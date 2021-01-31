Штабы без Навального: как работают сторонники политика после его ареста

Сегодня в России работает 37 штабов политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. На днях их руководителя, Леонида Волкова, объявили в межгосударственный розыск. Сам он находится в Европе. Координаторы штабов в регионах, с которыми пообщались корреспонденты DW, уверяют, что ни эмиграция Волкова, ни покушение на Навального и последующий приговор оппозиционеру не нарушили их работу, - сейчас они готовятся к новым протестным акциям и парламентским выборам в сентябре. Вместе с тем они признают: 2021 год будет самым сложным. К чему готовятся региональные штабы, и как они справляются со страхом и выгоранием - у DW.

Последствия митингов: аресты, обыски, суды

Сторонники Навального приостановили уличные митинги и шествия до весны. "Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов, и будет невозможна работа по выборам", - объяснял это решение руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

Координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Ирина Фатьянова

После митингов 23 и 31 января работы в штабах действительно прибавилось. Например, в Петербурге, втором после Москвы по числу задержанных российском городе, штаб вынужден был выйти с "удаленки" и перейти на привычный, докоронавирусный режим. Теперь с полудня до восьми вечера координатор штаба Ирина Фатьянова с коллегами принимает участников протестных акций, которым нужна юридическая помощь в суде. Работают как связующее звено - знакомятся с пострадавшими и находят им защитников из "Апологии протеста", "Правозащиты "Открытки", "ОВД-Инфо" и петербургского отделения "Яблока".

С последствиями задержаний на митингах справляется и штаб в Ростове-на-Дону. Там на акциях задержали более сотни человек. "Раньше такое даже в страшном сне мне не снилось. А теперь я живу в этой реальности. Сажали всех. На неделю, на две. Куча девушек с арестами. Даже меня арестовали, хотя у меня на иждивении малолетний ребенок", - рассказывает координатор Ксения Середкина. Она признает, что аресты после митингов ненадолго выбили штаб из привычного режима. К примеру, десять дней не обновлялась страница штаба в соцсетях, так как SMM-щика тоже арестовали и изъяли у него всю технику. Но сейчас, по ее словам, штаб восстановился и продолжает работу в обычном режиме.

Работа штабов несколько изменилась для внешнего наблюдателя, потому что сейчас вместо Навального публичные заявления делает Леонид Волков, поясняет координатор штаба в Хабаровске Алексей Ворсин. "Люди внутри структуры кардинальных изменений не заметили. После январских событий из штаба никто не ушел. Наоборот, все сплотились, увеличился поток волонтеров", - рассказывает он.

В чем секрет стабильной работы штабов

Такую слаженную работу штабов и их быструю мобилизацию многие координаторы в беседе с корреспондентами DW объяснили личными качествами своих сотрудников.

Координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин

"Мы работали как обычно - и когда Навальный лежал в коме, и сейчас, когда он под арестом. Мы настолько стрессоустойчивы, что даже если вокруг нас будут разрываться бомбы, мы продолжим работу. Если ты чего-то боишься, то просто не иди работать в штаб Навального. Трусам здесь вообще не место", - говорит Анастасия Корсакова из Красноярского штаба Навального.

Но дело не только в бесстрашии. Во многом причина в системе, которую годами выстраивали федеральный штаб Навального и лично Леонид Волков. Если еще в 2018 году, во время президентской кампании, штабы были сильно завязаны на Алексея Навального, то в последующие годы они перестроились и стали работать относительно автономно.

"Сейчас мы не особо сталкиваемся вживую с непосредственным руководством, но все работает, - объясняет координатор штаба Навального в Твери Андрей Прокудин. - Штабы обретают свое лицо. Насколько мне известно по данным опросов социологической службы ФБК, бывало, что в глазах жителей местный штаб набирал больше очков, чем отдельно фигура Навального. Хотя, конечно, эфиры Навального вдохновляют, у него мощная харизма, это очень поддерживает людей".

