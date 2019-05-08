 Советский военный мемориал в Панкове (фоторепортаж) | Фоторепортажи о Германии | DW | 06.05.2020

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Фоторепортажи

Советский военный мемориал в Панкове (фоторепортаж)

На этом солдатском кладбище похоронено более 13 тысяч советских воинов, павших во время освобождения Берлина от нацистов в 1945 году.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Эти слова на гранитной башне около входа обращены к посетителям Советского военного мемориала в берлинском районе Панков. На противоположной стороне они переведены на немецкий язык, как и другие здешние надписи, включая цитаты Иосифа Сталина.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин

    Советский военный мемориал в Панкове

    Мемориальное кладбище находится посреди лесопарка Шёнхольцер-Хайде на севере немецкой столицы. Здесь покоятся останки 13200 советских солдат, павших во время освобождения Берлина в апреле-мае 1945 года или скончавшихся от ранений в госпиталях в первые месяцы после безоговорочной капитуляции нацисткой Германии.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Всего в боях за Берлин погибло около 80 тысяч красноармейцев. Сразу после войны в городе заложили три больших воинских кладбища. Два других находятся в Трептов-парке и Тиргартене.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Кладбище, на котором мы сегодня побываем, на русском языке принято называть по району города, в котором оно находится, - Советский военный мемориал в Панкове. В немецких документах, путеводителях и на картах - Sowjetisches Ehrenmal Schönholzer Heide, то есть по названию здешнего лесопарка.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Мемориал в Шёнхольцер-Хайде был открыт 7 ноября 1949 года. Он был создан за полтора года по проекту группы советских архитекторов К.А. Соловьева, М.Д. Белавенцева и В.Д. Королева. Скульптуры и барельефы выполнил Иван Першудчев.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Если в Трептов-парке была установлена скульптура Солдата-освободителя со спасенной девочкой на руках, а в Тиргартене - воин с винтовкой на плече, то в центре этого берлинского мемориала находится статуя скорбящей Родины-матери, напоминающая пиету.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Тело павшего солдата накрыто Знаменем Победы. К этому месту во время памятных церемоний возлагаются венки.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Через такие круглые окна в куполе свет попадает в Зал славы, расположенный в нижней части обелиска.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Этот 33,5-метровый памятник возведен из светло-серого сиенита. На цоколе закреплены бронзовые таблички, на которых указаны имена офицеров. В склепе под обелиском похоронены два полковника.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    За обелиском установлен памятный камень, посвященный советским жертвам нацистских концентрационных лагерей.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Такие светильники в виде горящих факелов расположены вдоль братских могил на стене, окружающей воинский мемориал. Здесь же установлено сто бронзовых плит с именами, званиями и годами рождения 2647 человек, то есть примерно каждого пятого. Имена других установить не удалось. Они остались неизвестными солдатами.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Подойдем поближе к одной из них и помолчим …

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    . . .

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    … В центральной части мемориала расположено восемь погребальных камер, в каждой их которых находятся останки 1182 красноармейцев.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    В 1992 году Германия взяла на себя обязательства заботиться о сохранности и нести расходы по содержанию таких воинских мемориалов на немецкой территории. Они закреплены в соглашении с Россией, коротое регулировало порядок вывода советских войск (ГСВГ) после воссоединения страны.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    В 2011 году мемориал был закрыт для посетителей из-за начатого ремонта, на который немецкая сторона выделила 10,35 миллиона евро. Торжественная церемония по случаю завершения работ состоялась в августе 2013 года в присутствии берлинского сенатора по вопросам строительства Михаэля Мюллера, позже избранного бургомистром города, а также посла России Владимира Гринина.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Эти слова на гранитной башне около входа обращены к посетителям Советского военного мемориала в берлинском районе Панков. На противоположной стороне они переведены на немецкий язык, как и другие здешние надписи, включая цитаты Иосифа Сталина.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин

    Советский военный мемориал в Панкове

    Мемориальное кладбище находится посреди лесопарка Шёнхольцер-Хайде на севере немецкой столицы. Здесь покоятся останки 13200 советских солдат, павших во время освобождения Берлина в апреле-мае 1945 года или скончавшихся от ранений в госпиталях в первые месяцы после безоговорочной капитуляции нацисткой Германии.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Всего в боях за Берлин погибло около 80 тысяч красноармейцев. Сразу после войны в городе заложили три больших воинских кладбища. Два других находятся в Трептов-парке и Тиргартене.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Кладбище, на котором мы сегодня побываем, на русском языке принято называть по району города, в котором оно находится, - Советский военный мемориал в Панкове. В немецких документах, путеводителях и на картах - Sowjetisches Ehrenmal Schönholzer Heide, то есть по названию здешнего лесопарка.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Мемориал в Шёнхольцер-Хайде был открыт 7 ноября 1949 года. Он был создан за полтора года по проекту группы советских архитекторов К.А. Соловьева, М.Д. Белавенцева и В.Д. Королева. Скульптуры и барельефы выполнил Иван Першудчев.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Если в Трептов-парке была установлена скульптура Солдата-освободителя со спасенной девочкой на руках, а в Тиргартене - воин с винтовкой на плече, то в центре этого берлинского мемориала находится статуя скорбящей Родины-матери, напоминающая пиету.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Тело павшего солдата накрыто Знаменем Победы. К этому месту во время памятных церемоний возлагаются венки.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Через такие круглые окна в куполе свет попадает в Зал славы, расположенный в нижней части обелиска.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Этот 33,5-метровый памятник возведен из светло-серого сиенита. На цоколе закреплены бронзовые таблички, на которых указаны имена офицеров. В склепе под обелиском похоронены два полковника.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    За обелиском установлен памятный камень, посвященный советским жертвам нацистских концентрационных лагерей.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Такие светильники в виде горящих факелов расположены вдоль братских могил на стене, окружающей воинский мемориал. Здесь же установлено сто бронзовых плит с именами, званиями и годами рождения 2647 человек, то есть примерно каждого пятого. Имена других установить не удалось. Они остались неизвестными солдатами.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    Подойдем поближе к одной из них и помолчим …

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    . . .

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    … В центральной части мемориала расположено восемь погребальных камер, в каждой их которых находятся останки 1182 красноармейцев.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    В 1992 году Германия взяла на себя обязательства заботиться о сохранности и нести расходы по содержанию таких воинских мемориалов на немецкой территории. Они закреплены в соглашении с Россией, коротое регулировало порядок вывода советских войск (ГСВГ) после воссоединения страны.

  • Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

    Советский военный мемориал в Панкове

    В 2011 году мемориал был закрыт для посетителей из-за начатого ремонта, на который немецкая сторона выделила 10,35 миллиона евро. Торжественная церемония по случаю завершения работ состоялась в августе 2013 года в присутствии берлинского сенатора по вопросам строительства Михаэля Мюллера, позже избранного бургомистром города, а также посла России Владимира Гринина.

    Автор: Максим Нелюбин


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