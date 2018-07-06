 Штайнмайер раскритиковал характер и тональность спора по беженцам | Новости из Германии о Германии | DW | 09.07.2018

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Германия

Штайнмайер раскритиковал характер и тональность спора по беженцам

По словам президента ФРГ, в пылу пикировок не следует забывать о последствиях для "политической культуры" страны.

Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) подверг критике характер и тональность недавнего спора по проблеме миграции между представителями правящей коалиции. В традиционной программе "Летнее интервью" (Sommerinterview), показанной немецкой телекомпанией ZDF вечером в воскресенье, 8 июля, он рекомендовал политикам сосредоточиться на насущных проблемах, таких как пенсии, уход за пожилыми людьми, строительство жилья.

По его словам, подобные пикировки имеют последствия для "политической культуры" страны. "При выборе выражений требуется определенная сдержанность", аргументы должны опираться на доводы рассудка, подчеркнул Штайнмайер.

Позиция Зеехофера  повредила восприятию политики обществом

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Как следует из недавнего опроса института общественного мнения Emnid, упрямство главы Христианско-социального союза Хорста Зеехофера (Horst Seehofer), с которым он настаивал на своих предложениях в споре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) о мигрантах, повредило восприятию политики немецких властей в глазах общественности. Уверенность в этом выразили 69 процентов респондентов. При этом всего 19 процентов заявили об обратном.

Критику общества вызвало также использование сочетания "туризм по получению убежища" (Asyltourismus) - по отношению к прибывающим в ФРГ беженцам его применял как сам Зеехофер, так и сменивший его на посту премьер-министра Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder), а также правопопулисты из "Альтернативы для Германии".

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    Автор: Ирина Филатова


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