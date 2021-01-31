Штабы без Навального: как работают сторонники политика после его ареста
Что изменилось в работе региональных штабов Алексея Навального после приговора оппозиционеру? Корреспонденты DW пообщались с местными координаторами.
Протест с фонариками в поддержку Навального в Москве
Сегодня в России работает 37 штабов политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. На днях их руководителя, Леонида Волкова, объявили в межгосударственный розыск. Сам он находится в Европе. Координаторы штабов в регионах, с которыми пообщались корреспонденты DW, уверяют, что ни эмиграция Волкова, ни покушение на Навального и последующий приговор оппозиционеру не нарушили их работу, - сейчас они готовятся к новым протестным акциям и парламентским выборам в сентябре. Вместе с тем они признают: 2021 год будет самым сложным. К чему готовятся региональные штабы, и как они справляются со страхом и выгоранием - у DW.
Последствия митингов: аресты, обыски, суды
Сторонники Навального приостановили уличные митинги и шествия до весны. "Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов, и будет невозможна работа по выборам", - объяснял это решение руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков.
Координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Ирина Фатьянова
После митингов 23 и 31 января работы в штабах действительно прибавилось. Например, в Петербурге, втором после Москвы по числу задержанных российском городе, штаб вынужден был выйти с "удаленки" и перейти на привычный, докоронавирусный режим. Теперь с полудня до восьми вечера координатор штаба Ирина Фатьянова с коллегами принимает участников протестных акций, которым нужна юридическая помощь в суде. Работают как связующее звено - знакомятся с пострадавшими и находят им защитников из "Апологии протеста", "Правозащиты "Открытки", "ОВД-Инфо" и петербургского отделения "Яблока".
С последствиями задержаний на митингах справляется и штаб в Ростове-на-Дону. Там на акциях задержали более сотни человек. "Раньше такое даже в страшном сне мне не снилось. А теперь я живу в этой реальности. Сажали всех. На неделю, на две. Куча девушек с арестами. Даже меня арестовали, хотя у меня на иждивении малолетний ребенок", - рассказывает координатор Ксения Середкина. Она признает, что аресты после митингов ненадолго выбили штаб из привычного режима. К примеру, десять дней не обновлялась страница штаба в соцсетях, так как SMM-щика тоже арестовали и изъяли у него всю технику. Но сейчас, по ее словам, штаб восстановился и продолжает работу в обычном режиме.
Работа штабов несколько изменилась для внешнего наблюдателя, потому что сейчас вместо Навального публичные заявления делает Леонид Волков, поясняет координатор штаба в Хабаровске Алексей Ворсин. "Люди внутри структуры кардинальных изменений не заметили. После январских событий из штаба никто не ушел. Наоборот, все сплотились, увеличился поток волонтеров", - рассказывает он.
В чем секрет стабильной работы штабов
Такую слаженную работу штабов и их быструю мобилизацию многие координаторы в беседе с корреспондентами DW объяснили личными качествами своих сотрудников.
Координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин
"Мы работали как обычно - и когда Навальный лежал в коме, и сейчас, когда он под арестом. Мы настолько стрессоустойчивы, что даже если вокруг нас будут разрываться бомбы, мы продолжим работу. Если ты чего-то боишься, то просто не иди работать в штаб Навального. Трусам здесь вообще не место", - говорит Анастасия Корсакова из Красноярского штаба Навального.
Но дело не только в бесстрашии. Во многом причина в системе, которую годами выстраивали федеральный штаб Навального и лично Леонид Волков. Если еще в 2018 году, во время президентской кампании, штабы были сильно завязаны на Алексея Навального, то в последующие годы они перестроились и стали работать относительно автономно.
"Сейчас мы не особо сталкиваемся вживую с непосредственным руководством, но все работает, - объясняет координатор штаба Навального в Твери Андрей Прокудин. - Штабы обретают свое лицо. Насколько мне известно по данным опросов социологической службы ФБК, бывало, что в глазах жителей местный штаб набирал больше очков, чем отдельно фигура Навального. Хотя, конечно, эфиры Навального вдохновляют, у него мощная харизма, это очень поддерживает людей".
Как в успешной франшизе, которая не нуждается в пристальном контроле своего создателя, в штабах Навального процессы отлажены благодаря огромному количеству детальных инструкций и протоколов. Например, есть четкая схема, как вести себя во время обыска или при задержаниях.
Второй секрет штабов - разумное неведение. "Наша сила в том, что информация из федерального руководства выдается дозировано. О расследованиях Навального мы ничего не знаем до публикации. А о том, что планируется какая-то акция, мы сами нередко узнаем из соцсетей", - объясняет Анастасия Корсакова.
