Штраф за вовлечение подростков в митинги: мнения школьников и родителей

6 ноября Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о введении наказания за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Если его примут окончательно (второе чтение запланировано через месяц), то в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) появятся новые санкции за соответствующие деяния - штрафы от 30 тысяч до миллиона рублей или административные аресты и исправительные работы.

"По сути, мы юридически закрепляем ответственность для тех, кто призывает молодежь и подначивает ее совершать противоправное действие", - пояснил DW один из авторов законопроекта, единоросс Евгений Ревенко. По его словам, к вовлечению в митинги относятся уговоры, подкуп, угрозы и обман, в том числе, через соцсети. Доказать это можно будет только в суде: "Если подростки пришли случайно и оказались в толпе зевак, вряд ли мы можем говорить о применении такого закона".

Новый закон - против "школьников Навального"?

Депутаты подчеркивают, что закон не направлен против главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и других деятелей системной или несистемной оппозиции. "Я не могу отнести этот закон к числу репрессивных и к таким угрюмо-охранительским", - говорит Евгений Ревенко. И добавляет, что отдельные оппозиционные деятели действительно вербуют детей для участия в незаконных акциях, тем самым подвергая несовершеннолетних опасности.

Депутаты Думы подчеркивают, что закон не направлен против Алексея Навального

Опрошенные DW эксперты убеждены в обратном - поправки в КоАП РФ противоречат действующей конституции, а в Amnesty International уже призвали отозвать законопроект, так как он, по оценке этой правозащитной организации, лишает подростков права на свободу мирных собраний и выражения мнений.

По выражению Ильи Шаблинского, члена президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и профессора факультета права НИУ ВШЭ, смысл нового законопроекта лишь в том, чтобы дать полиции дополнительный участок для произвола. А сам законопроект, уверен Шаблинский, писался под митинги, проводимые Алексеем Навальным: "Эти поправки - политическая месть, подлость. Депутаты думают, что часть молодежи настроена критически в отношении власти и думают прижать, напугать тех, кто участвует в этих акциях".

Родители и учителя тоже должны платить штрафы?

Пока законопроект ждет второго чтения и поправок от регионов, депутаты Думы выдвигают идеи, кого еще можно привлечь к ответственности за вовлечение школьников в митингах. Например, депутат от "Единой России" Сергей Вострецов предложил лишать родительских прав лиц, чьи дети более двух раз ходили на несанкционированные митинги. Ранее начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России Тимур Валиулин предложил за участие подростков в незаконных акциях наказывать также учителей.

Сопредседатель межрегионального профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий считает, что такие заявления - не более чем пиар депутатов. Чтобы юридически закрепить соответствующие предложения, придется сильно изменить законодательство. Но, по словам Луховицкого, давление на школу со стороны официальных структур за последние десять лет сильно выросло. "В школу приходят правоохранители, сотрудники центра по борьбе с экстремизмом. Но не для того, чтобы заниматься безопасностью, а чтобы заработать звездочки на погоны", - убежден Луховицкий. Так, в сентябре, сотрудники центра "Э" забрали с урока "для беседы" двух школьниц, которые ходили на митинги против пенсионной реформы. Аналогичные сообщения были и в других городах.

Родители оппозиционно настроенных подростков беспокоятся за них, но считают, что нельзя запретить школьникам выходить на митинги. "Несанкционированный митинг - не значит запрещенный. Закон не нарушается, когда люди протестуют. К тому же я уверена в публике, которая сейчас выходит на улицу. Она не устраивает погромов", - говорит Мария Симакова, мать учащейся 11 класса Камиллы, которая была на митинге Навального 9 сентября. После инцидента, когда оперативники допросили девушку прямо во время урока, они договорились, что если Камилла снова захочет пойти на митинг, мама пойдет вместе с ней.

Что думают о законе сами школьники

Все опрошенные DW подростки убеждены, что предложенный законопроект нарушает их конституционные права. Они настаивают на то том, что на митинги выходят добровольно.

"Меня никто не вовлекает в протестные акции. Решение ходить на митинги я принял сам, так как это самый действенный способ давления на номенклатуру", - объясняет 17-летний школьник Василий из Кемерово. Он участвует в акциях Навального уже несколько лет. По словам Василия, накануне каждого крупного митинга сотрудники полиции приходят к нему домой, звонят ему и его родителям с предупреждениями. На вопрос, перестанет ли он ходить на митинги, если начнут штрафовать родителей, школьник отвечает отрицательно.

Николаю Нестерову из Москвы уже исполнилось 18 лет. Но свой первый штраф, тысячу рублей, он получил еще в школе, за участие в митинге Навального 26 марта 2017 года. Сейчас он оспаривает наказание в ЕСПЧ. Николай считает, что все равно пошел бы на митинги, даже если бы знал о штрафе организаторам. "Не думаю, что штрафы будут настолько высокими, что организаторы митингов себе не могут это позволить. Просто очередной закон, чтобы напугать людей. А вот если начнут штрафовать семью, это было бы для меня некоторым сдерживающим фактором", - заключил Нестеров.

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