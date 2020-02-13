Штаб Навального в Казани нашел самолет у президента Татарстана

Штаб Алексея Навального в Казани опубликовал в четверг, 13 февраля, расследование о президенте Татарстана Рустаме Минниханове, в котором утверждает, что глава республики пользуется для передвижений по миру персональным бизнес-джетом. Речь идет о французском самолете Falcon 8X. Самолет на 19 пассажиров оборудован кухней, душевой кабиной. Цена аналогичного нового Falcon 8X - три миллиарда рублей, указано в публикации.

Активисты обнаружили совпадения между маршрутами полетов самолета и графиком поездок президента Татарстана: рабочий визит в Братиславу, Самарканд, Нью-Йорк, Мальдивы, поездка в Абу-Даби на финал "Формулы-1", где он фотографировался с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.

Авторы расследования отмечают, что обслуживание подобного самолета стоит от 150 до 200 тысяч рублей в час, а совокупные расходы за год оцениваются в 175 миллионов рублей. В связи с этим штаб Навального направил запрос в аппарат президента Татарстана, чтобы узнать, кому принадлежит самолёт, и оплачивается ли содержание самолета из бюджета республики.

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