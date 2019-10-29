 Шойгу сообщил о досрочном отводе курдских формирований на северо-востоке Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.10.2019

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Мир

Шойгу сообщил о досрочном отводе курдских формирований на северо-востоке Сирии

Отвод вооруженных курдских подразделений из коридора безопасности в Сирии досрочно завершен, в него вошли сирийские пограничники и российские военные полицейские.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о досрочном завершении операции по отводу вооруженных подразделений курдов из коридора безопасности на северо-востоке Сирии. "Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция", - сообщил глава российского оборонного ведомства во вторник, 29 октября, во время переговоров с армянским коллегой Давидом Тонояном.

Шойгу также указал, что в Сирии продолжается процесс разминирования территории. "Это идет довольно активно. Больше 100 квадратных километров разминировано, обезврежено большое количество разных взрывоопасных предметов – от мин и снарядов до боеприпасов реактивных систем залпового огня", - отметил он.

Россия перебросила в Сирию подразделения военной полиции

25 октября Минобороны РФ сообщило о переброске в Сирию около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооруженных сил РФ, дислоцированного в Чечне. "Военные полицейские прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач", - заявил представитель ведомства.

Контекст

Глава Минобороны ФРГ выступила с предложением о создании на севере Сирии зоны безопасности при участии Турции и России. Мнения немецких СМИ по этому вопросу - в обзоре DW. (22.10.2019)

"Исламское государство" еще не побеждено. И оно может вновь заявить о себе, если из-за военной операции Турции его сторонники бегут из тюрем в Сирии, охраняемых курдами, считает Маттиас фон Хайн. (15.10.2019)

Военнослужащим предстоит осуществлять патрулирование территории, а также оказывать содействие по отводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружений на 30 км от сирийско-турецкой границы. На авиабазу Хмеймим к югу от Латакии также направлены более 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" для выполнения спецзадач.

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели 22 октября в Сочи многочасовые переговоры по Сирии, по итогам которых подписали меморандум из 10 пунктов. В числе прочего, этот документ предусматривает прекращение военной операции Турции в Сирии, а также введение контроля в приграничной зоне Сирии и Турции со стороны сирийских пограничников и российской военной полиции.

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    Автор: Наталья Позднякова


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Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

Фотограф Карлос Зурутуза побывал на севере Сирии, где шла военная операция Турции. Он говорил с семьями, которые вынуждены были покинуть свои дома, и фотографировал деревни, в которых остались одни мужчины. Галерея DW. (25.10.2019)  

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