Советский военный мемориал в Панкове (фоторепортаж)

На этом солдатском кладбище похоронено более 13 тысяч советских воинов, павших во время освобождения Берлина от нацистов в 1945 году.
Эта фотовыставка по случаю 75-летия окончания войны должна была открыться в центре Берлина, но перенесена в интернет. Какие еще коррективы внесла пандемия в программу юбилея?
2 мая 1945 года капитулировал городской гарнизон Берлина. Как события 75-летней давности оценивают в Германии?
29 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня освобождения концлагеря Дахау. О жертвах нацизма в Германии сейчас напоминают многочисленные мемориалы.
Корреспондент DW посетил могилы советских военнопленных и подневольных рабочих между Дюссельдорфом и Бонном.
Останки погибших солдат Второй мировой были обнаружены в прошлом году во время поисковых работ на местах сражений в районе Одера.
Заключенные этого концлагеря в Лангенштайн-Цвиберге около Хальберштадта прорубали туннели для подземного завода. Три-четыре недели рабского труда - дольше здесь не выживали.
Так называется выставка в Земельном археологическом музее Бранденбурга.
Кольца, принадлежавшие немецким солдатам, погибшим во время Второй мировой войны.