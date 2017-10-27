Шедевры Леонардо да Винчи в ближайшем рассмотрении (фотогалерея)

500 лет назад умер Леонардо да Винчи - великий художник, архитектор, ученый, изобретатель, писатель, музыкант. Вот некоторые его шедевры и их не менее знаменитые фрагменты.
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Шедевры раннего Тинторетто
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Мультимедийная выставка мастеров эпохи Возрождения в Лейпциге доводит до слез посетителей, потрясая их.
Придуманная да Винчи "Viola Organista" сочетает в себе свойства и звучание клавишных и струнных инструментов, что открывает перед исполнителями невиданные возможности. (02.09.2014)
Леонардо да Винчи не раз приходилось искать работу. Чтобы получить заказ, он подкреплял свои заявки инженерно-конструкторскими набросками. На их основе построили модели. (18.03.2013)
Словно вихрь, ворвался в мир искусства Тинторетто. Долгое время считалось, что этот великий представитель Ренессанса творил в одиночку. Немецкие ученые выяснили, что это не так. (29.09.2018)