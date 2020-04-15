 Шесть немецких героинь времени коронавируса | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Шесть немецких героинь времени коронавируса

DW представляет шесть женщин из Германии, которых без преувеличения можно назвать героинями кризисного времени опасной пандемии. 

Кассир Мануэла Шрайбер

Кассир Мануэла Шрайбер

Как и во всем мире, в Германии за больными и стариками ухаживают, главным образом, женщины. А в немецкой розничной торговле, особенно в супермаркетах, женщины составляют три четверти персонала. Очень многие из них и сейчас, во времена пандемии и вынужденной самоизоляции продолжают работать. Врачи и медсестры в больницах и частных врачебных практиках, продавщицы в булочных, кассиры в супермаркетах, работницы аптек, лаборантки в фирмах, которые круглосуточно работают над созданием вакцины, - без женщин жизнь вообще замерла бы и нам вряд ли удалось бы справиться с пандемией.

Корреспондент DW поговорил с шестью из них в Кельне. 

Терапевт работает в обычном режиме 

Гудрун Кёлер (Gudrun Kohler) работает медсестрой уже 35 лет, сейчас - в практике врача-терапевта.

Гудрун Кёлер

Гудрун Кёлер

"Наша практика работает практически в обычном режиме, мы принимаем всех пациентов, если у них, конечно, нет симптомов коронавируса, - рассказывает Гудрун. - Работаем в масках. Среди наших пациентов много пожилых людей, которых мы должны уберечь от заражения вирусом". 

Сама она больше боится заразиться за пределами терапевтической практики: в супермаркете, в общественном транспорте, на улице... Но главная ее забота - мама. Она уже, что называется, в возрасте, живет в 240 километрах от Кельна, в северной части федеральной земли Гессен. О ней заботится брат Гудрун, а с дочерью она каждый день говорит по телефону.

Почему парацетамол стал дефицитным? 

Перед владелицей одной из кельнских аптек Биргит Катариной Кох (Birgit Katharina Koch) с началом пандемии встала задача: как защитить своих сотрудниц от возможной инфекции? Установили прозрачную перегородку между сотрудницами аптеки и клиентами, ведь среди них могут быть и больные коронавирусом. Установил перегородку один из знакомых Биргит. "Кризис сплотил многих людей, - говорит она. - В нашем квартале швея отложила все текущие дела и начала шить защитные маски, чтобы помочь соседям, знакомым и незнакомым продавцам в супермаркетах и фармацевтам". 

Аптекарь Биргит Катарина Кох

Аптекарь Биргит Катарина Кох

По словам Биргит, перебои с некоторыми лекарствами, которые производятся в странах Азии начались уже в феврале. Стало, например, не хватать парацетамола, большая часть которого экспортируется из Китая и Индии. В прессе появились сообщения, что во время инфекции вредно принимать другое болеутоляющее средство - ибупрофен. Всемирная организация здравоохранения это опровергла, но многие все равно кинулись покупать парацетамол".

Почте работы прибавилось 

Сотрудница одного из почтовых отделений Регина Шаутен (Regina Schauten) каждый день приезжает на работу в Кельн на электричке и потом на автобусе.

Работница почты Регина Шаутен

Работница почты Регина Шаутен

"Мы постоянно моем и дезинфицируем руки, протираем стойки и столы, - рассказывает она. - В отделение связи мы впускаем гораздо меньше людей, чем раньше, чтобы обеспечить предписанную дистанцию в полтора-два метра".  

По словам Регины, работы сейчас заметно прибавилось: из-за того, что магазины закрыты, увеличились покупки через интернет, а соответственно больше стало посылок и бандеролей. Регина, по ее признанию, с удовольствием ходит на работу и во время кризиса. "Мне важно дать людям ощущение, что жизнь продолжается и паниковать не стоит. Улыбки и пожелания здоровья сегодня особенно в цене", - подчеркивает Регина. 

"Нам нельзя болеть" 

"Нам никак нельзя болеть", - говорит Мануэла Шрайбер (Manuela Schreiber), молодая кассир в одном из кельнских супермаркетов. Она сидит в маске за прозрачной перегородкой. "Мне тем более нельзя, потому что в моей семье есть люди из группы риска, которых мне совсем не хочется заразить", - добавляет она. 

Перед входом в супермаркет - очередь. Внутрь пускают не больше пятидесяти человек за раз, ручки каждой тележки у входа дезинфицируют.

Цветы нужны людям и в кризис 

У Петры Вагнер (Petra Wagner) - небольшой цветочный магазин в центре Кельна. С началом пандемии ей пришлось полностью перестроить свою работу. Она создала аккаунты в социальных сетях, в которых стала предлагать свои услуги по бесконтактной доставке цветов на дом. Правда, цветочным магазинам, как и строительным магазинам, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия не обязательно было закрываться, но клиентов и заказов стало гораздо меньше. Рестораны, парикмахерские, косметические салоны и другие крупные заказчики закрылись, им не до цветов. Но все же цветы продолжают покупать - на дни рождения, юбилеи и просто как знак внимания.

