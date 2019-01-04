Шесть человек погибли при кораблекрушении у берегов Турции

В понедельник, 7 января, в Черном море, недалеко от берегов турецкой провинции Самсун, затонуло грузовое судно серии "Волго-Балт". Как сообщает агентство AFP, на борту судна находилось 13 членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины и двое граждан Азербайджана. "Граждан РФ на борту судна не было", - цитирует пресс-атташе российской дипмиссии в Анкаре Ирину Касимову информационное агентство "Интерфакс".

Судно "Волго-Балт 214" вышло из российского порта Азов и направлялось в Самсун. Сигнал бедствия был подан около 08.00 мск. В момент крушения судно находилось в 130 километрах от турецкого порта.

Турецкие власти начали спасательную операцию, в которой, по данным агентства dpa, были задействованы два судна, самолет береговой охраны и четыре вертолета. Однако, по словам губернатора провинции Самсун, шесть членов экипажа, в том числе четырех украинцев, спасти не удалось.

Данные о гибели украинских моряков подтвердил в своем микроблоге Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига. Причиной кораблекрушения, по данным дипломата, стали плохие погодные условия.

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