Школы на востоке Украины все чаще подвергаются обстрелам

По данным ЮНИСЕФ, с 2014 года на территории обеих сторон конфликта в Донбассе было разрушено или повреждено более 750 учебных заведений.
С января по апрель 2019 года сильно выросло число случаев, когда школы на востоке Украины подвергались обстрелам и бомбардировкам. Как сообщает Детский фонд ООН ЮНИСЕФ во вторник, 21 мая, в эти месяцы были зафиксированы 12 таких происшествий, то есть в четыре раза больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Это заставляет вспомнить 2017 год, когда на востоке Украины под обстрел попали в общей сложности 40 учебных заведений, отмечается в заявлении.
В результате вооруженного конфликта между украинскими военными и пророссийскими сепаратистами из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" школьники страдают от физических и психологических травм, отмечает исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе. Она указывает на то, что из-за бомбардировок и обстрелов приходится прерывать уроки, дети скрываются в бункерах, и чувство постоянного страха мешает многим из них учиться.
Разрушены и повреждены сотни учебных заведений
По данным фонда, с начала конфликта в Донбассе в 2014 году по обе стороны так называемой линии разграничения было разрушено или повреждено более 750 учебных заведений. При этом многие школы расположены вблизи военных объектов.
ЮНИСЕФ призывает стороны конфликта в Донбассе прекратить боевые действия и позаботиться о безопасности учебных заведений. Украине и ряду других стран следует подписать "Декларацию о защите школ в вооруженных конфликтах", отмечается также в заявлении фонда. Германия присоединилась к декларации в 2018 году. Россия документ еще не подписала.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: