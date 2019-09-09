Шедевры Питера Брейгеля Старшего (фотогалерея)

450 лет назад, 9 сентября 1569 года, скончался выдающийся нидерландский художник Питер Брейгель Старший, мастер пейзажа и жанровых сцен. Вот некоторые из его шедевров.
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Венский Музей истории искусств представляет выставку работ выдающегося нидерландского живописца Питера Брейгеля Старшего. Ознакомиться с экспозицией можно до 13 января 2019 года. (21.12.2018)
Выставка в Падерборне показывает, как потомки Питера Брейгеля Старшего учились у него мастерству и как каждый из них вносил что-то свое в "бренд Брейгеля". (20.02.2015)
Этот живописец входит в число самых значимых фламандских художников начала XVII века. В картинной галерее "Старая Пинакотека" покажут его лучшие полотна. (15.03.2013)
Знаменитый художник обожал свою жену и написал множество ее портретов. Где они познакомились? Как жили? Выставка в Касселе приводит любопытные факты. (28.07.2019)