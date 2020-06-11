 Охрана природы по-немецки: быки и коники вместо танков (фото) | Кадр дня | DW | 10.07.2020

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Кадр за кадром

Охрана природы по-немецки: быки и коники вместо танков (фото)

Эти фотографии сделаны на бывшем военном полигоне под Кобленцем. Во времена холодной войны здешний гарнизон насчитывал около 10 тысяч солдат и офицеров.

Быки Хека и самец европейской лани, пришедший из леса и присоединившийся к этому стаду около года назад

Быки Хека и самец европейской лани, пришедший из леса и присоединившийся к этому стаду около года назад

Кобленц • Бывшие военные полигоны в Германии часто получают статус природоохранных территорий. Там, где много десятилетий ездили танки и другая тяжелая военная техника, за это время возникли уникальные биотопы - пустоши, в которых обитает очень много редких животных и встречаются разные растения, находящиеся под охраной.

Если бы не быки и другие животные, эти ландшафты пришлось бы регулярно выкашивать с помощью техники

Если бы не быки и другие животные, эти ландшафты пришлось бы регулярно выкашивать с помощью техники

Чтобы эти ландшафты не зарастали деревьями и кустарниками, во многих таких местах после ухода военных реализуют концепцию так называемых полудиких пастбищ, на которых содержат домашних животных особенных пород - неприхотливых и выносливых, хорошо приспособленных к круглогодичному пребыванию в этих местах в любую погоду.

Для подержания экологической системы

Как показывают многолетние исследования немецкого общества NABU, без таких мер природное разнообразие, то есть количество видов растений и животных в этих местах начинает заметно страдать.

Рядом с быками здесь также обитают эти маленькие лошади - коники

Рядом с быками здесь также обитают эти "маленькие лошади" - коники

Эти фотографии агентства dpa сделаны около города Кобленца на территории учебного полигона Шмидтенхёэ (Schmidtenhöhe), большую часть которого бундесвер перестал использовать в 1992 году.

Здесь произрастает много редких растений, предпочитающих бедные почвы (например, из семейства орхидных), обитают амфибии вроде желтобрюхих жерлянок и тритонов, прекрасно чувствуют себя бабочки, стрекозы и другие насекомые, а летучим мышам и птицам очень удобно и легко охотиться посреди этих открытых ландшафтов.

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    Немецкие болота

    Короткокрылый зеленчук (нем. Kleine Goldschrecke) на болоте около Мурнау (Бавария)

  • Фронройте (Баден-Вюртемберг)

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    Болото в Верхней Швабии около Фронройте (Баден-Вюртемберг)

  • Букков (Бранденбург)

    Немецкие болота

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  • Герсфельд (Гессен)

    Немецкие болота

    Бабочка аврора (она же - зорька, нем. Aurorafalter) на Красном болоте около Герсфельда (Гессен)

  • Дипхольцское болото (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

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    Немецкие болота

    Серая цапля на болоте около города Филлинген-Швеннинген (Баден-Вюртемберг)

  • Bildergalerie Moore in Deutschland (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    Немецкие болота

    Плотоядное растение - росянка (нем. Sonnentau) на болоте в окрестностях города Остерхольц-Шармбек (Нижняя Саксония)

  • Мурнау (Бавария)

    Немецкие болота

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  • Услар (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Болото около города Услар (Нижняя Саксония). Местное туристическое ведомство предлагает по этим местам туры для любителей скандинавской ходьбы

  • Моордорф (Нижняя Саксония)

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  • Бад-Бухау (Баден-Вюртемберг)

    Немецкие болота

    Деревянная дорожка для прогулок по болоту около курорта Бад-Бухау (Баден-Вюртемберг)

  • Барнсторф (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Узколистная пушица (нем. Schmalblättriges Wollgras) около Барнсторфа (Нижняя Саксония)

  • Гифхорна (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Большое болото около Гифхорна (Нижняя Саксония)

  • Айтранг (Бавария)

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    Листья кубышек (нем. Teichrosen) - многолетних водных растений семейства кувшинковых - на болоте в коммуне Айтранг (Бавария)

  • Нордернай (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Болотное озеро на Фризском острове Нордернай (Нижняя Саксония)

  • Узедом (Мекленбург - Передняя Померания)

    Немецкие болота

    Болото на острове Узедом (Мекленбург - Передняя Померания)

  • Гольденштедт (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Венечный ракитник (нем. Besenginster) на болоте в коммуне Гольденштедт (Нижняя Саксония)

  • Дипхольц (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Серые журавли над болотом около Дипхольца (Нижняя Саксония)

  • Фронройте (Баден-Вюртемберг)

    Немецкие болота

    Закат солнца над болотным озером в регионе Фронройте (Баден-Вюртемберг)

    Автор: Максим Нелюбин


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