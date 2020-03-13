Шедевры Рафаэля на закрытой из-за вируса выставке (фотогалерея)

500 лет назад скончался великий Рафаэль. На выставку в Рим привезли его картины со всего мира. В связи с эпидемией увидеть их нельзя. Но можно посмотреть подборку шедевров живописца от DW!
В Лувре открылась крупнейшая в истории выставка работ Леонардо да Винчи. Картины передали из Италии, Великобритании, России, США. Но собрать в одном месте все произведения не удалось. (25.10.2019)
540 лет назад, 15 июня 1479 года, родилась, наверное, самая знаменитая женщина на свете - Лиза дель Джокондо, Мона Лиза великого Леонардо да Винчи. (15.06.2019)
Благородный белый мрамор скульптур Древней Греции и Рима, вдохновлявший великих поэтов и художников, на самом деле не был белым. А каким? Это показывает выставка во Франкфурте-на-Майне. (05.02.2020)
Скандально известному немецкому художнику Йонатану Меезе исполнилось 50 лет. В своем перформансе "Диктатура искусства" он поднимал руку, цитируя "гитлеровское приветствие", чтобы "купировать интоксикацию идеологией". (23.01.2020)
500-летнему юбилею творения, которое называют символом красоты и добра, посвящена беспрецедентная выставка в Дрездене. Ее успех с самого начала превзошел все ожидания. (31.05.2012)
Чем же все-таки завершилась история отношений бога любви Эрота и прекрасной царевны Психеи? В Кельне представлены версии итальянских и голландских художников эпохи Возрождения. (20.07.2015)
Как рождались шедевры Микеланджело, Рафаэля, Корреджо, Тициана? Получить ответ на этот вопрос можно на выставке, где собраны эскизы этих итальянских мастеров. (08.10.2014)