 Штайнмайер обеспокоен незнанием гражданами конституции ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 22.05.2019

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Германия

Штайнмайер обеспокоен незнанием гражданами конституции ФРГ

Немцам нравится конституция ФРГ, но они слишком мало знают о ней, констатировал федеральный президент. С такой ситуацией мириться нельзя, подчеркнул он.

Франк-Вальтер Штайнмайер на заседании бундестага по случаю 70-летия конституции ФРГ

Франк-Вальтер Штайнмайер на заседании бундестага по случаю 70-летия конституции ФРГ

Основной закон ФРГ и его ценности необходимо прочнее укоренить в сознании граждан, немцы знают слишком мало о своей конституции. Такое мнение выразил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) выступая на торжественном мероприятии в берлинском дворце Бельвю по случаю 70-летия вступления в силу конституции ФРГ в среду, 22 мая.

Контекст

Конституция ФРГ гарантирует право проводить митинги и демонстрации - при соблюдении установленных законом правил и процедур. Запрет выносят только в исключительных случаях. (11.05.2018)

Хотя в ФРГ отменили смертную казнь еще в 1949 году, конституция земли Гессен до сих пор предусматривает такой способ наказания. 28 октября избиратели выскажутся по поводу его сохранения. (27.10.2018)

Глава государства сослался на обнародованные недавно результаты опроса, согласно которым немцы широко одобряют свой Основной закон, однако при этом весьма мало знают о нем. "Это необходимо изменить. Я думаю, что знания об Основном законе в нашей стране должны быть столь же обширны, сколько и степень его одобрения. Мозг и сердце должны работать в унисон", - подчеркнул Штайнмайер.

Амбициозная задача

Президент ФРГ признал, что это, несомненно, амбициозная задача, однако указал, что нельзя мириться с тем, что миллионы людей сегодня попросту не знают основополагающих взаимосвязей. Он пояснил, что речь, к примеру, идет о взаимосвязи между Веймарской, Боннской и Берлинской республиками, между Холокостом и статьей 1 конституции или между 1949 годом и тем, что сегодня называют западными ценностями.

Основной закон был провозглашен 23 мая 1949 года и после этого вступил в силу на территории ФРГ. В том же году вступила в силу Конституция ГДР. После воссоединения Германии в 1990 году, Основной закон стал конституцией всей Германии.

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