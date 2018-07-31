 Шесть сотрудников ФСИН подозревают в пытках в СИЗО-1 Владимира | Новости из Германии о России | DW | 01.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Шесть сотрудников ФСИН подозревают в пытках в СИЗО-1 Владимира

Арестованный СИЗО-1 во Владимире убил подвергавшего его пыткам охранника. После этого суд рассмотрел многочисленные жалобы других содержавшихся в этом учреждении.

Заключенный в тюрьме

Следственный комитет России (СКР) по Владимирской области возбудил уголовные дела в отношении шести сотрудников регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) из-за пыток в СИЗО-1 города Владимира. Их подозревают в превышении должностных полномочий и совершении насильственных действиях сексуального характера, сообщила прокуратура области 31 июля.

Ранее Ленинский районный суд Владимира признал виновным в убийстве мужчину, который напал на сотрудника владимирского СИЗО-1, подвергавшего его "побоям и истязаниям", говорится в сообщении. В ходе разбирательства по делу суд, в частности, установил, что "на протяжении длительного времени в одной из камер СИЗО-1 по указанию руководства учреждения незаконно содержались осужденные", которых склоняли к самооговору с применением физического и психологического насилия.

Контекст

Сергей Бабуркин заявил DW, что знал о факте избиения в Ярославле, однако в СК не отреагировали на жалобу. Уполномоченный по правам человека также объяснил, что делать тем, кто оказался в похожей ситуации. (25.07.2018)

Представитель ФСИН обвинил заключенного колонии в Ярославле, что он сам спровоцировал избивших его сотрудников. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда исходит вседозволенность в России. (24.07.2018)

Суд допросил более 20 свидетелей

От содержавшихся в СИЗО-1 лиц поступило "значительное число жалоб" о нарушении их прав сотрудниками администрации учреждения, после чего в дело в качестве государственного обвинителя вступил зампрокурора Владимирской области Анатолий Дрок, сообщает прокуратура Владимирской области.

В суде были допрошены более 20 свидетелей, в результате чего подтвердились "значительные злоупотребления своими служебными полномочиями ряда должностных лиц УФСИН области, а также совершение преступлений в отношении содержащихся под стражей в СИЗО-1 лиц", говорится далее в сообщении. Материалы проведенной в связи этим проверки и послужили поводом для возбуждения дела против шести сотрудников УФСИН по Владимирской области.

Cмотрите также:

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    183 учреждения

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 183 пенитенциарных учреждения. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Комната на одного

    Так выглядит камера (хотя, пожалуй, ее можно назвать и комнатой) в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн. евро. Корпус предназначен для 96 осужденных. Кроме камер, здесь оборудован также большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми балончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. Кстати говоря, в 183 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключеного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Хлеб немцы на обед не едят. Но добавки салата хватает на всех.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн-Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо опасные преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14 - 17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18 - 20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время сидел здесь.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. А в ней есть, например, фитнес-центр,

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 26:22
Now live
26:22 мин

Али Феруз в "Немцова.Интервью": В тюрьмах Узбекистана насилуют дубинками и вырывают ногти

Контекст

Как выглядят немецкие тюрьмы

Немецкие тюрьмы нередко сравнивают с санаториями: мол, сидеть здесь - одно удовольствие. Это, конечно, не так: жизнь в тюрьме не сравнить с жизнью вольной. И все-таки: как же на самом деле выглядят немецкие тюрьмы? (14.09.2016)  

Ссылки в интернете

Прокуратура Владимирской области - о пытках в СИЗО-1 Владимира

Аудио- и видеофайлы по теме

Али Феруз в "Немцова.Интервью": В тюрьмах Узбекистана насилуют дубинками и вырывают ногти  

Обращение с заключенными в российских колониях: "Хуже всего даже не избиения"  

В Москве сорвали выступления жертв тюремных пыток  

Также по теме

Symbolbild Gefängnis

Ольга Романова: Пытки в колониях происходят каждый день 26.07.2018

Исполнительный директор "Руси сидящей" Ольга Романова в интервью DW заявила, что в российских колониях регулярно пытают людей, однако обычно это не вызывает большого резонанса.

Gulag Perm 36 - ehemalige Sowejtunion

Суд Ярославля арестовал пятерых по делу о пытках в колонии 25.07.2018

Судья в Ярославле не принял во внимание смягчающие обстоятельства, арестовав пять сотрудников колонии №1, где пытали заключенного Евгения Макарова. Одному из обвиняемых продлен срок задержания.

Prison colony in Yaroslavl, Russia

В Калининграде расследуют избиение заключенного сотрудником колонии 26.07.2018

Майор внутренней службы вместе с другими сотрудниками калининградской колонии сломали заключенному 10 ребер. В отношении замначальника отдела безопасности возбуждено дело, остальные участники избиения устанавливаются.

Самые читаемые

Что известно о гибели российских журналистов в ЦАР  

ЧВК Вагнера: все, что о ней известно  

Берлинцы любят громкий секс  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно