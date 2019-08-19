Шопинг-тур в Германию

Многие россияне, китайцы и арабы приезжают в Германию специально для того, чтобы совершить круиз по здешним универмагам и бутикам. Почему они выбирают для этого именно Германию?
Сказочный замок Нойшванштайн в Баварии, Кельнский собор, Бранденбургские ворота в Берлине, Саксонская Швейцария, Боденское озеро, - Германия очень богата знаменитыми историческими достопримечательностями и уникальными природными ландшафтами. Но не только они привлекают иностранных гостей. Очень популярны и немецкие магазины. Если немцы (у кого, еонечно, есть деньги) любят ездить на шопинг в Париж и Лондон, то многие иностранцы приезжают с этой целью именно в Германию. А возможностей для шопинг-туров здесь множество. Стоит назвать хотя бы роскошный универмаг KaDeWe в западной части Берлина или эксклюзивные бутики на знаменитой Королевской аллее в Дюссельдорфе.
По результатам исследования, только что проведенного по заказу международной компании, поставщика услуг беспошлинного шопинга Global Blue, за покупками в Германию особенно любят ездить из Китая, России и стран Персидского залива.
Любителей шопинга Германия привлекает тем, что здесь - сравнительно доступные цены на известные бренды. Кроме того, можно совместить поход по магазинам с посещением достопримечательностей. Но главное:- приобретающим здесь товары иностранцам при выезде из страны возвращают налог на добавленную стоимость (НДС), по-немецки - Mehrwertsteuer. В Германии его ставка составляет на подавляющее большинство товаров 19 процентов (исключение, например, делается для книг: лишь 7 процентов). Эти 19 процентов автоматически включаются в стоимость товара, но перед отъездом или вылетом из страны возвращаются покупателю-иностранцу.
Самые активные любители шопинга
Как отметил в интервью информационному агентству dpa глава торгового дома KaDeWe Андре Медер (André Maeder), этот знаменитый берлинский универмаг собирает около 10 миллионов покупателей в год. Но лишь около половины из них - жители Берлина. Остальные - приезжие. Примерно половина из них - немцы, другая половина - иностранные туристы.
Немецкая розничная торговля в последние годы стремительными темпами теряет отчественных покупателей: все больше людей предпочитают делать покупки в интернете. В то же время любителей шопинга, приезжающих из других стран, становится все больше. За последнее десятилетие количество шопинг-туристов увеличилось в Германии на 75 процентов и превысило 16 миллионов. А их расходы составляют сейчас, в общей сложности, 2,5 миллиарда евро, если считать только те товары, на которые действует TAX Free и возвращают НДС при выезде из ФРГ.
Правда, до результатов рекордного 2015 года, когда иностранные туристы из неевропейских стран оставили в немецких магазинах свыше 3,6 миллиарда евро, эта цифра не дотягивает. И тому есть объяснение. В ходе последнего исследования выяснилось, что покупать стали меньше, прежде всего, китайцы. Причина - введение в 2016 году в Китае таможенных пошлин на ввозимые на ее территорию товары класса "люкс". Если стоимость заграничных вещей шопинг-туриста составляет более 650 евро в пересчете, они облагаются пошлиной до 70 процентов.
И все равно по сравнению с другими гостями из-за рубежа в Германии (кстати, и не только здесь) больше всего покупок совершают китайцы. В Германии на их долю приходится свыше 40 процентов беспошлинных покупок. За ними (правда, со значительным отрывом) следуют любители шопинга из России. На третьем месте - приезжие из стран Персидского залива. Кстати, как российские, так и арабские туристы стали в последние годы, что называется, "прижимистее" из-за экономических проблем у себя на родине.
Наибольшим спросом у иностранцев в Германии пользуются модные стильные вещи, в том числе одежда. На их приобретение тратится примерно половина оставляемых зарубежными туристами в немецких магазинах денег. На втором месте по популярности – ювелирные изделия и часы.
У китайцев, россиян и арабов, приезжающих на шопинг-тур по немецким магазинам, наибольшей популярностью пользуются универмаги и бутики Мюнхена, Франкфурта и Берлина, а также торговые площадки Дюссельдорфа, Гамбурга и Кельна. Туристы из России также с удовольствием приезжают за покупками в Баден-Баден. Причина проста: этот город традиционно тесно связан с Россией.
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