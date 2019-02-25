 Штайнмайер объяснил евреям в Германии суть своего поздравления Ирану | Новости из Германии о Германии | DW | 26.02.2019

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Германия

Штайнмайер объяснил евреям в Германии суть своего поздравления Ирану

Центральный совет евреев в Германии раскритиковал федерального президента за поздравление Ирану. Штайнмайер признал, что права человека в Иране попираются, но диалог с Тегераном необходим.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер

Центральный совет евреев в Германии раскритиковал федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в связи с поздравительной телеграммой, которую немецкий политик направил руководству Ирана к 40-летию исламской революции. "Если и была необходимость направить поздравления с этим событием, федеральному президенту следовало бы как минимум найти и внятные слова критики в отношении режима", - заявил в понедельник, 25 февраля, глава совета Йозеф Шустер (Josef Schuster) порталу Bild.de. Шустер ожидает от Штайнмайера, что президент ФРГ воспользуется первой же возможностью, чтобы "недвусмысленно разъяснить критическую позицию Германии, которую он представляет".

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По данным портала, в тот же день Штайнмайер пообщался по телефону с Шустером, в рамках разговора обосновав свое поздравление. "Послание к национальному празднику - это часть дипломатических традиций, которые делают возможными более глубокие контакты, а также критические высказывания", - цитирует портал разъяснение канцелярии федерального президента. Кроме того, Штайнмайер полагает, что в свете ядерной сделки с Ираном важно "удерживать нити переговоров" с Тегераном.

При этом Штайнмайер признал, что в Иране попираются права человека, а также что на Ближнем Востоке Иран играет "дестабилизирующую роль". Все это, по словам президента Германии, увеличивает потенциальную ядерную опасность, которая может исходить от Ирана. Штайнмайер напомнил, что ФРГ и другие европейские страны хотят избежать эскалации насилия на Ближнем Востоке, в том числе в интересах безопасности Израиля. Президент указал, что "последовательная защита права Израиля на существование" определяла его собственную политическую линию на протяжении десятилетий.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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