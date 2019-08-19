Шопинг-тур в Германию

Сказочный замок Нойшванштайн в Баварии, Кельнский собор, Бранденбургские ворота в Берлине, Саксонская Швейцария, Боденское озеро, - Германия очень богата знаменитыми историческими достопримечательностями и уникальными природными ландшафтами. Но не только они привлекают иностранных гостей. Очень популярны и немецкие магазины. Если немцы (у кого, еонечно, есть деньги) любят ездить на шопинг в Париж и Лондон, то многие иностранцы приезжают с этой целью именно в Германию. А возможностей для шопинг-туров здесь множество. Стоит назвать хотя бы роскошный универмаг KaDeWe в западной части Берлина или эксклюзивные бутики на знаменитой Королевской аллее в Дюссельдорфе.

Чемпионы шопинга - туристы из Китая

По результатам исследования, только что проведенного по заказу международной компании, поставщика услуг беспошлинного шопинга Global Blue, за покупками в Германию особенно любят ездить из Китая, России и стран Персидского залива.

Любителей шопинга Германия привлекает тем, что здесь - сравнительно доступные цены на известные бренды. Кроме того, можно совместить поход по магазинам с посещением достопримечательностей. Но главное:- приобретающим здесь товары иностранцам при выезде из страны возвращают налог на добавленную стоимость (НДС), по-немецки - Mehrwertsteuer. В Германии его ставка составляет на подавляющее большинство товаров 19 процентов (исключение, например, делается для книг: лишь 7 процентов). Эти 19 процентов автоматически включаются в стоимость товара, но перед отъездом или вылетом из страны возвращаются покупателю-иностранцу.

Самые активные любители шопинга

Как отметил в интервью информационному агентству dpa глава торгового дома KaDeWe Андре Медер (André Maeder), этот знаменитый берлинский универмаг собирает около 10 миллионов покупателей в год. Но лишь около половины из них - жители Берлина. Остальные - приезжие. Примерно половина из них - немцы, другая половина - иностранные туристы.

Немецкая розничная торговля в последние годы стремительными темпами теряет отчественных покупателей: все больше людей предпочитают делать покупки в интернете. В то же время любителей шопинга, приезжающих из других стран, становится все больше. За последнее десятилетие количество шопинг-туристов увеличилось в Германии на 75 процентов и превысило 16 миллионов. А их расходы составляют сейчас, в общей сложности, 2,5 миллиарда евро, если считать только те товары, на которые действует TAX Free и возвращают НДС при выезде из ФРГ.

Правда, до результатов рекордного 2015 года, когда иностранные туристы из неевропейских стран оставили в немецких магазинах свыше 3,6 миллиарда евро, эта цифра не дотягивает. И тому есть объяснение. В ходе последнего исследования выяснилось, что покупать стали меньше, прежде всего, китайцы. Причина - введение в 2016 году в Китае таможенных пошлин на ввозимые на ее территорию товары класса "люкс". Если стоимость заграничных вещей шопинг-туриста составляет более 650 евро в пересчете, они облагаются пошлиной до 70 процентов.

И все равно по сравнению с другими гостями из-за рубежа в Германии (кстати, и не только здесь) больше всего покупок совершают китайцы. В Германии на их долю приходится свыше 40 процентов беспошлинных покупок. За ними (правда, со значительным отрывом) следуют любители шопинга из России. На третьем месте - приезжие из стран Персидского залива. Кстати, как российские, так и арабские туристы стали в последние годы, что называется, "прижимистее" из-за экономических проблем у себя на родине.

Витрина магазина в Баден-Бадене

Наибольшим спросом у иностранцев в Германии пользуются модные стильные вещи, в том числе одежда. На их приобретение тратится примерно половина оставляемых зарубежными туристами в немецких магазинах денег. На втором месте по популярности – ювелирные изделия и часы.

