. Считается, что сюда торговцы начали съезжаться еще в XV веке. В этом году ярмарка открылась в 585-й раз.

Дрезденский Штрицельмаркт

Ярмарка Штрицельмаркт названа в честь рождественского пирога штоллена. Раньше его обозначали словом "штрицель". Сегодня в Дрездене открыто более 230 палаток, где можно попробовать эту выпечку. 

Дрезденский Штрицельмаркт

Большинство торговцев на ярмарке Штрицельмаркт - местные производители. Почти 80 процентов всех палаток занимают саксонские мастера.

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  • Рождественский базар перед Старой ратушей в Бремене

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  • Рождественский базар в Дрездене

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  • Рождественский базар в Лейпциге

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  • Christkindlmarkt на площади Мариенплац

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    Автор: Максим Нелюбин


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