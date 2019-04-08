Штабы Зеленского и Порошенко спорят о месте проведения дебатов

Кандидаты в президенты Украины - артист и худрук студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко - спорят о месте проведения дебатов перед вторым туром выборов. Так, действующий президент в день дебатов придет в студию телеканала "Общественного телевидения", заявил спикер его избирательного штаба Олег Медведев в понедельник, 8 апреля.

По словам Медведева, Порошенко может явиться и на Республиканский стадион (НСК "Олимпийский"), который его соперник предложил в качестве места проведения встречи. Однако это возможно лишь в то время, когда действующий глава государства "будет свободен от выполнения своих обязанностей", приводит слова спикера штаба "Интерфакс". Закон не предписывает "приходить на стадион", но предусматривает "участие в дебатах на "Общественном телевидении", отметил Медведев.

Зеленский отверг дату дебатов, предложенную Порошенко

В свою очередь, в штабе второго кандидата продолжают настаивать на проведении предвыборных дебатов 19 апреля на стадионе. Тем самым Зеленский отверг прозвучавшее накануне предложение Порошенко провести их на несколько дней раньше, 14 апреля.

По Закону о выборах президента Украины теледебаты претендентов, оплачиваемые за счет государственного бюджета, должны проводиться в последнюю пятницу перед днем голосования.

НОТУ и ЦИК объявят о месте проведения дебатов 9 апреля

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) и ЦИК страны представят официальное заявление о месте проведения дебатов 9 апреля, сообщил председатель правления НОТУ Зураб Аласания. "Мы готовы к любым вариантам. Но не называйте их дебатами. Дебаты - это исключительно то, что прописано в законе", - подчеркнул Аласания.

Второй тур выборов президента Украины

7 апреля ЦИК Украины объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. За Владимира Зеленского отдали голоса 30,24 % избирателей. Петр Порошенко получил поддержку 15,95 % проголосовавших.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Его официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

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