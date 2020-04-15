Шесть немецких героинь времени коронавируса

Как и во всем мире, в Германии за больными и стариками ухаживают, главным образом, женщины. А в немецкой розничной торговле, особенно в супермаркетах, женщины составляют три четверти персонала. Очень многие из них и сейчас, во времена пандемии и вынужденной самоизоляции продолжают работать. Врачи и медсестры в больницах и частных врачебных практиках, продавщицы в булочных, кассиры в супермаркетах, работницы аптек, лаборантки в фирмах, которые круглосуточно работают над созданием вакцины, - без женщин жизнь вообще замерла бы и нам вряд ли удалось бы справиться с пандемией.

Корреспондент DW поговорил с шестью из них в Кельне.

Терапевт работает в обычном режиме

Гудрун Кёлер (Gudrun Kohler) работает медсестрой уже 35 лет, сейчас - в практике врача-терапевта.

Гудрун Кёлер

"Наша практика работает практически в обычном режиме, мы принимаем всех пациентов, если у них, конечно, нет симптомов коронавируса, - рассказывает Гудрун. - Работаем в масках. Среди наших пациентов много пожилых людей, которых мы должны уберечь от заражения вирусом".

Сама она больше боится заразиться за пределами терапевтической практики: в супермаркете, в общественном транспорте, на улице... Но главная ее забота - мама. Она уже, что называется, в возрасте, живет в 240 километрах от Кельна, в северной части федеральной земли Гессен. О ней заботится брат Гудрун, а с дочерью она каждый день говорит по телефону.

Почему парацетамол стал дефицитным?

Перед владелицей одной из кельнских аптек Биргит Катариной Кох (Birgit Katharina Koch) с началом пандемии встала задача: как защитить своих сотрудниц от возможной инфекции? Установили прозрачную перегородку между сотрудницами аптеки и клиентами, ведь среди них могут быть и больные коронавирусом. Установил перегородку один из знакомых Биргит. "Кризис сплотил многих людей, - говорит она. - В нашем квартале швея отложила все текущие дела и начала шить защитные маски, чтобы помочь соседям, знакомым и незнакомым продавцам в супермаркетах и фармацевтам".

Аптекарь Биргит Катарина Кох

По словам Биргит, перебои с некоторыми лекарствами, которые производятся в странах Азии начались уже в феврале. Стало, например, не хватать парацетамола, большая часть которого экспортируется из Китая и Индии. В прессе появились сообщения, что во время инфекции вредно принимать другое болеутоляющее средство - ибупрофен. Всемирная организация здравоохранения это опровергла, но многие все равно кинулись покупать парацетамол".

Почте работы прибавилось

Сотрудница одного из почтовых отделений Регина Шаутен (Regina Schauten) каждый день приезжает на работу в Кельн на электричке и потом на автобусе.

Работница почты Регина Шаутен

"Мы постоянно моем и дезинфицируем руки, протираем стойки и столы, - рассказывает она. - В отделение связи мы впускаем гораздо меньше людей, чем раньше, чтобы обеспечить предписанную дистанцию в полтора-два метра".

По словам Регины, работы сейчас заметно прибавилось: из-за того, что магазины закрыты, увеличились покупки через интернет, а соответственно больше стало посылок и бандеролей. Регина, по ее признанию, с удовольствием ходит на работу и во время кризиса. "Мне важно дать людям ощущение, что жизнь продолжается и паниковать не стоит. Улыбки и пожелания здоровья сегодня особенно в цене", - подчеркивает Регина.

"Нам нельзя болеть"

"Нам никак нельзя болеть", - говорит Мануэла Шрайбер (Manuela Schreiber), молодая кассир в одном из кельнских супермаркетов. Она сидит в маске за прозрачной перегородкой. "Мне тем более нельзя, потому что в моей семье есть люди из группы риска, которых мне совсем не хочется заразить", - добавляет она.

Перед входом в супермаркет - очередь. Внутрь пускают не больше пятидесяти человек за раз, ручки каждой тележки у входа дезинфицируют.

Цветы нужны людям и в кризис

У Петры Вагнер (Petra Wagner) - небольшой цветочный магазин в центре Кельна. С началом пандемии ей пришлось полностью перестроить свою работу. Она создала аккаунты в социальных сетях, в которых стала предлагать свои услуги по бесконтактной доставке цветов на дом. Правда, цветочным магазинам, как и строительным магазинам, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия не обязательно было закрываться, но клиентов и заказов стало гораздо меньше. Рестораны, парикмахерские, косметические салоны и другие крупные заказчики закрылись, им не до цветов. Но все же цветы продолжают покупать - на дни рождения, юбилеи и просто как знак внимания.

Петра Вагнер

"Особенно одиноко в эти дни пожилым людям, они не могут встречаться с детьми и внуками, - рассказывает Петра. - Они заходят ко мне в магазин не только за цветами, чтобы, например, украсить свои балконы, но и для того, чтобы перекинуться парой фраз, поговорить, подбодрить себя и меня".

Владелице цветочного магазина приходится трудно. Она работает если не в убыток, то буквально чтобы свести концы с концами. Хорошо, что владелец помещения, которое она снимает, согласился с отсрочкой арендной платы, иначе она, как рассказывает, могла бы разориться.

Но, конечно, не только это ее волнует. "Мой супруг недавно перенес инсульт, - говорит Петра, - он в группе риска, и ему сейчас вирус совершенно ни к чему. Да и у меня здоровье никудышнее... Но надо жить дальше, а как иначе?.."

Удаленка с двумя детьми

Нина Бёме (Nina Böhme) на работу не ходит, сидит дома. И, тем не менее, она - тоже, в общем-то, героиня. Нина работает в отделе кадров одного из подразделений крупной компании. Вот уже несколько недель она на удаленке. Но так как школы закрыты, одновременно занимается и своими дочерьми - первоклассницей Элли и четвероклассницей Лили.

Нина Бёме с дочерьми

"Дети в первой половине дня делают задания, которые им присылают по электронной почте учителя, - рассказывает Нина. - Потом мы обедаем и идем гулять в парк рядом с домом. Я между делами проверяю их домашние задания".

Она надеется, что в мае ее девочки снова пойдут в школу. "Они вдруг осознали, как им ее не хватает", - улыбается Нина.

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