На то, чтобы отладить внутри процессов все процессы, ушел не один год. "У нас были регулярные летучки в регионах, на которых онлайн присутствовал Волков. Мы видели, как он работает, и учились у него", - говорит Андрей Прокудин.
Леонид Волков продолжает управлять штабами из-за границы
Поэтому сейчас координаторов не смущает, что Волков продолжает управлять штабами из-за границы. "То, что Леонид Михайлович находится за границей - абсолютно логичное решение, - уверена Ксения Середкина. - Всем понятно, что в России его посадят. Нам этого не надо".
Давление изнутри: почему в штабах заговорили о выгорании
Между собой штабы общаются в общем чате. Недавно в одной из такой бесед сторонники Навального пожаловались на тревожность и признаки выгорания и попросили о психологической помощи. После этого в федеральном руководстве стали следить, чтобы все сотрудники вовремя уходили в отпуск, а в организации появился штатный психолог. Анастасия Корсакова из красноярского штаба уже записалась к нему на консультации.
"Усталость чувствуется, потому что у нас у всех есть дети и личная жизнь. Когда в углу у тебя стоит заготовленная сумка и ты своим родственникам говоришь: "Если меня задержат, вы вон ту сумочку мне привезите в спецприемник". Это на самом деле очень тяжело, хоть для нас это и стало обыденностью", - рассказывает Анастасия.
По ее словам, справиться с давлением родственников иногда даже сложнее, чем с репрессиями местных властей. Семья убеждает Анастасию прекратить политическую деятельность ради безопасности несовершеннолетней дочери.
Координатор штаба Навального в Красноярске Анастасия Корсакова
"Дочка подходит и спрашивает, мол, мама, я же не пострадаю от того, что ты работаешь в штабе Навального? Что я должна сказать ребенку? Отвечаю, что, конечно, не пострадает, - говорит Анастасия. - Мама после моего недавнего освобождения из спецприемника плакала, кричала, просила, чтобы я немедленно увольнялась. Другие родственники тоже упрекают в том, что я чуть ли не люблю свою дочь и желаю ей зла, потому что работаю в штабе Навального. Естественно, меня это задевает. Хотя я понимаю, что, по сути, я работаю как раз для дочери, чтобы она жила в нормальном государстве".
Основные задачи штабов в 2021 году: протесты и выборы
Разбираясь с последствиями январских протестов, штабы готовятся к новым акциям в поддержку Навального. Однако главное событие года для всех штабов - осенние выборы. И не только в Госдуму, но и в местные парламенты.
Так, Хабаровский штаб собирается повлиять на выборы губернатора своего края, чтобы не дать избраться действующему врио Михаилу Дегтяреву или другому кандидату, которого поддерживают власти. Координатор Алексей Ворсин собирается выдвинуться в депутаты Госдумы по одномандатному округу.
Анастасия Корсакова из Красноярского штаба тоже подумывает о том, чтобы пойти на выборы в депутаты краевого парламента, но окончательного решения пока не приняла. "Заглядываю в будущее и понимаю, какой прессинг мне придется испытать. Возможно, это будет самый трудный год за всю историю штабов", - говорит Анастасия. По ее словам, федеральный штаб насильно не принуждает координаторов идти на выборы, но приветствует это и помогает во время предвыборной кампании.
Смотрите также:
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Что нужно знать о жизни Навального в Германии
В ответ на фильм Навального о "дворце Путина" российское ТВ показало дом, в котором жил политик в Германии после отравления на родине. Что такое роскошь, увидел не только Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два - лучше?
Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд - по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Ответ Кремля на акции за Навального: не согласен - получи дубинкой!
Полиция и ОМОН жестко разгоняют акции в поддержку политика Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку. Российские власти не умеют реагировать на критику иначе, считает Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Суд над Навальным: в чьих руках приговор политику?
Мосгорсуд решает, заменить ли Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Но едва ли последнее слово будет за беспристрастной Фемидой, считает Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Акции в поддержку Навального: как выглядят "космонавты" эпохи Путина
На акциях в поддержку Навального 31 января в России задержано более 5000 человек. Жестокость омоновцев, которых в народе зовут "космонавтами", стала символом правления Путина, считает Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Митинги в поддержку Навального 31 января: вторая волна будет мощнее?
Новые акции протеста в России для Кремля страшнее ковида, считает Сергей Елкин. Свидетельство тому - беспрецедентное давление власти на сотрудников ФБК и сторонников Алексея Навального.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Путин в бассейне дворца: все фотожаба, кроме баттерфляя?
Владимир Путин заявил, что плавал баттерфляем, но не в бассейне дворца под Геленджиком, и назвал показанное в фильме Навального монтажом. Каких санкций теперь ждать, знает Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
"Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального
Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
TikTok за Навального: как полиция готовится к акциям 23 января
Пользователи TikTok активно записывают короткие ролики в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Сергей Елкин о реакции российских силовиков на такую форму протеста.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Возвращение Навального: был берлинский пациент - стал химкинский арестант
Оппозиционного политика Алексея Навального задержали сразу по возвращении в Россию. Теперь суд приговорил его к 30 суткам ареста. Кому это нужно, знает карикатурист Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Возвращение Навального: "Победа" будет за Путиным?
Алексей Навальный объявил, что намерен вернуться на родину 17 января рейсом "Победы". После отравления в России он лечился в Германии. Сергей Елкин знает, кто и как встретит политика.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Откуда Навальному угрожают реальным сроком
ФСИН грозит Алексею Навальному реальным сроком вместо условного по делу "Ив Роше". Карикатурист Сергей Елкин о том, в каких условиях рождаются такие угрозы.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Слежка за Навальным: о чем не договорились Путин с Песковым
Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что у Навального мания преследования. Странно, полагает Сергей Елкин, ведь сам Путин ранее признал, что за Навальным следят спецслужбы.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Трусы Навального, или Чем оказался подарок ФСБ для Путина
Один из вероятных отравителей Навального рассказал политику по телефону, что "Новичок" был нанесен на его трусы. Сергей Елкин о том, чем стал для властей этот предмет гардероба.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Путин о Навальном, или Никто не хочет стать "берлинским пациентом"
Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что спецслужбы РФ не были заинтересованы в отравлении Алексея Навального. Сергей Елкин уверен: президент знает, о чем говорит.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Отравление Навального: куда ведут следы Таякина и других?
Корреспондентка CNN попыталась поговорить с одним из предполагаемых отравителей Навального Олегом Таякиным, придя к нему домой. Сергей Елкин о том, к кому нужно было обратиться журналистке.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Вся правда Кремля об отравлении Навального, или Хором вразнобой
Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что Навального могли отравить "Новичком" уже при транспортировке в Германию. Предыдущие версии Кремля вспомнил Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода?
Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Кто виноват в отравлении Навального? Универсальный ответ Кремля
Берлин призывает Москву прояснить, как боевой яд "Новичок" попал в организм Алексея Навального, и кто к этому причастен. У властей РФ давно заготовлен ответ, напоминает Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Меркель потребовала расследовать отравление Навального: что ответит Путин?
Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Кремля найти виновных в отравлении Алексея Навального. Что ответит ей Владимир Путин, знает карикатурист Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Почему Навального не могут отправить в Германию
Российские врачи утверждают, что находящийся в омской больнице Алексей Навальный не транспортабелен. Они против его отправки в Германию. Сергей Елкин знает, кто не дает разрешение.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Кто может стоять за предполагаемым отравлением Навального?
Алексей Навальный впал в кому спустя некоторое время после того, как выпил чашку чая. Его окружение говорит об отравлении. Карикатурист Сергей Елкин развил эту версию.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Обыски в штабах Навального: продолжение следует?
Во время обысков в штабах Навального по всей России были заблокированы счета, изъята техника. У карикатуриста Сергея Елкина есть версия, куда это все могло деться.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Навальный вышел из спецприемника: как долго он пробудет на свободе?
Алексей Навальный отбыл 30 суток административного ареста. Многие были уверены, что его сразу опять задержат, но этого не произошло. Карикатурист Сергей Елкин предлагает не обольщаться.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Возможное отравление Навального: токсичность Кремля в действии?
Врачи Алексея Навального говорят о возможном "токсическом повреждении" кожи оппозиционера химическим веществом. Карикатурист Сергей Елкин напоминает в этой связи о токсичной репутации Кремля.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Задержание Навального, или При чем тут Воронеж
Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Арест Навального как выход из любой ситуации
Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток. Сам он связывает это с запланированными на 9 сентября акциями против повышения пенсионного возраста. Сергей Елкин о предыстории ареста.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Какое слово не может произнести Владимир Путин
Президент России Владимир Путин демонстративно не произносит имя Алексея Навального вслух. Это заметил и карикатурист Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Задержания сторонников Навального: невзирая на возраст
В России были задержаны десятки сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, среди них - несовершеннолетние, а также случайные прохожие. Карикатурист Сергей Елкин об экцессах властей.
Автор: Наталья Позднякова
Смотреть видео22:44
Поделиться
Леонид Волков о Навальном, протестах, санкциях и выборах