 Штангист из тыкв (фото) | Кадр дня | DW | 08.09.2019

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Кадр за кадром

Штангист из тыкв (фото)

На календаре - сентябрь, а это значит, что пора собирать тыквы, готовить из них всякие вкусности и создавать разные скульптуры.

Рёверсхаген

Рёверсхаген • В Германии в самых разных местах уже проходят или скоро откроются тыквенные фестивали и выставки. Эта фотография была сделана в Мекленбурге - Передней Померании в фермерском парке развлечений "У Карла" (Karls Erlebnis-Dorf) около Ростока, где тыквенную выставку этого года решили посвятить олимпийским видам спорта.

Смотрите также:
Тыквенные лакомства в немецкой кухне

  • Суп-пюре

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Суп-пюре

    После открытия Нового Света тыква (лат. Cucurbita) появилась и в Европе. Уроженка Кубы сначала обосновалась в рационе немцев в виде простой похлебки из обжаренного лука и тыквы, пропущенной через сито. Сегодня она превратилась в изысканный суп, приправленный сухим вином, свежей петрушкой и семенами тыквы.

  • Чечевица с тыквой по-берлински

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Чечевица с тыквой по-берлински

    По вкусовым качествам тыква прекрасно сочетается с бобовыми. Для берлинского варианта в глубокой сковороде сначала обжаривают (на любом масле) нарезанные кубиками лук и чеснок, затем к ним добавляют чечевицу, заливают водой, приправив солью и перцем. Сверху укладывают дольки тыквы, целые помидоры и ставят в духовку. Подавать с порубленной зеленью петрушки.

  • Жаркое из баранины с тыквой

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Жаркое из баранины с тыквой

    Нашпигованную розмарином и чесноком баранину обжарить со всех сторон и уложить на слой моркови, картофеля, лука и тыквы (любого сорта), предварительно нарезанных и обжаренных на растительном масле.

  • Фаршированная тыква

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Фаршированная тыква

    Для этого блюда лучше всего подойдет тыква круглой формы. Вариантов начинки - множество: от овощной (помидоры, картофель, тыква) до мясного фарша с брынзой или ягодами. Главное - перед подачей не забыть полить сметаной, йогуртом или яблочным пюре.

  • Вареники с картофелем и тыквой

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Вареники с картофелем и тыквой

    По-немецки их называют "маульташен" (Maultaschen). Один из вариантов - с начинкой из картофельно-тыквенного пюре. Подают эти аппетитные вареники в морковно-тыквенном соусе, присыпав обжаренными семенами тыквы.

  • На закуску

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    На закуску

    Эту изящную закуску для настоящих гурманов предлагают в одном из ресторанов в Шварцвальде. Блюдо состоит из морковно-тыквенного соуса, пюре из тыквы и яблок с тыквенными семенами.

  • Консервированная тыква

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Консервированная тыква

    Традиционно в Шпреевальде тыкву маринуют в кисло-сладком соусе, так ее можно заготовить впрок. В маринад кроме уксуса (иногда вина) и сахара добавляют семена кориандра, горчицы и (или) гвоздику. Кусочки маринованной тыквы кладут в супы, салаты или десерты.

  • Тыквенный хлеб

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Тыквенный хлеб

    Немцы любят не только колбасу, но и хлеб. Иногда они добавляют в него предварительно отваренную или обжаренную тыкву, а заодно и порубленные тыквенные семена.

  • Пирог по-гамбургски

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Пирог по-гамбургски

    Именно так "упаковывают" обжаренную с луком тыкву в северной Германии. В начинку добавляют тмин или укропное семя.

  • Тыквенно-апельсиновое желе

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Тыквенно-апельсиновое желе

    Варенье или желе (с использованием желатина) из тыквы обладает неповторимым вкусом и цветом, если в него добавить апельсин, сливу или грушу.

  • Орехово-клюквенный пирог с тыквой

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Орехово-клюквенный пирог с тыквой

    На тонкий слой песочного теста кладется тыква вместе с клюквой или брусникой, присыпанные порубленными орехами, - вот все, что потребуется для приготовления этого открытого пирога.

