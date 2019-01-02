Шторм "Эберхард" остановил поезда в Германии и оставил без электричества Чехию

В результате штормового циклона "Эберхард" около 300 тысяч домохозяйств в Чехии лишены электричества. Перерыв в энергоснабжении вызван повреждением линий электропередач, сообщили утром в понедельник, 11 марта, чешские энергокомпании.
По всей стране ураганный ветер привел к серьезным разрушениям. Спасательные службы убирают поваленные деревья и укрепляют поврежденные крыши. По всей стране наблюдаются отмены и задержки поездов, в том числе на международных железнодорожных ветках между Регенсбургом и Пльзенем, а также между Линцем и Ческе-Будеёвице.
Ураганный ветер в Германии
Между тем в Германии нарушенное накануне железнодорожное сообщение в значительной части восстановлено, хотя сохраняются "ограничения как в дальних, так и в региональных перевозках", сообщила представитель концерна Deutsche Bahn утром 11 марта.
Накануне шторм "Эберхард" с порывами ветра силой 11 и 12 по двенадцатибалльной шкале Бофорта охватил западную федеральную землю Северный Рейн - Вестфалия и часть Нижней Саксонии, а вечером достиг Тюрингии и Саксонии на востоке страны. По данным Немецкой метеорологической службы, скорость ветра в горных регионах достигала 164 км/ч, на равнинах - 120 км/ч. Ураганный ветер нанес серьезные разрушения, вырывая с корнем деревья и срывая части зданий. Команды пожарных тысячи раз выезжали для устранения последствий непогоды.
Парализовано железнодорожное сообщение на западе ФРГ
Deutsche Bahn полностью остановил железнодорожное сообщение в Северном Рейне - Вестфалии, являющемся наиболее населенной федеральной землей Германии. В ряде городов концерн предоставил поезда, в которых могли провести ночь пассажиры, лишенные возможности добраться до пункта назначения.
В регионе Зауэрланд погиб мужчина, на машину которого обрушилось дерево. В Тюрингии оказалась отрезанной от внешнего мира деревня Фёрицталь-Мёнхсберг, поскольку упавшие деревья завалили единственную ведущую в нее дорогу. Попытки расчистить ее во время шторма привели к обрушению новых деревьев, поэтому работы были отложены на следующее утро. 11 марта сообщение удалось восстановить.
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Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина