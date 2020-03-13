Шедевры Рафаэля на закрытой из-за вируса выставке (фотогалерея)

Шедевры Рафаэля

Судьба мадонны

Изображение мадонны с младенцем попало на множество почтовых марок, в том числе - на немецкие. В 1945 году, после войны, "Сикстинскую мадонну" вместе с другими произведениями искусства вывезли из Дрездена в СССР в качестве трофея. Картина хранилась в запасниках Пушкинского музея. В 1955 году ее вернули в Дрезден.