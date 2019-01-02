 Шторм ″Эберхард″ остановил поезда в Германии и оставил без электричества Чехию | Новости из Германии о Германии | DW | 11.03.2019

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Германия

Шторм "Эберхард" остановил поезда в Германии и оставил без электричества Чехию

Ураганный ветер скоростью до 164 км/ч нанес серьезные разрушения и парализовал железнодорожное сообщение на западе Германии.

Дерево на автомобилях

Вырванное с корнем дерево в Дюссельдорфе придавило три автомобиля

В результате штормового циклона "Эберхард" около 300 тысяч домохозяйств в Чехии лишены электричества. Перерыв в энергоснабжении вызван повреждением линий электропередач, сообщили утром в понедельник, 11 марта, чешские энергокомпании.

По всей стране ураганный ветер привел к серьезным разрушениям. Спасательные службы убирают поваленные деревья и укрепляют поврежденные крыши. По всей стране наблюдаются отмены и задержки поездов, в том числе на международных железнодорожных ветках между Регенсбургом и Пльзенем, а также между Линцем и Ческе-Будеёвице.

Ураганный ветер в Германии

Между тем в Германии нарушенное накануне железнодорожное сообщение в значительной части восстановлено, хотя сохраняются "ограничения как в дальних, так и в региональных перевозках", сообщила представитель концерна Deutsche Bahn утром 11 марта.

Контекст

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Накануне шторм "Эберхард" с порывами ветра силой 11 и 12 по двенадцатибалльной шкале Бофорта охватил западную федеральную землю Северный Рейн - Вестфалия и часть Нижней Саксонии, а вечером достиг Тюрингии и Саксонии на востоке страны. По данным Немецкой метеорологической службы, скорость ветра в горных регионах достигала 164 км/ч, на равнинах - 120 км/ч. Ураганный ветер нанес серьезные разрушения, вырывая с корнем деревья и срывая части зданий. Команды пожарных тысячи раз выезжали для устранения последствий непогоды.

Парализовано железнодорожное сообщение на западе ФРГ

Deutsche Bahn полностью остановил железнодорожное сообщение в Северном Рейне - Вестфалии, являющемся наиболее населенной федеральной землей Германии. В ряде городов концерн предоставил поезда, в которых могли провести ночь пассажиры, лишенные возможности добраться до пункта назначения.

В регионе Зауэрланд погиб мужчина, на машину которого обрушилось дерево. В Тюрингии оказалась отрезанной от внешнего мира деревня Фёрицталь-Мёнхсберг, поскольку упавшие деревья завалили единственную ведущую в нее дорогу. Попытки расчистить ее во время шторма привели к обрушению новых деревьев, поэтому работы были отложены на следующее утро. 11 марта сообщение удалось восстановить.

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    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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