Шедевры Питера Брейгеля Старшего (фотогалерея)

Шедевры Питера Брейгеля Старшего

Вавилонская башня

Брейгель еще при жизни был востребованным художником. "Вавилонская башня", написанная в 1563 году, - одна из его самых известных картин. Их, собственно, две. Одна, написанная на дереве, находится в Роттердаме. Есть еще одна под тем же названием, но размером примерно в четыре раза больше. Она хранится в Вене.