  • Конфеты из тыквы

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Конфеты из тыквы

    Для таких полезный сладостей в ход идет и сама тыква (лучше сладкие сорта), и ее семечки в сочетании с медом, фруктовым сиропом, кусочками шоколада, сухофруктами.

    Автор: Инга Ваннер


Скульптуры из тыкв - 2018

  • Людвигсбург, 2018 год

    Скульптуры из тыкв

    "Кролики - это не только ценный мех, но и три-четыре килограмма диетического, легкоусвояемого мяса", - так звучит крылатая фраза из легендарной юмористической миниатюры. Что же тогда сказать об этом ушастом братце - не только оригинальном произведении искусства, но и килограммах малокалорийной витаминной тыквы!? Вегетарианский заяц - мечта вегана!

  • Людвигсбург, 2018 год

    Скульптуры из тыкв

    Немцы любят тыквы, выращивают сотни разных сортов. Осенью не все они сразу идут куда-то в закрома фатерланда или на переработку. Некоторые сначала отправляются на гастроли. В сентябре-октябре повсюду в Германии проходят большие и малые выставки достижений тыквенного хозяйства.

  • Людвигсбург, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Посмотрим, чем этой осенью решили удивить посетителей двух самых известных и крупных, начав в баден-вюртембергском Людвигсбурге. Первую такую выставку в здешнем дворцовом парке провели в 2000 году.

  • Людвигсбург, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Сейчас она считается крупнейшей тыквенной выставкой в мире. Кролика, лису и белку мы уже поприветствовали, а на этой фотографии - гигантские муравьи.

  • Людвигсбург, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Для создания фигур и разных композиций в этом году в Людвигсбурге использовали в общей сложности более 450 тысяч тыкв самых разных сортов. Работает выставка до 4 ноября.

  • Людвигсбург, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Насладившись прекрасным, можно немного позаниматься изучением материальной части. Для создания экспонатов выставки использованы тыквы нескольких сотен сортов.

  • Людвигсбург, 2016

    Скульптуры из тыкв

    В начале октября в Людвигсбурге также определят самую тяжелую тыкву 2018 года в Германии. На этой фотографии - один из чемпионов прошлых лет Маттиас Вюршинг, вырастивший этого более чем 900-килограммового гиганта.

  • Людвигсбург, 2017

    Скульптуры из тыкв

    За два месяца тыквенную выставку в Людвигсубурге посещает около 200 тысяч человек. Каким темам были посвящены выставки прошлых лет? Как не трудно догадаться по этой фотографии 2017 года...

  • Людвигсбург, 2017

    Скульптуры из тыкв

    ... В прошлый раз здесь можно было увидеть сцены из жизни Древнего Рима с тыквами в главных, эпизодических ролях и массовке.

  • Людвигсбург, 2016

    Скульптуры из тыкв

    Еще годом раньше тыквы были... весь вечер на манеже, то есть выставка посвящалась цирку. Обычный входной билет в парк стоит 9 евро. Для детей, школьников и студентов - 4,50 евро. Семейный билет - 17 евро или 25 евро в зависимости от количества взрослых и детей.

  • Эрфурт, 2018

    Скульптуры из тыкв

    С помощью этого неопознанного тыквенного объекта мы уже переместились из южной части Германии на восток - в столицу Тюрингии город Эрфурт.

  • Эрфурт, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Здесь в этом году решили пойти по стопам Икара - посвятили выставку стремлению человека ввысь, полетам и небу в целом.

  • Эрфурт, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Также в ассортименте - ковер-самолет с Алладином в придачу, а на заднем плане - тыквенный самолет, напоминающий... АН-2, он же - кукурузник.

  • Эрфурт, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Для подготовки выставки в этом году здесь использовали около 20 тысяч тыкв.

  • Эрфурт, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Выставка будет открыта до 31 октября. Обычный входной билет стоит 9 евро, со скидкой - 7 евро. Семейный билет - 15,50 евро или 24,50 евро в зависимости от числа взрослых и детей.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

Немецкие лакомства из тыквы

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В начале сентября в коммуну Фамбах привозят тыквы со всей Германии и выбирают самую тяжелую. Во время этого тыквенного фестиваля проводится и чемпионат по гребле. В этом году в нем участвовали 50 человек. (11.09.2017)  

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Тыквенные лакомства в немецкой кухне  

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