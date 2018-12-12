Штраф за репост статьи DW? Адвокат чеченца спорит с судом в Баварии

Не допустить опасного прецедента в виде наказания за репост журналистской статьинамерена адвокат из Берлина Йоханна Кюнне (Johanna Künne). На этой неделе Кюнне предоставила участковому суду баварского города Аугсбурга письменное обоснование, почему судьям следует отменить свое решение от 5 ноября. В тот день суд в Аугсбурге вынес обвинительный приговор в отношении просителя убежища из Чечни, гражданина РФ Мохмада Абдурахманова, за распространение в интернете запрещенной символики террористической организации "Исламское государство" (ИГ), а также жестоких сцен насилия. Суд назначил чеченцу штраф в размере 1125 евро за два поста в социальной сети Facebook.

Статья DW и жестокое видео

Случай мог бы считаться рядовым: государство имеет право наказывать за запрещенную символику и сцены насилия, публикуемые в интернете. В приговоре отмечается, что 11 марта 2018 года обвиняемый выложил публично доступный пост в Facebook с изображением боевиков ИГ, вооруженных автоматами Калашникова. "Двое из боевиков носят шапки с символом ИГ", - говорится в решении суда Аугсбурга: "Исламское государство" и символика этой группировки запрещены в Германии с 2014 года.

Однако публикация Абдурахманова являлась лишь репостом статьи DW "Откуда получают оружие боевики ИГ". И обвиняемый снабдил его подписью: "Не знаю, кто, куда и что поставлял, но на фото изображены автоматы Калашникова".

Второй причиной для разбирательства стал репост Абдурахмановым 19 марта видеоролика, на котором израильские солдаты оттаскивают собак, вгрызающихся в одежду палестинского подростка. Facebook показывает ролик только после уведомления: "Данное видео может содержать сцену насилия по отношению к ребенку или подростку. Мы не удалили эти материалы с Facebook, поскольку они могут спасти этого ребенка".

Распространить чужой пост в социальных сетях может оказаться не таким безопасным поступком, как подчас может показаться

Сам обвиняемый это видео при репосте никак не прокомментировал, в первоначальной записи на нескольких языках, включая английский, была подпись: "Солдаты террористического Израиля с собаками рвут детей на куски в Палестине".

Беженец из Чечни: Цель - повесить на меня ярлык экстремиста

Сам Абдурахманов заявил DW, что "данное решение было вынесено, чтобы дискредитировать меня и повесить на меня ярлык экстремиста". Он опасается того, что судебное дело может негативно отразиться на принятии решения о предоставлении ему убежища в Германии.

Мохмад Абдурахманов рассказал DW, что переехал в Германию в мае 2017 года из Грузии, где ему и его брату было отказано в статусе беженца. "Первопричина отъезда - это конфликт брата и то, что в Чечне присутствует коллективная ответственность. Если бы мы, его близкие родственники, остались, нас постигло бы суровое наказание", - пояснил он.

Брат Мохмада - чеченский блогер Тумсо Абдурахманов (использует псевдоним Abu-Saddam Shishani), который бежал из России после конфликта с Исламом Кадыровым в 2015 году, занимавшим на тот момент пост руководителя администрации главы Чечни. В СМИ Ислама Кадырова называют троюродным братом главы Чечни Рамзана Кадырова. В ноябре 2017 года Тумсо Абдурахманов занял девятое место в конкурсе YouTube-блогеров, организованном российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Адвокат чеченца: "Абсурдный" штраф

Адвокат Йоханна Кюнне говорит, что была очень удивлена тем, что прокуратура и суд оценили действия ее подзащитного как нарушение закона. "Я немного исследовала вопрос и увидела, что похожие своей абсурдностью процессы в Баварии уже были. Но я исхожу из того, что, с юридической точки зрения, это несостоятельные обвинения".

Кюнне считает, что суд не учел контекст ситуации, а именно того обстоятельства, что Абдурахманов поделился в интернете журналистской статьей, на которую распространяется свобода слова. Несмотря на то, что DW, по ее словам, выполняет общественные обязательства по освещению событий, закон ничего не говорит о тех, кто "распространяет информацию СМИ дальше".

"Я считаю, что эта ситуация подпадает под свободу выражения мнений", - заявила Кюнне в интервью DW. По ее словам, очевидно, что "господин Абдурахманов не имел никакого намерения делать рекламу ИГ". Как говорит адвокат чеченца, свидетельством тому служит, например, то, что сам символ запрещенной террористической организации очень маленький на распространенном фото. "Обвинению пришлось специально увеличить скриншот, чтобы можно было увидеть, что там именно символы ИГ". Для меня это признак того, что он хотел распространить как раз не запрещенные символы, а статью, чтобы таким образом выразить свое мнение", - сказала Йоханна Кюнне.

Для наглядности немецкий адвокат предложила сравнить случай Абдурахманова с воображаемой сценой в метро. "Представим себе, что это не онлайн-текст, а статья на странице бумажной газеты, которая раскрыта в метро, и ее видят и читают другие люди. Может, и это наказуемое деяние?" - недоумевает адвокат.

В суде отказались ответить на вопрос DW о том, является ли репост данной статьи нашего издания наказуемым и для других пользователей.

Суд по делу о репосте: что дальше?

Дальнейшая процедура предполагает рассмотрение апелляции. Суд может или прекратить дело, или провести устные слушания и вынести решение по их окончании, пояснила Йоханна Кюнне. В случае необходимости можно подать апелляцию во второй инстанции. Сама адвокат уверена, что с юридической стороны дело "не такое и сложное". "Если мне приходится объяснять суть этого дела знакомым неюристам, то их реакция очень часто однозначная: "Такого не может быть, что-то пошло не так", - говорит она.

Кюнне говорит, что ей известны два "похожих абсурдных случая", когда преследованию подвергались жители Германии, однако еще не было прецедентов, чтобы в ФРГ кто-либо подвергся наказанию за репост журналистской статьи: данные дела, по информации адвоката, были прекращены. DW также неизвестны случаи наказания за репост журналистских материалов в Германии.

В любом случае адвокат считает "маловероятным", что даже негативный исход дела может повлиять на рассмотрение прошения Мохмада Абдурахманова об убежище. Ранее у него дома прошел обыск, который, однако, по данным адвоката, не привел к предъявлению ему каких-либо новых обвинений.

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