Шедевры Леонардо да Винчи в ближайшем рассмотрении (фотогалерея)

Вечные шедевры Леонардо да Винчи

Мадонна Литта

По поводу этой картины не прекращаются споры, но все же большинство экспертов считает, что она действительно принадлежит кисти Леонардо да Винчи. Возможно, один из его учеников написал фигуру ребенка. Картину называют по имени ее многолетних владельцев - миланских герцогов Литта, которые продали ее в 1865 году Эрмитажу. Здесь и хранится это полотно, написанное в 1490-1491 годах.