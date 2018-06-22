Штаб Навального в Хабаровске взломали неизвестные

Штаб Навального в Хабаровске взломали, сообщил в воскресенье, 17 мая, на своей странице в социальной сети Facebook координатор штаба Алексей Ворсин. По его словам, штаб попытались ограбить.

"Сегодня мы обнаружили в нашем офисе разбитую стеклянную дверь, сорванную панель сигнализации и сломанный дверной замок" – пишет Ворсин, отмечая, что неизвестные порезались о стекло и оставили отпечатки пальцев и следы ботинок. Активисты вызвали полицейских, которые взяли отпечатки пальцев и ног, образцы крови и сфотографировали следы взлома.

В интервью "МБХ медиа" Ворсин рассказал, что на штаб уже нападали, заливали краской, расписывали надписями и ломали замки. При этом, кто именно мог совершить взлом в этот раз, координатор штаба сказать затруднился, так как, по его словам, антикоррупционные расследования могли затронуть многих в регионе.

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