Петра Вагнер

Петра Вагнер

"Особенно одиноко в эти дни пожилым людям, они не могут встречаться с детьми и внуками, - рассказывает Петра. - Они заходят ко мне в магазин не только за цветами, чтобы, например, украсить свои балконы, но и для того, чтобы перекинуться парой фраз, поговорить, подбодрить себя и меня".

Владелице цветочного магазина приходится трудно. Она работает если не в убыток, то буквально чтобы свести концы с концами. Хорошо, что владелец помещения, которое она снимает, согласился с отсрочкой арендной платы, иначе она, как рассказывает, могла бы разориться.  

Но, конечно, не только это ее волнует. "Мой супруг недавно перенес инсульт, - говорит Петра, - он в группе риска, и ему сейчас вирус совершенно ни к чему. Да и у меня здоровье никудышнее... Но надо жить дальше, а как иначе?.."

Удаленка с двумя детьми 

Нина Бёме (Nina Böhme) на работу не ходит, сидит дома. И, тем не менее, она - тоже, в общем-то, героиня. Нина работает в отделе кадров одного из подразделений крупной компании. Вот уже несколько недель она на удаленке. Но так как школы закрыты, одновременно занимается и своими дочерьми - первоклассницей Элли и четвероклассницей Лили.

Нина Бёме с дочерьми

Нина Бёме с дочерьми

"Дети в первой половине дня делают задания, которые им присылают по электронной почте учителя, - рассказывает Нина. - Потом мы обедаем и идем гулять в парк рядом с домом. Я между делами проверяю их домашние задания".

Она надеется, что в мае ее девочки снова пойдут в школу. "Они вдруг осознали, как им ее не хватает", - улыбается Нина.

Смотрите также:

  • Урсула фон дер Ляйен

    Самые успешные женщины 2019 года

    Главная женщина в Европе

    В 2019 году Урсула фон дер Ляйен стала 13-й по счету главой Европейской комиссии - и первой в истории женщиной на этой должности. Врач-гинеколог, кандидат наук в политику пришла, когда ей было уже за 40. Занимала пост министра по делам семьи, министра труда, министра обороны Германии. Карьеру она успешно совмещает с ролью матери семерых детей.

  • Санна Марин

    Самые успешные женщины 2019 года

    Финское чудо

    34-летняя Санна Марин - самый молодой премьер-министр в мире. Бывшая глава министерства транспорта с декабря руководит работой правительства Финляндии, в которое входят пять партий. Все их лидеры - женщины, четырем из них нет 40 лет. Санна Марин пришла в политику "из низов", росла в "радужной" семье, где первой получила высшее образование. Вместе со своим партнером воспитывает дочь.

  • Софи Вильмес

    Самые успешные женщины 2019 года

    Премьера в Бельгии

    Софи Вильмес - первая в истории Бельгии женщина, возглавившая правительство. Окончила Институт изучения связей с общественностью, работала в рекламном агентстве, в Европейской комиссии была ассистентом по финансовым вопросами, занимала пост министра по делам бюджета Бельгии. 44 года. Замужем, четверо детей.

  • Зузана Чапутова

    Самые успешные женщины 2019 года

    Феномен Чапутовой

    Адвокат, гражданская активистка, борец с коррупцией Зузана Чапутова - новое лицо в политике и до 2019 года была неизвестна большинству словаков. В марте победила в президентской гонке и стала первой женщиной на этом посту в истории независимой Словакии. 46 лет. Разведена. Воспитывает двух дочерей.

  • Метте Фредериксен

    Самые успешные женщины 2019 года

    Премьер-министр Дании

    42-летняя Метте Фредериксен - вторая в истории Дании женщина во главе правительства и самый молодой премьер. До избрания на этот пост в июне была министром занятости, министром юстиции. С 2015 года - лидер Социал-демократической партии. Родилась в семье типографа и учительницы. В университете изучала администрацию и общественные науки, позже - африканистику. Воспитывает дочь.

  • Кристин Лагард

    Самые успешные женщины 2019 года

    Преемница Марио Драги

    Европейский центральный банк впервые возглавила женщина - Кристин Лагард, до этого директор-распорядитель МВФ, а ранее - министр экономики и финансов Франции. Любопытно, что изначально ее привлекала карьера в спорте - она входила в сборную Франции по синхронному плаванию. В 2019 году Forbes назвал Лагард второй по влиятельности женщиной в мире (после Ангелы Меркель). Мать двоих сыновей.

  • Дженнифер Морган

    Самые успешные женщины 2019 года

    В высшей лиге немецкого бизнеса

    Впервые концерном из главного немецкого биржевого индекса DAX будет управлять женщина. Производитель программного обеспечения для управления предприятиями SAP - самая дорогая компания Германии. Отныне у нее два исполнительных директора: 48-летняя американка Дженнифер Морган и немец Кристиан Клайн. В SAP Морган работает уже 15 лет. В 2017-м стала членом правления. Она отвечает за облачные решения.

  • Эстер Дюфло

    Самые успешные женщины 2019 года

    Борец с бедностью

    47-летняя Эстер Дюфло стала второй в истории женщиной, получившей премию по экономике памяти Нобеля. Изучая жизнь людей в беднейших странах, вместе со своим супругом Абхиджитом Банерджи и коллегой Майклом Кремером (двое других лауреатов премии) Дюфло разработала методику для оценки эффективности борьбы с мировой бедностью с помощью полевых исследований, что полностью изменило экономику развития.