У китайцев, россиян и арабов, приезжающих на шопинг-тур по немецким магазинам, наибольшей популярностью пользуются универмаги и бутики Мюнхена, Франкфурта и Берлина, а также торговые площадки Дюссельдорфа, Гамбурга и Кельна. Туристы из России также с удовольствием приезжают за покупками в Баден-Баден. Причина проста: этот город традиционно тесно связан с Россией.

Смотрите также:

Особенности немецких супермаркетов Магазины в Германии бывают самые разные: супермаркеты, дискаунтеры, биомагазины, универсамы с азиатскими, итальянскими, русскими продуктами. Всех не перечислить! Найти необходимый для рецепта продукт будет несложно, даже если речь идет о редких пряностях с Востока.

Особенности немецких супермаркетов Самый большой выбор продуктов - в супермаркетах. Дискаунтеры, конечно, таким многообразием похвастаться не могут, но удовлетворят основные потребности потребителя. Экономическая модель немецких дискаунтеров, таких как Lidl и Aldi, имеет успех не только в Германии: филиалы немецких гигантов розничной торговли можно встретить по всему миру.

Особенности немецких супермаркетов Поход в немецкий супермаркет не обойдется без корзинки или тележки. Последние стоят, как правило, на парковках или при входе в магазин. Чтобы взять напрокат одну из них, надо иметь при себе мелочь (50 центов, 1 или 2 евро) или специальный чип. "Залог", который оставляет покупатель, должен мотивировать его вернуть тележку на место.

Особенности немецких супермаркетов Забыли мелочь, нет специального жетона? Вместо тележки и корзинки можно взять обычную картонную коробку, например, из-под овощей. Многие немцы так и делают. Не надо покупать пластиковые пакеты, и можно сложить в эту же коробку все покупки после оплаты на кассе.

Особенности немецких супермаркетов Супермаркеты, как и другие магазины в Германии, по воскресеньям и в праздники не работают. Пожалуй, это одно из главных отличий Германии от других стран. За редким исключением можно отправиться по магазинам в воскресенье, когда этот день объявляется "рабочим" для сотрудников розничной торговли. Но таких в году не много, и каждый город вправе сам решать, в какое воскресенье открыть двери магазинов.

Особенности немецких супермаркетов Сколько вешать в граммах? Не удивляйтесь, в мясном отделе немецкого супермаркета вас могут еще и спросить, как тонко нарезать колбаску или стейк. Хотите очень тонкими кусочками? Не проблема! Вас не будут уверять в том, что колбаса порвется или что так не режут. Желание клиента - закон.

Особенности немецких супермаркетов Дети в Германии любят ходить с родителями в супермаркет, особенно если в нем есть мясной отдел. Пока родители определяются с выбором, ожидание скрасит ломтик колбаски, который внимательный продавец обязательно предложит ребенку.

Особенности немецких супермаркетов Покупатель может случайно задеть одну из бутылок. От этого никто не застрахован. Сотрудники супермаркета, как правило, реагируют спокойно. Они просто вызовут службу для уборки, не требуя возместить убытки. Но даже если разбилась очень дорогая бутылка, для кошелька это безопасно - у многих в Германии есть страховка на случай причинения ущерба.

Особенности немецких супермаркетов Принесли продукты домой и обнаружили, что у авокадо один бочок слегка помят? Или в упаковке несколько помидоров уже начали гнить? Несите испорченный товар в магазин! Вам предложат взять свежий товар и извинятся за доставленные неудобства.

Особенности немецких супермаркетов Несмотря на то, что немцы известны своей любовью к порядку и организованности, длинных очередей в магазинах не избежать: пик приходится на конец рабочей недели или предпраздничные дни. Декабрь - месяц, который из года в год бьет рекорды по продажам. В предрождественский период магазины переполнены.

Особенности немецких супермаркетов Еще одна ситуация, которая заставит вас засомневаться в немецком порядке, - очередь в кассу. Когда она достигает слишком больших размеров, открывается еще одна касса, к которой, конечно, тут же пытаются прорваться нетерпеливые покупатели. В этой гонке, бывает, в ход идут такие вспомогательные средства, как локти и тележки для покупок. Автор: Марина Борисова, Елена Рябина



_______________________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"