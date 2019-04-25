 Школы на востоке Украины все чаще подвергаются обстрелам | Новости из Германии об Украине | DW | 21.05.2019

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Украина

Школы на востоке Украины все чаще подвергаются обстрелам

По данным ЮНИСЕФ, с 2014 года на территории обеих сторон конфликта в Донбассе было разрушено или повреждено более 750 учебных заведений.

Школа в городе Марьинка Донецкой области, весна 2017 года

Школа в городе Марьинка Донецкой области, весна 2017 года

С января по апрель 2019 года сильно выросло число случаев, когда школы на востоке Украины подвергались обстрелам и бомбардировкам. Как сообщает Детский фонд ООН ЮНИСЕФ во вторник, 21 мая, в эти месяцы были зафиксированы 12 таких происшествий, то есть в четыре раза больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Это заставляет вспомнить 2017 год, когда на востоке Украины под обстрел попали в общей сложности 40 учебных заведений, отмечается в заявлении.

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В результате вооруженного конфликта между украинскими военными и пророссийскими сепаратистами из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" школьники страдают от физических и психологических травм, отмечает исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе. Она указывает на то, что из-за бомбардировок и обстрелов приходится прерывать уроки, дети скрываются в бункерах, и чувство постоянного страха мешает многим из них учиться.

Разрушены и повреждены сотни учебных заведений 

По данным фонда, с начала конфликта в Донбассе в 2014 году по обе стороны так называемой линии разграничения было разрушено или повреждено более 750 учебных заведений. При этом многие школы расположены вблизи военных объектов.    

ЮНИСЕФ призывает стороны конфликта в Донбассе прекратить боевые действия и позаботиться о безопасности учебных заведений. Украине и ряду других стран следует подписать "Декларацию о защите школ в вооруженных конфликтах", отмечается также в заявлении фонда. Германия присоединилась к декларации в 2018 году. Россия документ еще не подписала.

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Ссылки в интернете

ЮНИСЕФ: На востоке Украины учебные заведения стали чаще подвергаться обстрелам

Аудио- и видеофайлы по теме

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