 Шольц сменяет Меркель: что это значит для Лукашенко и Путина? | Ток-шоу ″В самую точку″ | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 06.12.2021

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Беларусь

Шольц сменяет Меркель: что это значит для Лукашенко и Путина? | Ток-шоу "В самую точку"

8 декабря Олаф Шольц будет избран новым канцлером, а МИД ФРГ возглавит Анналена Бербок, известная резкой критикой Лукашенко и Путина. Будет ли курс Берлина жестче? - в новом выпуске ток-шоу "В самую точку".

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Германия с новым канцлером: что это значит для Лукашенко и Путина?

8 декабря Олаф Шольц будет избран новым канцлером. И впервые МИД Германии возглавит женщина: Анналена Бербок от "зеленых", известная жесткой критикой в адрес Лукашенко и Путина. Какое значение для нового правительства ФРГ будет иметь Беларусь? Будет ли Берлин действовать жестче по отношению к Минску и Кремлю и больше поддерживать простых белорусов? Об этом - в новом выпуске ток-шоу "В самую точку" с ведущей Ольгой Капустиной.

Гости выпуска: Марина Рахлей, белорусский эксперт "Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов", Штефани Шиффер, глава организаций "Европейский обмен" и "Права человека в Беларуси", Никита Жолквер, парламентский корреспондент DW.

Контекст

Шольц назвал Лукашенко диктатором, использующим беженцев в "позорной игре"

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Аудио- и видеофайлы по теме

Германия с новым канцлером: что это значит для Лукашенко и Путина?  

Новые санкции: как ЕС хочет помешать Лукашенко доставлять новых мигрантов. DW Новости (03.12.2021)  

Мигранты между Беларусью и Польшей: чем закончится атака Лукашенко на ЕС?  

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