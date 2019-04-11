Шпионы нанесли нидерландской ASML ущерб на сотни миллионов евро

Шпионы похитили и передали в Китай коммерческие тайны нидерландской компании ASML, работающей в микроэлектронной промышленности. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает нидерландская газета Het Financieele Dagblad . По информации издания, которое проводило собственное расследование, компании из Велдховена причинен ущерб на сотни миллионов евро.

Газета называет похитителями высокопоставленных сотрудников научно-исследовательского отдела ASML. Шпионы в течение нескольких лет имели доступ к внутренним сетям в офисе компании в США. Украденная корпоративная информация позднее была передана в Китай, отмечает издание. При этом в самой ASML "не выявили доказательств причастности китайского правительства", цитирует газета заявление компании.

Материнская компания конкурента ASML получает господдержку от КНР

К краже, по данным издания, причастен конкурент ASML - компания XTAL, основанная в 2014 году, пишет издание. Сотрудники фирмы-конкурента воспользовались похищенными данными для того, чтобы спустя год привлечь к себе ряд крупных клиентов ASML. В декабре 2018 года XTAL подала заявление о банкротстве.

Материнской компанией XTAL является китайская Dongfang Jingyuan, утверждает газета. По информации издания, она связана с министерством науки и техники КНР и получает государственную поддержку от властей страны для укрепления позиций Китая на рынке микроэлектроники, в частности в тех областях, где компания из Нидерландов является мировым лидером.

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