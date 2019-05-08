Советский военный мемориал в Панкове (фоторепортаж)

Советский военный мемориал в Панкове

Кладбище, на котором мы сегодня побываем, на русском языке принято называть по району города, в котором оно находится, - Советский военный мемориал в Панкове. В немецких документах, путеводителях и на картах - Sowjetisches Ehrenmal Schönholzer Heide, то есть по названию здешнего лесопарка.