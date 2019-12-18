 Швейцарской компании грозят санкциями за ″Северный поток - 2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.12.2019

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Мир

Швейцарской компании грозят санкциями за "Северный поток - 2"

Швейцарская фирма Allseas может быть подвергнута санкциям США, если продолжит участвовать в строительстве "Северного потока - 2". Сенаторы от республиканцев обратились к швейцарцам с предупреждением.

Судно компании Allseas

Судно компании Allseas

Американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарскую компанию Allseas о возможных санкциях, если та продолжит участвовать в проекте газопровода "Северный поток - 2". "Мы понимаем, что российское правительство платит Allseas значительную сумму за завершение строительства газопровода", - говорится в письме сенаторов руководителю Allseas Эдварду Хереме, опубликованном в четверг, 19 декабря. Однако если компания продолжит работу "хотя бы один день" после подписания американского закона о санкциях, Allseas может столкнуться с "потенциально разрушительными юридическими и экономическими санкциями".

Контекст

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Штрафные меры, прописанные в законе "О защите энергетической безопасности Европы", направлены на компании-операторы судов, с помощью которых через Балтийское море прокладывают трубы для "Северного потока - 2". В письме сенаторы ссылаются на то, что Allseas использует как минимум один корабль для прокладки таких труб. Политики заявляют, что любые лица, которые предоставят свои суда для прокладки труб "Северного потока - 2", будут подвергнуты санкциям. В частности, им запретят въезд в США, а любая собственность, находящаяся на территории страны, будет заморожена. Это может повлиять на активы Allseas в Техасе, а также на суда компании, которые курсируют в территориальных водах США.

"Если вы попытаетесь завершить трубопровод в течение следующих 30 дней, вы уничтожите его акционерную стоимость и разрушите будущую жизнеспособность своей компании", - говорится в письме сенаторов. Цель санкций состоит в том, чтобы гарантировать, что строительство трубопровода не будет закончено. Законопроект был внесен Тедом Крузом. Конгресс США его уже одобрил, а президент страны Дональд Трамп объявил, что в ближайшее время подпишет этот документ.

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    Автор: Андрей Гурков


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