Как в успешной франшизе, которая не нуждается в пристальном контроле своего создателя, в штабах Навального процессы отлажены благодаря огромному количеству детальных инструкций и протоколов. Например, есть четкая схема, как вести себя во время обыска или при задержаниях.

Второй секрет штабов - разумное неведение. "Наша сила в том, что информация из федерального руководства выдается дозировано. О расследованиях Навального мы ничего не знаем до публикации. А о том, что планируется какая-то акция, мы сами нередко узнаем из соцсетей", - объясняет Анастасия Корсакова.

На то, чтобы отладить внутри процессов все процессы, ушел не один год. "У нас были регулярные летучки в регионах, на которых онлайн присутствовал Волков. Мы видели, как он работает, и учились у него", - говорит Андрей Прокудин.

Леонид Волков продолжает управлять штабами из-за границы

Поэтому сейчас координаторов не смущает, что Волков продолжает управлять штабами из-за границы. "То, что Леонид Михайлович находится за границей - абсолютно логичное решение, - уверена Ксения Середкина. - Всем понятно, что в России его посадят. Нам этого не надо".

Давление изнутри: почему в штабах заговорили о выгорании

Между собой штабы общаются в общем чате. Недавно в одной из такой бесед сторонники Навального пожаловались на тревожность и признаки выгорания и попросили о психологической помощи. После этого в федеральном руководстве стали следить, чтобы все сотрудники вовремя уходили в отпуск, а в организации появился штатный психолог. Анастасия Корсакова из красноярского штаба уже записалась к нему на консультации.

"Усталость чувствуется, потому что у нас у всех есть дети и личная жизнь. Когда в углу у тебя стоит заготовленная сумка и ты своим родственникам говоришь: "Если меня задержат, вы вон ту сумочку мне привезите в спецприемник". Это на самом деле очень тяжело, хоть для нас это и стало обыденностью", - рассказывает Анастасия.

По ее словам, справиться с давлением родственников иногда даже сложнее, чем с репрессиями местных властей. Семья убеждает Анастасию прекратить политическую деятельность ради безопасности несовершеннолетней дочери.

Координатор штаба Навального в Красноярске Анастасия Корсакова

"Дочка подходит и спрашивает, мол, мама, я же не пострадаю от того, что ты работаешь в штабе Навального? Что я должна сказать ребенку? Отвечаю, что, конечно, не пострадает, - говорит Анастасия. - Мама после моего недавнего освобождения из спецприемника плакала, кричала, просила, чтобы я немедленно увольнялась. Другие родственники тоже упрекают в том, что я чуть ли не люблю свою дочь и желаю ей зла, потому что работаю в штабе Навального. Естественно, меня это задевает. Хотя я понимаю, что, по сути, я работаю как раз для дочери, чтобы она жила в нормальном государстве".

Основные задачи штабов в 2021 году: протесты и выборы

Разбираясь с последствиями январских протестов, штабы готовятся к новым акциям в поддержку Навального. Однако главное событие года для всех штабов - осенние выборы. И не только в Госдуму, но и в местные парламенты.

Так, Хабаровский штаб собирается повлиять на выборы губернатора своего края, чтобы не дать избраться действующему врио Михаилу Дегтяреву или другому кандидату, которого поддерживают власти. Координатор Алексей Ворсин собирается выдвинуться в депутаты Госдумы по одномандатному округу.

Анастасия Корсакова из Красноярского штаба тоже подумывает о том, чтобы пойти на выборы в депутаты краевого парламента, но окончательного решения пока не приняла. "Заглядываю в будущее и понимаю, какой прессинг мне придется испытать. Возможно, это будет самый трудный год за всю историю штабов", - говорит Анастасия. По ее словам, федеральный штаб насильно не принуждает координаторов идти на выборы, но приветствует это и помогает во время предвыборной кампании.

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