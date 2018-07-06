Швейцарский футбольный союз предложил не брать в сборную игроков с двойным гражданством

Генеральный секретарь Швейцарского футбольного союза (SFV) Алекс Мишер высказал идею о том, чтобы не принимать в сборную страны по футболу игроков с двойным гражданством.

По его мнению, политикам вообще стоит задаться вопросом о том, нужно ли Швейцарии двойное гражданство или людям с определенного возраста следует принимать решение в пользу одного из них. "Это касалось бы самого высокого политического уровня. Наша ассоциация может только распорядиться о том, чтобы открывать двери в программы финансирования только тем, кто откажется от двойного гражданства", - сказал Алекс Мишер в интервью Neue Züriche Zeitung в четверг, 5 июля.

На фоне скандала в матче с сербами на ЧМ-2018 в России

"Мы слышим много обещаний, а потом игрокам исполняется 21 год и они играют за другую страну… Такой спортсмен отнял у другого очень ценное, дорогое место обучения", - уверен Мишер. По его словам, для самих игроков с двойным гражданством ситуация тоже сложная: "Это как во время развода родителей ребенок должен выбирать между отцом и матерью. Ребенок видит в этом решение против кого-то, а не за кого-то. Для игроков это было бы освобождающим, если бы решение было принято заранее".

Мишер сделал это заявление на фоне скандала из-за жестов нападающих швейцарской сборной, этнических албанцев из Косово Гранита Джака и Джердана Шакири. Они изобразили руками орла с герба Албании во время группового матча чемпионата мира по футболу между Швейцарией и Сербией.

По словам Мишера, необходимо посмотреть на то, какой резонанс вызовет его предложение. Пока его идея подвергается резкой критике, пишет SRF. В сборной Швейцарии на этом чемпионате двойное гражданство есть по меньшей мере у 15 игроков из 23, отмечает газета Krone.

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