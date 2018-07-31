Шесть сотрудников ФСИН подозревают в пытках в СИЗО-1 Владимира

Следственный комитет России (СКР) по Владимирской области возбудил уголовные дела в отношении шести сотрудников регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) из-за пыток в СИЗО-1 города Владимира. Их подозревают в превышении должностных полномочий и совершении насильственных действиях сексуального характера, сообщила прокуратура области 31 июля.
Ранее Ленинский районный суд Владимира признал виновным в убийстве мужчину, который напал на сотрудника владимирского СИЗО-1, подвергавшего его "побоям и истязаниям", говорится в сообщении. В ходе разбирательства по делу суд, в частности, установил, что "на протяжении длительного времени в одной из камер СИЗО-1 по указанию руководства учреждения незаконно содержались осужденные", которых склоняли к самооговору с применением физического и психологического насилия.
Суд допросил более 20 свидетелей
От содержавшихся в СИЗО-1 лиц поступило "значительное число жалоб" о нарушении их прав сотрудниками администрации учреждения, после чего в дело в качестве государственного обвинителя вступил зампрокурора Владимирской области Анатолий Дрок, сообщает прокуратура Владимирской области.
В суде были допрошены более 20 свидетелей, в результате чего подтвердились "значительные злоупотребления своими служебными полномочиями ряда должностных лиц УФСИН области, а также совершение преступлений в отношении содержащихся под стражей в СИЗО-1 лиц", говорится далее в сообщении. Материалы проведенной в связи этим проверки и послужили поводом для возбуждения дела против шести сотрудников УФСИН по Владимирской области.
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Автор: Ефим Шуман