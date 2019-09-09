 Шедевры Питера Брейгеля Старшего (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.09.2019

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Культура и стиль жизни

Шедевры Питера Брейгеля Старшего (фотогалерея)

450 лет назад, 9 сентября 1569 года, скончался выдающийся нидерландский художник Питер Брейгель Старший, мастер пейзажа и жанровых сцен. Вот некоторые из его шедевров.

  • Вавилонская башня, Питер Брейгель Старший, 1563.

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Вавилонская башня

    Брейгель еще при жизни был востребованным художником. "Вавилонская башня", написанная в 1563 году, - одна из его самых известных картин. Их, собственно, две. Одна, написанная на дереве, находится в Роттердаме. Есть еще одна под тем же названием, но размером примерно в четыре раза больше. Она хранится в Вене.

  • Самоубийство Саула, 1562

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Самоубийство Саула

    В прошлом-начале этого года в Вене состоялась уникальная, очень крупная выставка, посвященная творчеству Питера Брейгеля Старшего. Для этой выставки были отреставрированы четыре картины Брейгеля. В их числе - "Самоубийство Саула". Небольшая по размеру картина на библейский сюжет реставрировалась впервые. Миниатюра показывает, каким великим мастером деталей был Питер Брейгель Старший.

  • Путь на Голгофу, 1564

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Путь на Голгофу

    Эта картина занимала особое место на выставке в Вене: посетитель видел ее без рамы и с обеих сторон. Такая презентация полотна дала, в частности, возможность увидеть, что толщина дерева под маслом составляет всего лишь 4-5 миллиметров.

  • Морской бой в гавани Неаполя, 1563

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Неаполитанская гавань

    Во время своего путешествия по Италии Питер Брейгель посетил Неаполь. Однако картина была написана лишь десять лет спустя. Авторство художника в отношении картины долго считалось спорным. Только после реставрации стало ясно, что это, без сомнений, работа Питера Брейгеля Старшего.

  • Две обезьяны на цепи, 1562

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Две обезьяны на цепи

    В этой миниатюре, возможно, зашифрованы какие-то автобиографические моменты из жизни художника. Так, во всяком случае, считают историки искусства.

  • Охотники на снегу, 1565

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Охотники на снегу

    Одна из самых известных картин Брейгеля является частью цикла, посвященного временам года. Анализ этого полотна показал, что картина подвергалась изменениям. В частности, уже после завершения работы над ней в композиции появились еще один охотник и собака.

  • Крестьянская свадьба, 1567

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Крестьянская свадьба

    Питера Брейгеля Старшего Брейгеля нередко называют "крестьянским" или "мужицким" художником - потому, что он любил изображать жанровые сцены из жизни простых людей. Однако это прозвище сужает тематику творческого наследия художника, хотя, безусловно, именно этим он отличался от большинства современных ему художников.

  • Пчеловоды, 1568

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Пугающие пасечники

    Этот рисунок создает тревожное настроение. Люди в одинаковых одеждах и одинаковых башмаках скрывают свои лица под одинаковыми масками. Пасечники лишены индивидуальности, а зритель лишен возможности их увидеть. Кто они и каковы их намерения? Злые они или добрые? Ответов нет...

  • Триумф смерти, 1562/63

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Триумф смерти

    Автором этой картины вполне мог бы быть и соотечественник Брейгеля Иероним Босх, которого называют сюрреалистом эпохи Возрождения. Брейгель показывает страшную панораму выжженной бесплодной земли. Армия скелетов сеет ужас, хаос и смерть. Полотно находится в Национальномй музее Прадо в Мадриде.

    Автор: Элла Володина


  • Вавилонская башня, Питер Брейгель Старший, 1563.

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Вавилонская башня

    Брейгель еще при жизни был востребованным художником. "Вавилонская башня", написанная в 1563 году, - одна из его самых известных картин. Их, собственно, две. Одна, написанная на дереве, находится в Роттердаме. Есть еще одна под тем же названием, но размером примерно в четыре раза больше. Она хранится в Вене.

  • Самоубийство Саула, 1562

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Самоубийство Саула

    В прошлом-начале этого года в Вене состоялась уникальная, очень крупная выставка, посвященная творчеству Питера Брейгеля Старшего. Для этой выставки были отреставрированы четыре картины Брейгеля. В их числе - "Самоубийство Саула". Небольшая по размеру картина на библейский сюжет реставрировалась впервые. Миниатюра показывает, каким великим мастером деталей был Питер Брейгель Старший.

  • Путь на Голгофу, 1564

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Путь на Голгофу

    Эта картина занимала особое место на выставке в Вене: посетитель видел ее без рамы и с обеих сторон. Такая презентация полотна дала, в частности, возможность увидеть, что толщина дерева под маслом составляет всего лишь 4-5 миллиметров.

  • Морской бой в гавани Неаполя, 1563

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Неаполитанская гавань

    Во время своего путешествия по Италии Питер Брейгель посетил Неаполь. Однако картина была написана лишь десять лет спустя. Авторство художника в отношении картины долго считалось спорным. Только после реставрации стало ясно, что это, без сомнений, работа Питера Брейгеля Старшего.

  • Две обезьяны на цепи, 1562

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Две обезьяны на цепи

    В этой миниатюре, возможно, зашифрованы какие-то автобиографические моменты из жизни художника. Так, во всяком случае, считают историки искусства.

  • Охотники на снегу, 1565

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Охотники на снегу

    Одна из самых известных картин Брейгеля является частью цикла, посвященного временам года. Анализ этого полотна показал, что картина подвергалась изменениям. В частности, уже после завершения работы над ней в композиции появились еще один охотник и собака.

  • Крестьянская свадьба, 1567

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Крестьянская свадьба

    Питера Брейгеля Старшего Брейгеля нередко называют "крестьянским" или "мужицким" художником - потому, что он любил изображать жанровые сцены из жизни простых людей. Однако это прозвище сужает тематику творческого наследия художника, хотя, безусловно, именно этим он отличался от большинства современных ему художников.

  • Пчеловоды, 1568

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Пугающие пасечники

    Этот рисунок создает тревожное настроение. Люди в одинаковых одеждах и одинаковых башмаках скрывают свои лица под одинаковыми масками. Пасечники лишены индивидуальности, а зритель лишен возможности их увидеть. Кто они и каковы их намерения? Злые они или добрые? Ответов нет...

  • Триумф смерти, 1562/63

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Триумф смерти

    Автором этой картины вполне мог бы быть и соотечественник Брейгеля Иероним Босх, которого называют сюрреалистом эпохи Возрождения. Брейгель показывает страшную панораму выжженной бесплодной земли. Армия скелетов сеет ужас, хаос и смерть. Полотно находится в Национальномй музее Прадо в Мадриде.

    Автор: Элла Володина


Смотрите также:

  • Питер Брейгель Старший. Вавилонская башня (фрагмент)

    Питер Брейгель и его потомки: династия мастеров

    Вавилонская башня

    Это, наверное, самое известное живописное полотно Питера Брейгеля Старшего - "Вавилонская башня" (1563). Картина поражает своей монументальностью и цельностью композиции.

  • Питер Брейгель Старший. Проповедь Иоанна Предтечи

    Питер Брейгель и его потомки: династия мастеров

    Проповедь Иоанна Предтечи

    Он стал родоначальником художественной династии Брейгелей: мастер нидерландского ренессанса Питер Брейгель Старший (1525-1569). Его работы, оказавшие влияние на развитие всей европейской жанровой и ландшафтной живописи, еще при жизни художника стали знамениты. Как, например, эта: "Проповедь Иоанна Крестителя", написанная в 1566 году.

  • Питер Брейгель Старший и Франс Хьюс. Падение Икара

    Питер Брейгель и его потомки: династия мастеров

    Падение Икара

    В своей совместной работе 1561-62 годов Питер Брейгель Старший и Франс Хьюс объединили два мотива: парусник символизирует морской бой в Мессинском проливе в 1552 году, а мифологический Икар – расплату за высокомерие. Сегодня эта гравюра на меди находится в частной коллекции.

  • Питер Брейгель Младший. Возвращение из трактира (ок. 1620)

    Питер Брейгель и его потомки: династия мастеров

    Возвращение из трактира

    Старший сын основателя династии, названный в честь отца, Питер Брейгель Младший, прославился своими "картинками нравов" и тонким юмором. "Возвращение из трактира" (ок. 1620) - один из лучших образцов его живописи. Посмотрите, как жена увещевает подвыпившего мужа, показывая не идущего впереди сына, - вполне современная сцена.

  • Ян Брейгель Старший. Рыбный рынок на берегу реки

    Питер Брейгель и его потомки: династия мастеров

    Рыбный рынок на берегу

    Оживленная торговля на берегу реки, - эта жанровая сцена мастерски передана в 1611 году Яном Брейгелем Старшим (1568-1625). За своеобразную живописную манеру и за то, что он особенно прославился своими мастерскими изображениями цветов, второго сына Питера Брейгеля Старшего часто называют Яном Брейгелем "Бархатным" или "Цветочным".

  • Ян Брейгель Старший. Ноев ковчег

    Питер Брейгель и его потомки: династия мастеров

    Ноев ковчег

    Яна Брейгель Старший оставил после себя великолепные пейзажи, большое количество картин на мифологические и библейские темы, натюрморты. Его первенец Ян тоже стал художником, продолжателем династии. Он вошел в историю как Ян Брейгель Младший и сначала просто копировал картины отца. Полотно "Ноев ковчег" Ян Брейгель Старший написал в 1615 году.

  • Питер Брейгель Младший. Невеста Святой Троицы

    Питер Брейгель и его потомки: династия мастеров

    Невеста Святой Троицы

    Брат Брейгеля "Бархатного" Питер Брейгель Младший ("Младший" в отличие от отца - полного тезки) получил прозвище Адский: он увлекался сюжетами Страшного суда, изображениями ужасов ада. "Невеста Святой Троицы" - одна из его самых известных его картин. Согласно народному обычаю, так называли девушку, которая позже всех вставала в день Троицы. Она считалась самой ленивой.

  • Ян Брейгель Старший, Питер Пауль Рубенс. Видение Св. Хубертуса

    Питер Брейгель и его потомки: династия мастеров

    Видение Святого Хубертуса

    Вместе с Питером Паулем Рубенсом Ян Брейгель Старший написал несколько полотен. Одно из них - "Видение Святого Хуберта". Над ним художники и друзья работали почти четыре года: с 1617-го по 1620-й.

  • Яе Брейгель Старший. Деревенская свадьба

    Питер Брейгель и его потомки: династия мастеров

    Деревенская свадьба

    Музыка чувствуется даже в воздухе. Лихо отплясывают крестьянские парочки. Подобные мотивы - ярмарки, танцы, своеобразный калейдоскоп человеческих нравов и настроений - в XVII веке пользовались особой популярностью. Ян Брейгель Старший был мастером таких жанровых сцен.

  • Ян Брейгель Младший. Фламандская деревня зимой

    Питер Брейгель и его потомки: династия мастеров

    Фламандская деревня зимой

    Представитель третьего поколения семьи художников Ян Брейгель Младший начал с того, что копировал работы отца. После его смерти возглавил мастерскую в Антверпене и вскоре стал самостоятельным и известным художником. Лучшее в творчестве Яна Брейгеля Младшего - крупноформатные пейзажи, как, например, "Фламандская деревня зимой" (1630–1635).

  • Выставка произведений Брейгелей в Падерборне

    Питер Брейгель и его потомки: династия мастеров

    Выставка в Падерборне

    Около 140 картин, рисунков и гравюр, созданных представителями четырех поколений знаменитой династии художников и их последователями, выставлены сйчас в городской галерее замка Нойхауз в Падерборне.

    Автор: Штефан Деге, Инга Ваннер


 

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Контекст

Выставка года в Европе: Питер Брейгель Старший в Вене

Венский Музей истории искусств представляет выставку работ выдающегося нидерландского живописца Питера Брейгеля Старшего. Ознакомиться с экспозицией можно до 13 января 2019 года. (21.12.2018)  

Пять Брейгелей: бренд и его наследие

Выставка в Падерборне показывает, как потомки Питера Брейгеля Старшего учились у него мастерству и как каждый из них вносил что-то свое в "бренд Брейгеля". (20.02.2015)  

Фламандцы осаждают Баварию: выставка Яна Брейгеля Старшего в Мюнхене

Этот живописец входит в число самых значимых фламандских художников начала XVII века. В картинной галерее "Старая Пинакотека" покажут его лучшие полотна. (15.03.2013)  

Как влюблялись, встречались и женились во времена Рембрандта

Знаменитый художник обожал свою жену и написал множество ее портретов. Где они познакомились? Как жили? Выставка в Касселе приводит любопытные факты. (28.07.2019)  

Операция "Ночной дозор": как реставрируют шедевр Рембрандта

В музее Рейксмюсеум в Амстердаме стартовала беспрецедентная акция: на глазах у посетителей там реставрируют холст Рембрандта "Ночной дозор". Следить за работой можно и в интернете. (10.07.2019)  

Шедевры Питера Брейгеля Старшего

450 лет назад, 9 сентября 1569 года, скончался выдающийся нидерландский художник Питер Брейгель Старший, мастер пейзажа и жанровых сцен. Вот некоторые из его шедевров. (17.10.2018)  

Питер Брейгель и его потомки: династия мастеров

Династия Брейгелей - наверное, самая знаменитая семья художников в истории искусства. Два Питера, два Яна, Абрахам и Амбросий прославили фламандскую живопись и фамилию Брейгель. (03.03.2015)  

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