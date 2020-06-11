Охрана природы по-немецки: быки и коники вместо танков (фото)

Кобленц • Бывшие военные полигоны в Германии часто получают статус природоохранных территорий. Там, где много десятилетий ездили танки и другая тяжелая военная техника, за это время возникли уникальные биотопы - пустоши, в которых обитает очень много редких животных и встречаются разные растения, находящиеся под охраной.

Если бы не быки и другие животные, эти ландшафты пришлось бы регулярно выкашивать с помощью техники

Чтобы эти ландшафты не зарастали деревьями и кустарниками, во многих таких местах после ухода военных реализуют концепцию так называемых полудиких пастбищ, на которых содержат домашних животных особенных пород - неприхотливых и выносливых, хорошо приспособленных к круглогодичному пребыванию в этих местах в любую погоду.

Для подержания экологической системы

Как показывают многолетние исследования немецкого общества NABU, без таких мер природное разнообразие, то есть количество видов растений и животных в этих местах начинает заметно страдать.

Рядом с быками здесь также обитают эти "маленькие лошади" - коники

Эти фотографии агентства dpa сделаны около города Кобленца на территории учебного полигона Шмидтенхёэ (Schmidtenhöhe), большую часть которого бундесвер перестал использовать в 1992 году.

Здесь произрастает много редких растений, предпочитающих бедные почвы (например, из семейства орхидных), обитают амфибии вроде желтобрюхих жерлянок и тритонов, прекрасно чувствуют себя бабочки, стрекозы и другие насекомые, а летучим мышам и птицам очень удобно и легко охотиться посреди этих открытых ландшафтов.

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