  • Ольга Токарчук

    Самые успешные женщины 2019 года

    Мастер слова

    В 2019 году Нобелевская премия по литературе присуждалась дважды - за этот и за прошлый год. Лауреатом за 2018 год стала польская писательница с украинскими корнями Ольга Токарчук. Она одна из самых популярных романисток на родине и далеко за ее пределами. Самые известные романы - "Правек и другие времена", "Веди свой плуг над костями мертвых", "Дом дневной, дом ночной" и "Бегуны".

  • Кристина Кук и Джессика Меир

    Самые успешные женщины 2019 года

    В открытом космосе - без мужчин

    В 2019 году в открытом космосе впервые работала полностью женская команда: электроинженер Кристина Кук и биолог Джессика Меир. Американские астронавтки заменили неисправный блок аккумулятора МКС. До сих пор женщины работали за бортом космических станций лишь в составе смешанных команд. Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.

  • Кэтрин Боуман

    Самые успешные женщины 2019 года

    Алгоритм для черной дыры

    В этом году астрономам впервые удалось "сфотографировать" черную дыру. Возможным это стало благодаря американскому информатику Кэтрин Боуман и ее коллегам. 29-летняя доктор наук и выдающийся специалист в области технологий компьютерного зрения внесла значимый вклад в разработку алгоритма для соединения огромного количества видеоданных с восьми радиотелескопов ("Телескоп горизонта событий").

  • Стефани Фраппар

    Самые успешные женщины 2019 года

    Гол в пользу равноправия

    Стефани Фраппар - французский футбольный арбитр. Она стала первой женщиной, которой выпала честь быть главной судьей на решающем матче мужского футбольного турнира УЕФА. В финале Суперкубка 2019 года в Стамбуле встретились два английских клуба - "Ливерпуль" и "Челси". Матч впервые в истории судила женская бригада арбитров, и со своей задачей она успешно справилась.

  • Aнастасия Нифонтова

    Самые успешные женщины 2019 года

    Королева мотогонок

    Мотогонщица из России Aнастасия Нифонтова - первая в истории женщина, которой удалось пройти ралли "Дакар" в одиночку. Она успешно финишировала в самой сложной категории, где помощь механиков запрещена и спортсмены самостоятельно обслуживают свои машины. В общем зачете мотоциклов у Нифонтовой 63-й результат. В своей же категории Нифонтова стала девятой. 40 лет, двое детей, два высших образования.

  • Грета Тунберг

    Самые успешные женщины 2019 года

    Спасительница климата

    Защита климата стала главной темой мировой повестки, а школьница из Швеции Грета Тунберг - ее символом. Одиночные пикеты Греты у здания шведского парламента переросли в массовое движение Fridays for Future со сторонниками по всему миру. И как бы не относились к радикальным заявлениям Греты и ее популярности в СМИ, за привлечение внимания к проблеме глобального потепления ей стоит отдать должное.

  • Зозибини Тунци

    Самые успешные женщины 2019 года

    Мисс Вселенная такая, какая есть

    Победа Зозибини Тунци из ЮАР в конкурсе "Мисс Вселенная" - знаковое событие. Дело не столько в том, что она темнокожая красавица - такие победительницы уже были. Чего не было? Коротко остриженных некрашенных кудрявых волос! Зози выступает за то, чтобы женщины любили себя такими, какие они есть. Она доказала, что натуральные афроволосы тоже могут быть идеалом красоты.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

Коронавирус: для кого он особенно опасен и почему?

Мужчины, женщины и дети заражаются коронавирусом SARS-CoV-2 с одинаковой частотой. Но последствия инфицирования очень разные. Решающими факторами являются возраст, пол и предыдущие заболевания. (13.03.2020)  

Откровения отца: Как немецкие школьники учатся в изоляции

В Германии начались пасхальные каникулы. Но из-за коронавируса школы в стране были закрыты уже две недели назад. Ефим Шуман делится нелегким опытом дистанционного обучения. (06.04.2020)  

Германия занимает третье место в ЕС по занятости женщин на рынке труда

Согласно статистике, в ФРГ трудоустроены 76 процентов женщин. В Европейском Союзе выше показатели лишь у Швеции и Литвы. (06.03.2020)  

От кухарки до канцлера: как немки добивались своего

Современные немки могут многое из того, за что боролись их прабабушки: выбирать, учиться, вести бизнес и управлять государством. И все же до истинного равноправия еще далеко. (08.03.2020)  

Почему к папам в Германии относятся лучше, чем к мамам?

Наличие детей - главный "минус" для карьерного роста и роста зарплаты в Германии, а также при приеме на работу. Для женщин, но не для мужчин. (24.03.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус в Берлине: что можно и нельзя, и во сколько обойдутся нарушения (03.04.2020)  

Мотоциклы - дело женское  

(Не)Женское дело: как женщины добиваются успехов в мужских профессиях (16.07.2019)  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера