 ″Шиндлер из Оснабрюка″: праведник или нацист? | Германия | DW | 14.07.2020

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Германия

"Шиндлер из Оснабрюка": праведник или нацист?

Немецкий юрист Ханс Кальмайер отправил в концлагеря сотни евреев. А сотни спас от неминуемой гибели. Можно ли именем такого человека назвать в Германии музей?

Israel Yad Vashem Holocaust Memorial

Его подпись означала спасение или смерть. Его действия и по сей день вызывают споры. Немецкий юрист из Оснабрюка Ханс Георг Кальмайер (Hans Georg Calmeyer) служил с 1941 по 1944 год в Нидерландах: курировал вопросы депортации евреев. Ведомство, которое он возглавлял, рассматривало прошения о признании нееврейского происхождения согласно инструкции для "сомнительных случаев".

Ханс Георг Кальмайер

Ханс Георг Кальмайер

Признавая подлинность большей частью заведомо фальсифицированных документов, которые доказывали "нееврейство" просителей, Кальмайер спас по меньшей мере 2866 евреев от верной гибели. Очевидцы и участники тех событий (юристы, а также врачи, судьи, духовные лица, работники загсов, кто выдавал липовые свидетельства) знали, что Кальмайер и его подчиненные "визируют" поддельные документы. И в то же время он отправил своей подписью сотни евреев в концентрационные лагеря...

Его деятельность в какой-то момент вызвала у нацистского руководства подозрение. От неминуемой проверки, которая стоила бы ему жизни, спасли бомбы, уничтожившие архив, а также приближение войск союзников по антигитлеровской коалиции.

Израильский мемориальный комплекс Яд Вашем присвоил немецкому юристу посмертно звание "Праведник народов мира", присуждаемое тем, кто спасал евреев во время Холокоста. Сам Ханс Георг Кальмайер после войны говорил, что не считает себя героем. Нередко его называют "Шиндлером из Оснабрюка".

"Стилизация" под героя и упреки в избирательности

После войны о Кальмайере в Германии долгие годы не вспоминали, пока в 1980-х учитель гимназии и член городского совета Оснабрюка Петер Нибаум (Peter Niebaum) не начал изучать биографию юриста и не выступил с инициативой увековечить его память. Именем Кальмайера была названа до тех пор безымянная площадь в Оснабрюке, посмертно ему была присуждена высшая городская награда, в Нидерландах прошла выставка, посвященная "спасителю евреев". Проблема заключается в том, что Нибаум радикально упростил биографию и идеализировал Кальмайера, открыв таким образом дорогу мифотворчеству. Амбивалентная историческая личность получила ореол безупречного героя.

Депортация евреев, Айзенах, 1942 год

Депортация евреев, Айзенах, 1942 год

Историки, как немецкие, так и голландские, поначалу исключительно позитивно оценивали деятельность Кальмайера. Однако потом все чаще стали звучать и критические голоса: мол, в его силах было спасти и больше людей, а спасали по факту тех, кто мог себе это финансово позволить, поскольку поддельные документы и экспертизы стоили немалых денег.

Споры о музее имени Кальмайера

Новый всплеск дискуссий вокруг имени Кальмайера спровоцировало намерение городских властей Оснабрюка назвать его именем новый музей. Речь идет о здании, где когда-то располагалась штаб-квартира НСДАП в Оснабрюке. Виллу предлагается назвать "Домом Ханса Кальмайера" и открыть в нем постоянную экспозицию, ему посвященную. Ранее группа известных в Нидерландах деятелей науки и культуры, а также голландские политики и представители еврейской общины призвали правительство Германии отозвать субсидии в размере 1,7 млн. евро на реконструкцию виллы, если она будет носить имя "спорного героя".

Вилла Шликкер в Оснабрюке: предполагается, что она станет Домом Ханса Кальмайера

"Вилла Шликкер" в Оснабрюке: предполагается, что она станет "Домом Ханса Кальмайера"

Голландские историки критикуют "стилизацию Кальмайера под спасителя", указывая на то, что он состоял на службе у гитлеровского режима и участвовал в массовом истреблении евреев в Нидерландах. Петиция на имя Ангелы Меркель (Angela Merkel) была передана послу ФРГ в Гааге. "Для родственников убитых евреев будет невыносимо, если музей назовут в его честь", - заявил журналист Ханс Кнупс, один из инициаторов петиции, в интервью немецкому информационному агентству dpa.

В итоге на презентации концепции нового музея в Оснабрюке, который планируется открыть в 2023 году, от лица бургомистра города было сделано заявление: "На примере Кальмайера мы можем узнать, какой свободой располагали люди в эпоху национал-социализма, какие ценности и установки определяли их действия и чему мы можем научиться у них сегодня". 

Голландский историк и юрист Петра ван ден Бумгаард написала диссертацию о Кальмайере и входит в состав экспертного совета, который консультирует власти Оснабрюка в их инициативе по созданию музея. В интервью немецкой газете taz она отметила: "К сожалению, я вижу в Оснабрюке тенденцию сделать из него героя. Но это было бы неправильно. И не в духе самого Кальмайера". Кроме того, экспозиция, по ее мнению, не должна ограничиваться только пересказом его судьбы. "Речь должна идти обо всей той системе, на которую и против которой он работал, и о том, что важно здесь и сейчас", - уверена историк из Нидерландов.

Оскар Шиндлер

Оскар Шиндлер

Открытая конфронтация или тайный саботаж?

Как и немецкий фабрикант Оскар Шиндлер (Oskar Schindler), который спасал евреев во время Холокоста, предоставляя им работу на своих заводах, Кальмайер тоже помогал не всем, кто к нему обращался. В чем амбивалентность этой истории? Да, немецкий юрист был одним из инструментов нацистского режима. Но пользуясь своим служебным положением, он саботировал его смертоносную работу. Бывший директор мемориала Яд Вашем Йозеф Михман, который сам пережил Холокост в Нидерландах, в свое время отмечал: "Кто хотел спасти всех евреев, тот никого не мог спасти... Кальмайер был ангелом-хранителем. Несмотря на то, что ему самому угрожали концлагерь или даже смерть, он маневрировал внутри системы, что заслуживает восхищения".

Эту точку зрения разделяет юрист и депутат бундестага Матиас Миддельберг (Mathias Middelberg), который пишет о Кальмайере: "Если бы он не был частью системы, то не смог бы никому помочь". В интервью Deutschlandfunk по поводу новых споров вокруг Кальмайера он подчеркивает, что точно не считает Кальмайера героем, но уверен в том, что тот "был однозначно на стороне евреев". Миддельберг считает, что в похожей ситуации люди оказываются и в наши дни - в тоталитарных и авторитарных режимах. В качестве примера политик приводит противостояние Гонконга и Китая: "Можно оказывать сопротивление радикально, рискуя оказаться в тюрьме и лишиться какой-бы то ни было свободы действий. А можно оказывать сопротивление внутри системы, делая вид, что поддерживаешь ее".

Ханс Георг Кальмайер свой конфликт с собственной совестью так описал в мемуарах: "Я был своего рода врачом, которому надо спасти 5000 смертельно больных пациентов, а у него есть только 50 ампул с лекарством".

Смотрите также:

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На "Исходе" в Палестину

    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Поезд в Освенцим

    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


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